«Придешь в клуб на танцы — ноги переломаем»: сибирячка отправилась в Бийск и почувствовала себя столичной штучкой

Однажды, когда мне было лет пятнадцать, я неожиданно для себя стала участницей конфликта между городскими и деревенскими. Будучи летом в деревне у бабушки, я отправилась на местный пляж (ну, ладно, это была полянка в камышах на берегу Ини, но тогда детей не возили на летние каникулы в Турцию и Таиланд). Надела розовые очки (не фигурально, просто у меня случились первые в жизни гламурные солнцезащитные очки, и это важно для сюжета) и устроилась на покрывале с томиком Дюма.



Местные девочки-подростки решили почему-то провести со мной профилактическую беседу: мол, ты, конечно, явилась тут вся такая городская, будешь пацанов наших охмурять своими очками розовыми. Но ты учти: придешь в клуб на танцы — ноги переломаем. Аргументы показались мне достаточно весомыми, а деревенские пацаны — не такими уж и привлекательными, так что я воздержалась от походов на танцы. Да и на пляж больше предпочитала в одиночестве не ходить, а то мало ли, что могло бы быть воспринято как покушение на их пацанов.

