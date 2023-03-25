«Придешь в клуб на танцы — ноги переломаем»: сибирячка отправилась в Бийск и почувствовала себя столичной штучкой

Если житель Новосибирска поговорит с кем-нибудь в Кемерово, то непременно услышит, что вот Кемерово — деревня, а Новосибирск — настоящий город, где можно жить. Житель Новосибирска часто считает Новосибирск захолустьем и при слове «столица» представляет себе Москву или хотя бы Санкт-Петербург. А между тем, если приехать в маленький-маленький город, то и жительница Новосибирска может почувствовать себя настоящей столичной штучкой. Колумнистка НГС Светлана Гладкова понаблюдала за женщинами в Бийске и подумала, что, наверное, жительница Нью-Йорка так смотрела бы на ее с подругами посиделки с игристым в каком-нибудь «Жан Хуан Лу» или «Профсоюзе».
Однажды, когда мне было лет пятнадцать, я неожиданно для себя стала участницей конфликта между городскими и деревенскими. Будучи летом в деревне у бабушки, я отправилась на местный пляж (ну, ладно, это была полянка в камышах на берегу Ини, но тогда детей не возили на летние каникулы в Турцию и Таиланд). Надела розовые очки (не фигурально, просто у меня случились первые в жизни гламурные солнцезащитные очки, и это важно для сюжета) и устроилась на покрывале с томиком Дюма.
Местные девочки-подростки решили почему-то провести со мной профилактическую беседу: мол, ты, конечно, явилась тут вся такая городская, будешь пацанов наших охмурять своими очками розовыми. Но ты учти: придешь в клуб на танцы — ноги переломаем. Аргументы показались мне достаточно весомыми, а деревенские пацаны — не такими уж и привлекательными, так что я воздержалась от походов на танцы. Да и на пляж больше предпочитала в одиночестве не ходить, а то мало ли, что могло бы быть воспринято как покушение на их пацанов.
Прошло очень много времени, но недавно мне случилось снова почувствовать себя этакой городской штучкой в деревне. Да чего мелочиться, пусть уж сразу столичной штучкой в провинции! И любая жительница Новосибирска может так же, достаточно просто приехать, например, в Бийск.
Добравшись вечером в пятницу до Бийска, я решила зайти в супермаркет за сыром и помидорами на ужин. Сцена «жительница Новосибирска ищет буррату в бийском супермаркете к привезенному с собой креману из Бордо» была, пожалуй, несколько комедийной и в целом предсказуемо бессмысленной, но оказалась лишь прелюдией к следующей сцене в предбаннике этого самого супермаркета.
В предбаннике расположились три девушки неопределенного возраста, болтавшие о мужчинах: одна как раз, когда я проходила через предбанник и задержалась, чтобы надеть перчатки, жаловалась на своего, что он не может даже понять, что вообще-то она тут спит. Без контекста было непонятно: то ли она спала и ее нужно было не беспокоить, то ли, наоборот, она спала там, но представляла собой скорее призыв к сексу. Это мог бы быть «Секс в большом городе» и девушки могли бы обсуждать чересчур пылкого любовника одной из них, только вместо ресторана на Седьмой авеню в Нью-Йорке предбанник супермаркета где-то на окраине Бийска, а вместо коктейлей Cosmopolitan — пиво в бутылках, заботливо обернутых в пакеты из-под чипсов.
Такое вот разумное потребление чипсов. И хотелось бы мне понять, конечно, что сказали бы какие-нибудь охранники правопорядка, оказавшиеся в том самом предбаннике, по поводу этих кокетливых пачек от чипсов. Признали ли бы они, что это все совсем не выглядит как распитие спиртных напитков в общественных местах, посоветовали ли бы девушкам переместиться на кухню к любой из участниц и вошли ли бы в положение, если бы участницы рассказали про мужей-детей-свекровей, которые сговорились делать кухни недоступными для пятничных посиделок трех подружек.
