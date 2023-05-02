Козероги будут ревновать, а Львы станут сексуальнее. Любовный гороскоп на май от астролога

1
Овен
В мае вам не стоит завязывать новые знакомства. Они будут непродолжительными и могут оставить неприятный шлейф.
Если вы в отношениях, то все предвещает комфорт и взаимопонимание. Май — хорошее время для нового витка жизни: создать семью, родить ребенка или переехать в новое место.
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2
Телец
Вас охватят спонтанные и неожиданные чувства, но они могут оказаться безответными. Чтобы не потратить много сил и нервов, постарайтесь трезво оценивать ситуацию.
Семейным Тельцам придется набраться терпения. Научитесь уступать и находить компромиссы, чтобы сохранить гармонию в семье. У вас есть большой риск на время потерять взаимопонимание со своей половинкой.
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3
Близнецы
В мае вам стоит почаще выбираться из дома. Ходите на встречи с друзьями, знакомьтесь в Сети или запишитесь на курсы, чтобы встретить своего человека. В этом месяце увеличиваются шансы найти свою половинку.
Семейным Близнецам тоже не стоит засиживаться в четырех стенах! Сходите на свидание или съездите в совместный отпуск. Уделите любимым больше времени, и в отношениях вспыхнет искорка.
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4
Рак
В мае нужно проявить инициативу, если кто-то действительно понравился. Для вас молчание равно потере отношений. Если вы уже встретили свою половинку и находитесь на стадии конфетно-букетного периода, то ждите перехода на новый уровень.
У семейных вернутся чувства. Захочется романтики, говорить о своей любви, делать сюрпризы и подарки. Это придаст силы и невероятный подъем!
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5
Лев
Вас охватит буря страстей, желаний и внезапных чувств. Сексуальность так и будет притягивать противоположный пол — будьте избирательны и разумны. Лев всегда жаждет экспериментов, взрыва чувств и разнообразия.
Необходимо обсудить свои желания со своей второй половинкой, если она уже есть, и найти компромисс.
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6
Дева
В первой половине месяца одиноким Девам стоит избегать спонтанных знакомств, свиданий или серьезных решений. Оставьте эти планы на конец мая, а пока займитесь чем-то другим.
Тем, кто в отношениях, стоит подумать о будущем. Уже сейчас позаботьтесь о своем партнере, окружите его любовью и вниманием. Все семейные события укрепят отношения и чувства.
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7
Весы
Май приготовил небольшое испытание — любовь может столкнуться с преградой. Возможно, кто-то из вас еще не закончил старые отношения. Наберитесь терпения и целомудрия.
Также в жизнь может вернуться человек, про которого забыли или хотели бы забыть. Не горячитесь и хорошо обдумывайте свои слова и действия.
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8
Скорпион
Май будет теплым и любвеобильным. Семейные почувствуют поддержку от своей второй половинки. Самое время устроить загородные свидания, пройти вместе мастер-классы или съездить в путешествие.
Одиноких ожидает яркий, но непродолжительный роман. Насладитесь новыми чувствами, но не впадайте в иллюзии.
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9
Стрелец
Май предлагает вам насладиться свободой, внезапными легкими свиданиями и вниманием к себе. Кто-то вспомнит о бывших и захочет вернуть былую любовь. Возможно, в этом есть какой-то смысл.
Семейных ждет не самый легкий период в отношениях. Возможны ссоры и недопонимание, время расставить всё на свои места и вернуть былую страсть.
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10
Козерог
Вам нужен отпуск. Пора остановиться и отправиться в путешествие навстречу любовным приключениям! Бросайте всё и отправляйтесь на поиски — именно там вас ждут новые эмоции, чувства и любовь.
Семейный Козерог впадет в состояние ревности. Однако к концу месяца это пройдет и отношения укрепятся.
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11
Водолей
В мае вы захотите поменять всё в своей жизни: влюбиться и даже переехать в другую страну. Вас ждут большие перемены и новое чувство, которое может перерасти в длительные и светлые отношения. Однако не бросайтесь в омут с головой, а сначала внимательно присмотритесь к новым знакомым.
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12
Рыбы
Семейным Рыбам май предвещает идиллию и взаимопонимание. Выходите на совместные прогулки, устраивайте свидания вдвоем. Так вы сможете почувствовать и понять друг друга.
Свободные будут излучать флюиды любви! При желании у вас будет много интересных знакомств.
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