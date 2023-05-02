Козероги будут ревновать, а Львы станут сексуальнее. Любовный гороскоп на май от астролога

Последний месяц весны — идеальное время для построения новых и укрепления существующих отношений. Станет ли любовь благословением или источником страданий? Наши тюменские коллеги из 72.RU спросили у астролога Анны Боровских.



— В личной жизни многих ждут перемены и неожиданности. Май довольно благоприятен для романтических отношений, особенно для тех, кто готов открыть сердце и принять вызов, который диктует сама жизнь. Даже те, кто никогда не верил в свою притягательность, будут приятно удивлены майскими событиями, которые явно подтвердят, что каждый имеет право на счастье, — рассуждает астролог.

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