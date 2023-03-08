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Свитер «Сибири», игра на приставку и много цветов: жительницы Новосибирска похвастались подарками на 8 Марта

Читательницы НГС прислали в редакцию фото своих подарков

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Большинство мужчин всё же не отходят от традиции дарить букеты и сладкие подарки

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Редакция НГС попросила своих читательниц рассказать о подарках на 8 Марта. Женщины откликнулись на призыв, некоторые прислали фото. Публикуем подборку презентов с сибирским характером.

Подарить тюльпаны может каждый, но подобрать оригинальный цвет — дело не из легких

Подарить тюльпаны может каждый, но подобрать оригинальный цвет — дело не из легких

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— Мне муж игру подарил «Хогвартс» («Хогвартс. Наследие») на ПС (приставка Play Station 4), — сообщила читательница с ником Ягодка.

Мягкие игрушки на 8 Марта никто не отменял

Мягкие игрушки на 8 Марта никто не отменял

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— А мне свитер ХК «Сибирь» подарили. Я счастлива. Еще бы команда наша сегодня победила, — отметила читательница с ником Авокадинка.

На момент публикации «Сибирь» уже играет с омским «Авангардом».

Парфюм и косметика — в топе подарков

Парфюм и косметика — в топе подарков

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— Лучший подарок у меня: сын с СВО приехал в отпуск, — поделилась безымянная читательница НГС.

8 Марта — время когда можно расслабиться и вдоволь поесть сладкого

8 Марта — время когда можно расслабиться и вдоволь поесть сладкого

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— Шампанское в постель и котлеты. Букет, само собой разумеется, и хамам, — перечислила читательница по имени Юлия.

Сегодня праздник не только у людей

Сегодня праздник не только у людей

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— А я сама себе выбрала подарок, сняла головную боль мужу. Заказала робота-мойщика окон! — отметила читательница по имени Анна.

У некоторых сибирячек — целые оранжереи цветов

У некоторых сибирячек — целые оранжереи цветов

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— Нижнее белье, мои любимые духи и шикарный букет, — перечислила список подарков читательница по имени Елена.

Не все сюрпризы на 8 Марта приходятся женщинам по душе. Читательницы составили список самых странных подарков, которые когда-либо получали: среди них — буксировочный трос, лампочка и мусорное ведро.

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