Что до ресторанов, посиделки трех подружек (но других) в ресторане мне тоже посчастливилось застать. Я заметила их за соседним столиком, когда одна начала устраивать свою шубу из чебурашки-леопарда на вешалку рядом со столиком, за которым сидела я. Вообще девушки в Бийске больше любят меха, чем в Новосибирске, — я давно не видела столько норковых шуб разных ценовых категорий просто на улицах. Ярких чебурашек, в которых щеголяют наши модницы, закупающие их в инстаграмных* шоурумах, мне не попадалось, а вот чебурашка в расцветке «леопард» попалась.
Возможно, это была самая модная девушка Бийска. А может, она вообще приехала на выходные из Новосибирска повидать родителей, например, и пообедать с подружками. Так или иначе, искусственный леопард оказался тяжелым и норовил уронить вешалку, а также требовал плечиков. К поиску плечиков подключился весь персонал ресторана. И это логично, конечно, вряд ли им часто доводится пристраивать на вешалки шубы из леопарда, пусть и искусственного.
Ресторан, в котором я рассматривала девушек, был, вероятно, самым модным заведением города — тут наблюдался аншлаг, а находился он и вовсе в местном ЦУМе. А в местном ЦУМе вообще, кажется, очень модные заведения общепита. В кофейне, например, я пыталась устроиться на сооруженные вдоль всех окон лавочки с горой декоративных подушек, но получила гневный взгляд и немножко отповедь хозяйки заведения — вообще-то это тут все для красоты устроено, а не для ваших фотосессий гламурных с красивой чашкой, солнцем и видом на офис КПРФ. Также в ЦУМе, напротив другой кофейни, кажется, еще более модной, был обнаружен на манекене без рук и ног комплект эротического белья цвета фуксии, который немедленно заставлял заподозрить, что мы далеко не все знаем о бийских красотках.
Но вернемся к нашим трем героиням. На столе у девушек долгое время стоял большой графин пихтового лимонада. Я его узнала, потому что передо мной стоял такой же, но в стакане. Ну нельзя, конечно, увидеть в меню пихтовый лимонад (не все эти наши привычные «цитрусовый», «огуречный» и «манго-маракуйя», а пихтовый) и не заказать его попробовать. Пихтовый лимонад пах пихтой и на вкус был тоже пихтой, что, конечно, логично. Я помню, одно время у нас в семье были популярны какие-то биодобавки для улучшения работы иммунитета под названием «живица хвойная» какого-то из алтайских производителей. И этот лимонад — в точности как та биодобавка, но лимонад. Я сначала решила, что это такая замануха для туристов, но, видимо, местным тоже нравится. Точнее, местным нравится, а туристы остались с усиленным иммунитетом и недоумением.
Одна из девушек листала гламурный глянцевый журнал «Бийчанка» с подзаголовком «Женский журнал наукограда», из которого я узнала, что Бийск — как Кольцово, но со своим женским журналом. Другая воскликнула: «Это что, "Бийчанка" так преобразилась? Нет, вы помните, какой она была колхозной несколько лет назад? Вот это они молодцы!» А я не помнила, какой колхозной была «Бийчанка», я только задумалась, что в Новосибирске своего женского журнала, кажется, вовсе нет. Ну или я о нем не знаю. А если о нем не знает каждая жительница Новосибирска, то, считай, всё равно что нет, даже если вдруг есть. Где, спрашиваю я вас, журнал «Новосибирячка» с Анной Терешковой в зеленом с красным на обложке?
И познавательная минутка для тех, кто дочитал до этого места: оказывается, в словаре «Русские названия жителей» зафиксировано слово «новосибирка» в качестве жительницы Новосибирска. Оно, конечно, может казаться нам пока неблагозвучным, но если заголовки НГС каждый день будут сообщать нам, что новосибирка обвинила обувную сеть в навязывании стелек, а беременную новосибирку возмутил таксист, который вез ее по кочкам... В общем, если вы давно мечтаете издавать женский журнал в Новосибирске, то вот вам готовое название, регистрируйте скорее.
* Instagram принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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