Нужно семь раз в неделю! Что такое либидо и почему оно меняется — объясняет сексолог

— Уровень либидо, она же наша половая конституция, бывает трех видов: сильная, средняя и слабая. Рождаемся ли мы с ней? Да, к сожалению, мы с ней рождаемся. Можно ли повысить либидо? Сложно. А вот понизить его — очень просто. Допустим, вы столкнулись с тем, что вам нужно семь раз в неделю, а мужчине — раз в месяц. И если вы никаким образом больше не получаете разрядку, то это всё в конечном итоге сводится к тому, что у вас начинает понижаться либидо, — объясняет Виктория Скирёва.