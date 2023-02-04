Есть ли нормальная жизнь без шести видов оргазма? Колонка сибирячки, которая обнаружила лихие нравы у 18-летних

Юноша наш настаивал на том, что стремится к сексуальным отношениям с женщинами постарше. Очень они (мы то есть) ему кажутся привлекательными. Не то что эти неопытные ровесницы, которые и не научат ничему толком, и вообще сами не знают, чего хотят. А ему практика нужна! Меня смущало его желание тренироваться на живом человеке. Я выросла так давно, что на любую фразу у меня найдется ответ из советского кино, и тут я предложила бы: «Тренируйся лучше на кошках». Еще смущало то, что я гипотетически могла бы его родить. Но сильнее всего смущало то, что вместо небрежного трепа о жизни он немедленно сообщил мне, что предпочитает быстрый секс без прелюдий. Что зашел бы, запер за собой дверь, прижал бы меня к стене и немедленно стянул бы с меня трусы ровно на необходимое для его задач расстояние. Ну и дальше по тексту.

