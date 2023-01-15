«Подбирала парня для секса втроем»: мужчины рассказали о трешевых свиданиях с девушками с сайтов знакомств

Двойная жизнь

Антон поделился случаем, которым был шокирован. На сайте знакомств у него завязалась приятная беседа с милой блондинкой. Они много переписывались и созванивались почти каждый день. Случилась первая встреча, а потом еще несколько — так хорошо было им вместе просто гулять и болтать.



— На очередной прогулке мы шли по набережной, ели мороженое, смеялись, всё было круто. Я планировал как-то продолжать отношения, сближаться. С ее стороны я чувствовал взаимность тоже. В общем, мы сидим на бревнышке на берегу Иртыша, любуемся природой, болтаем, мило переглядываемся — такая романтичная минутка. Мне показалось, что искорка прямо промелькнула между нами. У меня возникло желание поцеловать ее и обозначить, что человек интересен и у меня серьезные намерения. Но как только я сделал этот выпад, она отстранилась. Спросить сразу, в чём дело, было неудобно. Придя домой, я позвонил и спросил, почему с ее стороны была такая реакция. Она ответила, что не хочет сближаться, так как ей сделали предложение на днях и она, скорее всего, ответит «да». Для меня это было шоком. Получается, что у нее были отношения параллельно еще с кем-то, — расстроен Антон.