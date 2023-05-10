Санкции на любовь или свайп влево? Из России уходит Tinder: пользователи — о том, чего мы лишились

Еще одним зарубежным приложением меньше — владелец Tinder заявил, что после 30 июня сервис прекратит работать в России. Это приложение было невероятно популярным в последние годы: люди там знакомились, находили быстрые отношения, ходили на свидания, флиртовали и даже вступали в брак. Не обходилось и без мошенников и брачных аферистов. И вот теперь Tinder — всё, Match Group свайпит Россию влево и отправляет в бан.
Новость огорошила пользователей сервиса быстрых знакомств. Они признаются, что в приложении было удобно искать себе пару.
— Мне нравилось, что в Tinder можно было искать молодого человека по расстоянию, это очень актуально для Москвы и других больших городов. А то понравится на сайте знакомств парень, а он вообще живет в Магадане. И получается, как в том меме — полюби ближнего, а не то всю зарплату будешь тратить на дорогу. Шутка, но это так. Даже из одной части Москвы в другую, чтобы поехать на свидание, это куча времени. Tinder упрощал этот момент, — рассказала москвичка MSK1.RU.
— Очень жаль, самое то — приложение для флирта и ни к чему не обязывающих знакомств. Там были интересные кадры и кажется, что даже дебилов было меньше, чем на других сайтах знакомств, — призналась другая девушка.
Впрочем, кому-то от ухода Tinder не жарко и не холодно. Молодой человек из Москвы, который постоянно пользовался приложением, чтобы найти отношения, заявляет, что те, кто хочет найти любовь или непродолжительную интрижку, могут пользоваться другими сервисами, благо сейчас их в России очень много. Он уже рассказывал MSK1.RU о том, как ходил на неудачные свидания, где девушки хотели поесть за его счет и развести на деньги. Также ему попадались и странноватые любительницы идеального порядка.
— Думаю, ничего страшного не произойдет, если Tinder не будет в России. Ведь есть и другие сервисы для онлайн-знакомств — Badoo, Mamba. Есть еще и Pure, но это больше для секс-знакомств. В общем, этих сервисов довольно много. Другое дело, что они пока не очень известные, но со временем, я думаю, могут стать популярными, — рассказал он.
В соцсетях уже появились мемы об уходе Tinder, кто-то пытается напоследок найти себе пару, а для кого-то это повод вспомнить о том, что мобильное приложение может довести и до перемены фамилии. Так произошло с Полиной, которая нашла любовь в новогоднюю ночь, и с некоторыми сотрудниками нашей редакции.
— Я познакомилась с мужем в Tinder — да, такое бывает, причем еще три моих подруги нашли супругов там же. Для него это был первый опыт знакомства в подобном формате, а мне пришлось поискать, походить на встречи, — рассказала корреспондент MSK1.RU Алена Нефедова. — Народ попадался разный, подозрительных я отсеивала сразу же.
— Мой муж выделился на фоне «как дела, что делаешь» и «воу воу, какая девушка». У меня была указана профессия в профиле, он написал: «Привет, быть журналистом классно, наверное». Я была уставшая после работы и начала доказывать обратное — так и разговорились. На следующий день он предложил пообщаться голосовыми сообщениями — я вышла погулять на 20 минут, а вернулась через 7 часов. Всё это время мы просто разговаривали.
О первой встрече мы договорились заранее: ждали момента, когда совпадут выходные. Но случилось это в итоге раньше времени и спонтанно: кто-то сказал, что хорошо бы сейчас ночью погулять у моря — и понеслось: «А поехали? А поехали!» (дело было в Калининграде, так что это легко выполнимо). В общем, вышло как во всяких фильмах: встретились и решили больше никогда не расставаться.
Алена — далеко не единственная, кто создал семью благодаря приложению. Вот еще одна история от читательницы MSK1.RU по имени Анна:
— Со своим мужем я тоже познакомилась именно в Tinder. Как-то вечером сидела, перебирала анкеты молодых людей, и мое внимание привлек улыбающийся мужчина в форме. Фотография была обрезана с двух сторон и явно сделана намного раньше, чем остальные, которые он разместил в профиле. Но улыбка была везде, на всех фотках, это и очаровало.
Мы довольно долго переписывались — сперва в приложении, потом перешли в вотсап, но никак не могли встретиться. То у него работа была, то у меня вываливалось срочное редакционное задание. И мы постоянно смеялись, что, мол, не судьба, так и останемся виртуальными знакомыми. А однажды рано утром в субботу он написал мне в Tinder, что у него отменилась командировка и он свободен. Обычно в это время я сплю как сурок и никакая сила меня не разбудит, но тут я почему-то проснулась. Сходила в ванную, проверила сообщения и увидела от него: «Привет, ты сегодня свободна? Давай встретимся». Я тут же написала, что да, давай вместе позавтракаем — и звезды сошлись. Он заехал за мной, мы поехали в какое-то кафе в центре, и с этого момента начались наши отношения.
А еще в Tinder можно было найти не только мимолетный роман или супруга, но и друзей и даже героев публикаций. Корреспондент MSK1.RU Вера Борисова жалеет о том, что это приложение для знакомств больше не будет работать в России.
— Я зарегистрировалась от скуки, еще когда был карантин в самом разгаре, и просто листала. У меня никогда не было цели кого-то найти, хотя моя подруга находит через Tinder мужчин. Я познакомилась с молодым человеком, который учился в МГУ, он был из Калининграда, я — из Ярославля. Он мне сначала нравился как парень, потому что мой типаж — светловолосые мальчики в очках. В какой-то момент я начала его ревновать, были такие чувства, что у нас что-то получится. Потом я приехала в Москву, мы гуляли, и тогда я поняла, что это только дружба и ни во что не перейдет. Это был классный опыт, я нашла хорошего друга.
Еще через Tinder я нахожу героев для своих материалов: я вижу людей, которые работают в полиции или ОМОНе, свайпаю, мы начинаем общаться, и это мои источники. И мне очень жаль, потому что он уходит. А когда я учила английский, я использовала Tinder для того, чтобы пообщаться на этом языке. Я нашла парня в Америке, прапрадедушка которого жил когда-то в Советском Союзе. Этому молодому человеку нравилась русская культура, мы с ним обсуждали политику, новости, созванивались и разговаривали на английском. Это было очень круто, я на английском училась рассказывать про свои проблемы и жизнь.
Москвичка Ольга Светейник несколько лет находит отношения через Tinder — девушка встречалась с иностранцами и солдатами, ей попадались женатики с кучей детей, также она рассказала о самых странных свиданиях, одно их которых закончилось на концерте Киркорова.
Не обошлось и без грустных историй — Tinder освоили и активно использовали мошенники всех мастей. Для девушки знакомство обернулось потерей квартиры — молодой человек предложил ей поучаствовать в торгах криптовалютой. О трешовых знакомствах рассказывали и мужчины — девушки так же пытаются развести доверчивых парней.