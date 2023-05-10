Санкции на любовь или свайп влево? Из России уходит Tinder: пользователи — о том, чего мы лишились

— Мой муж выделился на фоне «как дела, что делаешь» и «воу воу, какая девушка». У меня была указана профессия в профиле, он написал: «Привет, быть журналистом классно, наверное». Я была уставшая после работы и начала доказывать обратное — так и разговорились. На следующий день он предложил пообщаться голосовыми сообщениями — я вышла погулять на 20 минут, а вернулась через 7 часов. Всё это время мы просто разговаривали.

О первой встрече мы договорились заранее: ждали момента, когда совпадут выходные. Но случилось это в итоге раньше времени и спонтанно: кто-то сказал, что хорошо бы сейчас ночью погулять у моря — и понеслось: «А поехали? А поехали!» (дело было в Калининграде, так что это легко выполнимо). В общем, вышло как во всяких фильмах: встретились и решили больше никогда не расставаться.