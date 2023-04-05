«Никаких дикпиков, никакого "скинь киску"»: зачем сибирячки ведут переписки с заключенными — и чем это может им грозить

Любовь, романтика и ожидание приближающейся встречи каждый день — не краткий пересказ дамского романа, а описание повседневной жизни «заочниц» или «ждуль» — женщин, которые знакомятся с осужденными и общаются с ними по переписке. НГС поговорил с двумя сибирячками, которые предпочли свободным кавалерам тех, которые сидят за колючей проволокой, и вспомнил историю третьей. Она, к несчастью, рассказать уже ничего не сможет.
Дети, цветы и ожидание
Алине (имя изменено по просьбе героини) 25 лет, вдвоем с шестилетней дочкой она живет в одном из райцентров Новосибирской области и уже пять лет ждет, пока ее возлюбленный Михаил выйдет из колонии. Познакомилась пара в мессенджере: молодой человек написал девушке наобум, просто перебирая номера, отправил свою фотографию. Симпатичный, с хорошо подвешенным языком парень понравился Алине почти сразу. Переписка набирала обороты, и уже на первой неделе знакомства Михаил признался, что отбывает срок в колонии строгого режима в Тогучинском районе Новосибирской области.
— Он сказал, что сначала планировал просто пофлиртовать, но влюбился в меня и не может скрывать такие важные вещи, — делится Алина. — Ему дали 13 лет, 8 он уже отсидел и скоро приедет. Миша сделал мне предложение, предлагал приехать к нему на свидание и пожениться, но я хочу свадьбу, как у людей — с платьем, с машинами, в церкви повенчаться.
Лично с возлюбленным девушка никогда не встречалась: хотела бы поехать, да не с кем оставить ребенка. Отец девочки и сам отбывает наказание, по «народной» статье 228.1 (сбыт наркотиков), отношений с ним Алина не поддерживает: говорит, что вообще хочет лишить его родительских прав, чтобы дочь официально усыновил новый возлюбленный, если ему этого захочется.
— Вы когда-нибудь думали, что с тем же успехом могли бы переписываться и с бывшим мужем?
— Ой, не смешите, — тут же открещивается от сомнительной романтики Алина. — От него проку никакого не было, даже когда женаты были. Ни денег, ни по дому помощи. Дебил.
Михаил, в отличие от бывшего супруга, по словам девушки, проявляет себя совсем иначе: галантный, заботливый, пишет ей стихи.
— Мы переписываемся больше пяти лет, и он мне помогает. Деньги переводит. Цветы на день рождения с курьером прислал. Понимаете, мне бывший на дочку алименты не шлет, а Миша помогает. Он очень любит детей, хочет лично познакомиться с дочей моей и [завести] своих еще минимум двое. Я пока дочку с Мишей не знакомила, но много о нем рассказывала.
— Вы знаете, за что Михаил отбывает наказание?
— Да, конечно, он сам мне рассказал. По
— А вы знаете, кого он убил?
— Смотрите, как было: Миша узнал, что она ему изменяет, решил поговорить. Она сначала отмазывалась, потом сама начала драться. Он ее оттолкнул, она упала, ударилась головой о батарею и умерла. Разве это убийство?
— Не боитесь, что когда Михаил выйдет, он может приревновать и вас?
— Ну я же не собираюсь ему изменять! Пожалуйста, не думайте, что я дура какая-то. Мы давно уже знакомы. Он самый добрый, самый понимающий, самый заботливый. Как только Миша выйдет, мы поженимся.
Алина рассказала журналистам, как зовут ее возлюбленного и где его судили, но сопоставить рассказ осужденного с фактическими обстоятельствами дела не удалось: информации о рассмотрении дела на сайте суда не опубликовано.
— Как относятся к отношениям с Михаилом ваши родители?
— Да никак. У меня мама умерла, а с отцом мы не общались уже лет двадцать, как его посадили.
— Вы знаете, за что?
— Он бабушку убил, мамину маму.
На вопрос, думала ли она о том, чтобы завести более традиционный роман, Алина отвечает мучительно долго. Набирает текст в мессенджере, останавливается, потом набирает снова. Затем от нее приходит одно короткое предложение:
— А есть разница?
Романтика «по фану»
Второй собеседнице НГС,
— Я понимаю, как это выглядит со стороны: взрослая женщина чатится с зеками. Сразу начинается: «А не потому ли она развелась», «Фу, ждуля»… — рассуждает Ольга. — Но я никакая не ждуля. Я уже была замужем, мои дети — взрослые самостоятельные люди, жить с кем-то рядом мне не хочется. А романтики иногда не хватает. Есть те, кто хочет отношений — и ищет отношения. Те, кто ищет нежности — и заводят кошек. И есть люди, которым не хватает просто романтики.
По словам Ольги, в первый раз она познакомилась с осужденным во «ВКонтакте», не зная, что человек сидит.
— Парень на 10 лет моложе меня, написал первым. Никаких дикпиков, никакого «скинь киску»: приятная беседа двух адекватных людей. Недели через две, когда он начал признаваться мне в любви, я сообразила, что либо сейчас меня начнут разводить на деньги, либо он сидит. Оказалось, второе.
Когда виртуальный ухажер начал звать Ольгу на долгосрочное свидание, женщина отказалась, говорит, побрезговала, да и страшновато стало. Но переписку не прекратила.
— С ним было очень приятно общаться: вежливо, уважительно, в меру романтично. Не могу сказать, что я таяла, но наше общение меня буквально вытянуло после развода. К сожалению, он освободился. То есть я не жалею, что он вышел, но продолжать отношения на новых условиях я была не готова.
