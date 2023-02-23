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Интервью

Нужно семь раз в неделю! Что такое либидо и почему оно меняется — объясняет сексолог

Виктория Скирёва рассказала, как партнерам договариваться и искать выход из этой ситуации

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Видео: Кристина Полевая / 29.RU

Порой в длительных отношениях секса становится гораздо меньше, чем в начале. Причем, бывает, что одному хочется близости чаще, чем другому — да так, что невольно заподозришь измену. Почему так происходит — объяснила сексолог Виктория Скирёва. В видео, опубликованном выше, она рассказала, как партнерам можно договариваться и искать выход из этой ситуации.

— Уровень либидо, она же наша половая конституция, бывает трех видов: сильная, средняя и слабая. Рождаемся ли мы с ней? Да, к сожалению, мы с ней рождаемся. Можно ли повысить либидо? Сложно. А вот понизить его — очень просто. Допустим, вы столкнулись с тем, что вам нужно семь раз в неделю, а мужчине — раз в месяц. И если вы никаким образом больше не получаете разрядку, то это всё в конечном итоге сводится к тому, что у вас начинает понижаться либидо, — объясняет Виктория Скирёва.

Почитайте мнение врачей по поводу количества секса, необходимого для здоровья человека. А еще сексолог назвала 8 признаков в телефоне мужчины, которые говорят об измене.

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