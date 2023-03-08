Свитер «Сибири», игра на приставку и много цветов: жительницы Новосибирска похвастались подарками на 8 Марта

Редакция НГС попросила своих читательниц рассказать о подарках на 8 Марта. Женщины откликнулись на призыв, некоторые прислали фото. Публикуем подборку презентов с сибирским характером.
— Мне муж игру подарил «Хогвартс» («Хогвартс. Наследие») на ПС (приставка Play Station 4), — сообщила читательница с ником Ягодка.
— А мне свитер ХК «Сибирь» подарили. Я счастлива. Еще бы команда наша сегодня победила, — отметила читательница с ником Авокадинка.
На момент публикации «Сибирь» уже играет с омским «Авангардом».
— Лучший подарок у меня: сын с СВО приехал в отпуск, — поделилась безымянная читательница НГС.
— Шампанское в постель и котлеты. Букет, само собой разумеется, и хамам, — перечислила читательница по имени Юлия.
— А я сама себе выбрала подарок, сняла головную боль мужу. Заказала робота-мойщика окон! — отметила читательница по имени Анна.
— Нижнее белье, мои любимые духи и шикарный букет, — перечислила список подарков читательница по имени Елена.
Не все сюрпризы на 8 Марта приходятся женщинам по душе. Читательницы составили список самых странных подарков, которые когда-либо получали: среди них — буксировочный трос, лампочка и мусорное ведро.