В следующий раз Ольга уже целенаправленно искала сидельца. Требований было не много: грамотный русский язык, большой срок, судимость не за преступление против половой свободы и неприкосновенности.
— С насильниками я общаться не могу, — категорично уверяет женщина. — Я знаю, как у нас обстоят дела с расследованиями, с судом, что человек, может, и не виновен. Но переписываться и думать, что он может быть насильником, — спасибо, не мое.
— Как ваше окружение относится к таким отношениям?
— Это не отношения, это хобби, это по фану. Подруги знают, они меня периодически подкалывают. Детям я не говорила: боялась, подумают, что мамка на старости лет свихнулась. Потом оказалось, что правильно не говорила.
— Своей маме тоже не говорю: она старенькая, не поймет.
Сейчас Ольга снова в поиске. Ее очередной роман закончился, как она говорит, по соглашению сторон: виртуальный возлюбленный встретил девушку, которая обещала его ждать, а не просто переписываться, скрашивая долгие тюремные будни.
— Напишите мой номер, — в полушутку предлагает она. — Вдруг кто напишет?
И жили они «долго» и счастливо
Отношения осужденного мужчины и дожидающейся его на свободе женщины могут закончиться по-разному — как и в любой другой более или менее традиционно сложившейся паре. Но порой финалы подобных лавстори ложатся в основы приговоров суда.
2 августа 2022 года Новосибирский областной суд вынес приговор по делу об особо жестоком убийстве. В бытовой криминальной истории была неожиданная деталь: убийца,
— 29 сентября 2020 года между 16 и 17 часами мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вблизи дома по улице Железнодорожной рабочего поселка Чик Коченевского района нанес
Почти сразу выяснились трагические подробности: погибшая женщина познакомилась с будущим мужем по переписке в тот момент, когда он отбывал наказание за разбойное нападение и убийство. Когда Степан освободился, пара поспешила в ЗАГС. «Долго и счастливо» молодоженов продолжалось всего несколько часов, а затем жених приревновал невесту к приятелю и убил ее на глазах у гостей и новоиспеченной тещи.
Описание травм, которые насчитал на теле женщины эксперт-медик, занимают в тексте приговора 4 внушительных абзаца, или 19 строчек.
Среди них — синяки, ссадины, переломы, выбитые зубы... Суд пришел к выводу, что Долгих убил свою молодую жену с особой жестокостью — хотя сам он утверждал, что просто вспылил.
— Вблизи туалета свидетель приобнял потерпевшую, из-за внезапно возникшей злости и ревности Долгих нанес потерпевшей два удара ладонью по лицу. Она закрылась в доме. Он разбил окно. Когда зашел внутрь дома, стал наносить удары руками и ногами всем тем, кто попадался на пути. Кто-то ударил его сзади, еще больше разозлился, сказал потерпевшей идти домой, — приводятся в тексте приговора показания Степана Долгих. — Он помнит, что нес потерпевшую в сторону дома, и та сказала что-то, что его сильно задело и разозлило.
— Хотел причинить сильную боль. Помнит, что волочил ее по земле, держа за волосы, она сначала сопротивлялась, потом перестала, затем взял на руки, и они вместе упали в овраг. Понимает, что от множественных ударов по телу и голове, в том числе ногами по голове, мог убить потерпевшую, при этом всё равно наносил удары и хотел этого, хотел сделать ей больно, — зафиксировала секретарь суда.
— Он говорил, что не хотел убивать жену, — рассказывала НГС старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова. — Якобы был в шоке от увиденного: по его мнению, жена ему изменила с его знакомым, а он доверял ей как другу и как женщине. Особую жестокость он тоже не признал.
Суд приговорил Степана Долгих к 18 годам лишения свободы, сейчас осужденный обжалует приговор. Пишут ли ему женщины — неизвестно.
Почему они?!
Психотерапевт Игорь Лях замечает: ситуация, когда женщины переписываются с заключенными, причем с осужденными на длительные сроки, не новая и в психологии хорошо изученная. И бывает, что такая практика оказывается полезной:
— Человек, находящийся в местах лишения свободы, переосмысляет свою жизнь, в силу каких-то причин у него нет возможности общаться со своими товарищами по несчастью, у него нет возможности раскрываться, и находясь в такой сложной, дисциплинарной атмосфере, человек может быть гораздо более открытым и искренним с тем, кто находится за пределами этой системы, — отмечает психотерапевт.
В таком случае арестант получает эмоциональную, моральную поддержку, а иногда осужденный и его собеседница влюбляются друг в друга.
По мнению психотерапевта, на Алину мог повлиять ее трагический жизненный опыт:
— В первом случае ситуация, в которой человек кого-то убивает, является для девушки как будто бы нормальной. Выйти замуж за человека, который уже убивал, для нее — не запретная тема.
В случае же с Ольгой, по мнению Игоря Ляха, ситуация иная: уникальность общения с человеком, который далеко, не может причинить ей никакого вреда и при этом искренний, может быть полезна и самой женщине, и ее собеседникам.
— Есть так называемые «заочницы». Это женщины, которые просто переписываются, а какой-то специфической помощи — физической, сексуальной или материальной — осужденным не оказывают. Это попытка стать психологом, возможно, для самой себя, возможно, для заключенного, — предположил психотерапевт.
Прогнозировать, насколько удачно может сложиться судьба женщины, которая вступает в такие специфические отношения, психотерапевт не стал.
Ранее НГС публиковал историю сибирячки, которая знакомится с осужденными, чтобы разводить их на деньги. Заключенные надеются, что женщина станет помогать им посылками, — но сами оказываются обманутыми.