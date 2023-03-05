«У него ужас, стрессовые гормоны работают». Почему пары реже занимаются сексом — объясняет врач

По словам специалиста, причина может крыться в общемировых событиях, которые заставляют переживать о будущем.

— Раньше пары или просто отдельные граждане приходили на прием с основной проблемой — межличностные отношения со своим партнером. Сейчас акцент сместился на внешние обстоятельства. Мы же все смотрим телевизор, мы же видим, что творится сейчас, и поэтому каждый переживает, и, естественно, волна этих переживаний, она сильно увеличилась в последние два года, начиная с ковида, — говорит сексолог.