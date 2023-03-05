«У него ужас, стрессовые гормоны работают». Почему пары реже занимаются сексом — объясняет врач

В России стало больше пар с сексуальными проблемами. Об этом говорит сексолог Игорь Юрин.
По словам специалиста, причина может крыться в общемировых событиях, которые заставляют переживать о будущем.
— Раньше пары или просто отдельные граждане приходили на прием с основной проблемой — межличностные отношения со своим партнером. Сейчас акцент сместился на внешние обстоятельства. Мы же все смотрим телевизор, мы же видим, что творится сейчас, и поэтому каждый переживает, и, естественно, волна этих переживаний, она сильно увеличилась в последние два года, начиная с ковида, — говорит сексолог.
При этом специалист считает, что таблетки не всегда могут помочь. Они способны лишь поддержать форму, если пациент психологически готов.
— Ко мне приходит пациент весь в слезах и говорит: «Игорь Юрьевич, у меня ничего, я импотент. Я выпил виагру, она не помогает». Так она и не поможет! У него ужас, у него, естественно, стрессовые гормоны работают. Гормоны кортизол, адреналин вырабатываются, сосуды спазмируются. Даже если он выпивает таблетку, если у него страх, то на фоне этого страха, на фоне тревоги ничего не получится, — рассказывает Игорь Юрин.
А вот женской виагры не существует. Совсем недавно на российском рынке появился препарат лишь с отдаленно похожим действием. Это полипептиды, которые влияют на сексуальность женщины, но и они сразу после применения не отправят женщину в постель.
— Активный образ жизни, отказ от курения, наверное, чуть ли не в первую очередь. Умеренное употребление алкоголя, жирной пищи, углеводистой пищи и активный образ жизни. Регулярный секс способствует увеличению либидо. Это во все времена, это то, что нужно делать, чтобы всё работало, — заключает врач.