«Никаких дикпиков, никакого "скинь киску"»: зачем сибирячки ведут переписки с заключенными — и чем это может им грозить

— Он сказал, что сначала планировал просто пофлиртовать, но влюбился в меня и не может скрывать такие важные вещи, — делится Алина. — Ему дали 13 лет, 8 он уже отсидел и скоро приедет. Миша сделал мне предложение, предлагал приехать к нему на свидание и пожениться, но я хочу свадьбу, как у людей — с платьем, с машинами, в церкви повенчаться.



Лично с возлюбленным девушка никогда не встречалась: хотела бы поехать, да не с кем оставить ребенка. Отец девочки и сам отбывает наказание, по «народной» статье 228.1 (сбыт наркотиков), отношений с ним Алина не поддерживает: говорит, что вообще хочет лишить его родительских прав, чтобы дочь официально усыновил новый возлюбленный, если ему этого захочется.

