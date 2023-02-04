Есть ли нормальная жизнь без шести видов оргазма? Колонка сибирячки, которая обнаружила лихие нравы у 18-летних

Иногда жизнь подкидывает необычные знакомства, особенно в дейтинг-приложениях. Наш постоянный автор колонок об отношениях Светлана Гладкова рассказала историю знакомства с 18-летним парнем. Что удивило ее в этом опыте — читайте далее от первого лица.
Кажется, лучше никому не признаваться, если тебе вдруг нравятся в сексе банальные штуки вроде миссионерской позы, если у тебя к сорока годам всё еще нет ни одного вибратора и не было ни одного опыта свинг-вечеринок, а твой мужчина искренне считает годной прелюдией ужин в ресторане и бокал шампанского где-то между входом в дом и поцелуями. Складывается впечатление, что все вокруг вдруг начали жить какой-то невероятно бурной сексуальной жизнью. И только у тех, с кем ты можешь откровенно об этом поговорить, всё как-то скучно.
Зарегистрировалась я как-то (из исследовательских, конечно, целей) в одном дейтинговом приложении для анонимных свиданий. Примерно на третий день экспериментов почувствовала себя динозавром, который вот-вот вымрет, потому что не сможет размножаться. Разговорилась с юношей. Юноша настаивал на углублении знакомства, хотя выглядел на 18. Я сходила к косметологу, сделала массаж лица и отправила в чат подругам вопрос, можно ли мне дать, например, 32. Ну, при каком-нибудь лестном освещении. Или если мужчина немного выпьет, например. Подруги сказали, что можно и 25. Но в темноте. Люблю их.
Юноша наш настаивал на том, что стремится к сексуальным отношениям с женщинами постарше. Очень они (мы то есть) ему кажутся привлекательными. Не то что эти неопытные ровесницы, которые и не научат ничему толком, и вообще сами не знают, чего хотят. А ему практика нужна! Меня смущало его желание тренироваться на живом человеке. Я выросла так давно, что на любую фразу у меня найдется ответ из советского кино, и тут я предложила бы: «Тренируйся лучше на кошках». Еще смущало то, что я гипотетически могла бы его родить. Но сильнее всего смущало то, что вместо небрежного трепа о жизни он немедленно сообщил мне, что предпочитает быстрый секс без прелюдий. Что зашел бы, запер за собой дверь, прижал бы меня к стене и немедленно стянул бы с меня трусы ровно на необходимое для его задач расстояние. Ну и дальше по тексту.
Я, опять же, выросла так давно, что мне хочется сначала посмотреть на тебя вживую, на свидание сходить, может, кофе выпить где-нибудь. Мне, может, руки твои не понравятся. Или запах. Или у тебя на руке будут советские часы «Электроника» из прошлого века, и они будут стоять, а мой внутренний перфекционист будет всё свидание из-за них нервничать. Или у тебя вообще не ты на аватарке. Или ты, но пятнадцать лет назад, и с тех пор ты почему-то не возмужал, а осунулся.
Но юноша между тем оказался кладезем полезных знаний, ровно тем, который я искала. Что, говорю, милый, неужто нынче все хлопцы такие бойкие и сразу про секс все разговоры заводят, минуя темы кино, музыки, литературы и детские воспоминания заодно тоже? «Вы привлекательны, я чертовски привлекателен! Чего зря время терять?» — мог бы ответить юноша, если бы мог говорить цитатами из советских фильмов, как я. Но он пошел дальше: заверил меня, что не только юноши нынче так делают, но и девушки. И в доказательство прислал мне что-то вроде резюме одной девушки оттуда, которое она ему прислала. Ознакомься, мол, прежде чем встречаться. Целиком не буду приводить, а то я не все слова оттуда знаю, что-то могу случайно распропагандировать, что пропагандировать не положено.
В этом резюме девушка сообщала, что владеет пятью техниками минета, что не может не вызывать уважения, наверное. Это как трусы «неделька», но минет — разный на каждый день, а на выходных перерыв. Ну, на что-нибудь другое. Доступных девушке видов оргазма было, между прочим, побольше, чем техник минета. Это заставило меня зауважать ее еще больше, но на шестом виде я поняла, что не знаю, что это вообще, и пошла гуглить. Нагуглила много порно, а хотелось какого-то научного или, может, медицинского определения. Да и вообще, там было много разных слов типа «иррумация» и «римминг», которые смущали меня тем, что я даже при свободном владении английским не вполне могу понять, что они описывают. Вроде все слова знаю, но всё равно приходится гуглить.
Но тут случилось страшное: гугл понял, что я интересуюсь нетрадиционными сексуальными практиками, и стал подсовывать мне контекстную рекламу различных секс-просветительниц и прочих гуру тантрического секса. Секс-просветительницы рассказывают о преимуществах вибратора перед мужчиной и о пользе сексуальной разрядки для подростков в пубертате, а гуру еще и берут денег за приобщение к таинственному миру секса. И я задумалась: а вообще старым добрым сексом еще кто-нибудь занимается? Или без такого вот райдера нечего и соваться в мир большого секса?
А секс-просветительницы особенно пугают попытками убедить меня в том, что знание и применение всех этих техник и игрушек входит в понятие «нормальная женская жизнь». И в том, что если ты не практикуешь хотя бы пару штук, которые называются неочевидными английскими словами, то с тобой точно что-то не так. А если тебе вдруг кажется, что всё так и тебя вообще-то устраивает твоя сексуальная жизнь, то наверняка ты просто сама от себя что-то скрываешь. Просто ты недостаточно в себе покопалась. И не думай, что пара-тройка обычных традиционных оргазмов могут как-то спасти положение. Не могут! Запишись к секс-гуру: она объяснит, как всё плохо!