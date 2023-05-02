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Козероги будут ревновать, а Львы станут сексуальнее. Любовный гороскоп на май от астролога
Карточки

Козероги будут ревновать, а Львы станут сексуальнее. Любовный гороскоп на май от астролога

В мае чувства будут бушевать! Скука в отношениях не грозит никому

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Многие знаки ждут настоящие эмоциональные качели

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Последний месяц весны — идеальное время для построения новых и укрепления существующих отношений. Станет ли любовь благословением или источником страданий? Наши тюменские коллеги из 72.RU спросили у астролога Анны Боровских.

— В личной жизни многих ждут перемены и неожиданности. Май довольно благоприятен для романтических отношений, особенно для тех, кто готов открыть сердце и принять вызов, который диктует сама жизнь. Даже те, кто никогда не верил в свою притягательность, будут приятно удивлены майскими событиями, которые явно подтвердят, что каждый имеет право на счастье, — рассуждает астролог.

Прогноз для каждого знака зодиака читайте в удобных карточках! А перед этим не забудьте ознакомиться с рекомендациями в финансовой сфере.

1

Овен

В мае вам не стоит завязывать новые знакомства. Они будут непродолжительными и могут оставить неприятный шлейф.

Если вы в отношениях, то все предвещает комфорт и взаимопонимание. Май — хорошее время для нового витка жизни: создать семью, родить ребенка или переехать в новое место.

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2

Телец

Вас охватят спонтанные и неожиданные чувства, но они могут оказаться безответными. Чтобы не потратить много сил и нервов, постарайтесь трезво оценивать ситуацию.

Семейным Тельцам придется набраться терпения. Научитесь уступать и находить компромиссы, чтобы сохранить гармонию в семье. У вас есть большой риск на время потерять взаимопонимание со своей половинкой.

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3

Близнецы

В мае вам стоит почаще выбираться из дома. Ходите на встречи с друзьями, знакомьтесь в Сети или запишитесь на курсы, чтобы встретить своего человека. В этом месяце увеличиваются шансы найти свою половинку.

Семейным Близнецам тоже не стоит засиживаться в четырех стенах! Сходите на свидание или съездите в совместный отпуск. Уделите любимым больше времени, и в отношениях вспыхнет искорка.

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4

Рак

В мае нужно проявить инициативу, если кто-то действительно понравился. Для вас молчание равно потере отношений. Если вы уже встретили свою половинку и находитесь на стадии конфетно-букетного периода, то ждите перехода на новый уровень.

У семейных вернутся чувства. Захочется романтики, говорить о своей любви, делать сюрпризы и подарки. Это придаст силы и невероятный подъем!

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5

Лев

Вас охватит буря страстей, желаний и внезапных чувств. Сексуальность так и будет притягивать противоположный пол — будьте избирательны и разумны. Лев всегда жаждет экспериментов, взрыва чувств и разнообразия.

Необходимо обсудить свои желания со своей второй половинкой, если она уже есть, и найти компромисс.

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6

Дева

В первой половине месяца одиноким Девам стоит избегать спонтанных знакомств, свиданий или серьезных решений. Оставьте эти планы на конец мая, а пока займитесь чем-то другим.

Тем, кто в отношениях, стоит подумать о будущем. Уже сейчас позаботьтесь о своем партнере, окружите его любовью и вниманием. Все семейные события укрепят отношения и чувства.

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7

Весы

Май приготовил небольшое испытание — любовь может столкнуться с преградой. Возможно, кто-то из вас еще не закончил старые отношения. Наберитесь терпения и целомудрия.

Также в жизнь может вернуться человек, про которого забыли или хотели бы забыть. Не горячитесь и хорошо обдумывайте свои слова и действия.

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8

Скорпион 

Май будет теплым и любвеобильным. Семейные почувствуют поддержку от своей второй половинки. Самое время устроить загородные свидания, пройти вместе мастер-классы или съездить в путешествие.

Одиноких ожидает яркий, но непродолжительный роман. Насладитесь новыми чувствами, но не впадайте в иллюзии.

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9

Стрелец

Май предлагает вам насладиться свободой, внезапными легкими свиданиями и вниманием к себе. Кто-то вспомнит о бывших и захочет вернуть былую любовь. Возможно, в этом есть какой-то смысл.

Семейных ждет не самый легкий период в отношениях. Возможны ссоры и недопонимание, время расставить всё на свои места и вернуть былую страсть.

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10

Козерог

Вам нужен отпуск. Пора остановиться и отправиться в путешествие навстречу любовным приключениям! Бросайте всё и отправляйтесь на поиски — именно там вас ждут новые эмоции, чувства и любовь.

Семейный Козерог впадет в состояние ревности. Однако к концу месяца это пройдет и отношения укрепятся.

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11

Водолей

В мае вы захотите поменять всё в своей жизни: влюбиться и даже переехать в другую страну. Вас ждут большие перемены и новое чувство, которое может перерасти в длительные и светлые отношения. Однако не бросайтесь в омут с головой, а сначала внимательно присмотритесь к новым знакомым.

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12

Рыбы

Семейным Рыбам май предвещает идиллию и взаимопонимание. Выходите на совместные прогулки, устраивайте свидания вдвоем. Так вы сможете почувствовать и понять друг друга.

Свободные будут излучать флюиды любви! При желании у вас будет много интересных знакомств.

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