«Подбирала парня для секса втроем»: мужчины рассказали о трешевых свиданиях с девушками с сайтов знакомств

В конце прошлого года наши омские коллеги из NGS55.RU публиковали истории женщин, которые рассказывали о самых ужасных, странных или неприятных свиданиях с парнями с сайтов знакомств. Например, одна из них была расстроена тем, что на встречу пришел любитель выпить, другая разочаровалась, узнав, что напротив нее сидит бывший заключенный, третья посчитала унизительным непрозрачные намеки на секс в качестве благодарности за то, что парень угостил ее кусочком торта. А что расскажут о неудачных свиданиях мужчины? Как выяснилось, им тоже есть на что пожаловаться, потому NGS55.RU решил дать им слово.
Ожидание — реальность
Александр возмущен тем, что дамы для привлечения внимания используют незаконные методы — фильтры и фотошоп. Они настолько тщательно редактируют свои фотографии, что становятся непохожими на себя.
— Никогда не понимал, зачем девушки худят себя селфи-камерой. Однажды на свидание пришла девушка килограммов на десять больше, чем на фото. Благо, что к тому времени я уже научился планировать заведомо сжатые по времени встречи. Я приглашаю девчонок в будний день в кафе на бизнес-ланчи: и стоит недорого (можно просто заплатить за общий счет, чтобы никого не смущать), и есть ограничение по времени. С той девушкой мы попрощались через 15 минут, — рассказал омич.
Двойная жизнь
Антон поделился случаем, которым был шокирован. На сайте знакомств у него завязалась приятная беседа с милой блондинкой. Они много переписывались и созванивались почти каждый день. Случилась первая встреча, а потом еще несколько — так хорошо было им вместе просто гулять и болтать.
— На очередной прогулке мы шли по набережной, ели мороженое, смеялись, всё было круто. Я планировал как-то продолжать отношения, сближаться. С ее стороны я чувствовал взаимность тоже. В общем, мы сидим на бревнышке на берегу Иртыша, любуемся природой, болтаем, мило переглядываемся — такая романтичная минутка. Мне показалось, что искорка прямо промелькнула между нами. У меня возникло желание поцеловать ее и обозначить, что человек интересен и у меня серьезные намерения. Но как только я сделал этот выпад, она отстранилась. Спросить сразу, в чём дело, было неудобно. Придя домой, я позвонил и спросил, почему с ее стороны была такая реакция. Она ответила, что не хочет сближаться, так как ей сделали предложение на днях и она, скорее всего, ответит «да». Для меня это было шоком. Получается, что у нее были отношения параллельно еще с кем-то, — расстроен Антон.
Про нюдсы
Иван вспомнил случай, который произошел с его приятелем. Для более удобного общения его друг со своей новой знакомой перешли с сайта знакомств в социальную сеть, где завязалась интимная переписка.
— Девушка скинула ему свои нюдсы — без лица, а он, по своей дурости, ответил фотками откровенного характера во всей красе, не пряча лица. После чего она потребовала с него 15 тысяч, иначе отправит фотки всем его друзьям. Слова подкрепила скрином, где на стене во «Вконтакте» его друга уже фото было прикреплено. Он позвонил мне, спросил, что делать. Я посоветовал не реагировать. Если там поймут, что ему не страшно и денег они не получат, то и размещать ничего не будут. Он послал ее куда подальше, заблочил — и всё. В итоге никто никому ничего не слил.
Мошенники
Андрей рассказал о схеме, которую используют мошенники на сайтах знакомств. Бдительный парень вовремя догадался, что его пытаются развести на деньги.
— Мне запомнился весьма творческий способ развода. Свайп вправо, мэтч. Пару дней общения — пора и встретиться. Для начала прекрасная дама переманила меня в WhatsApp (первый звоночек). Потом пригласила в театр, куда якобы уже присмотрела билеты. Дала мне ссылку на сайт якобы омского Драмтеатра, где можно купить их онлайн. Ресурс выглядел достойно, но подвела контактная информация: был указан московский номер. В репертуаре настоящего театра, естественно, этого спектакля не оказалось, и я захотел потроллить «девушку». Скинул фотку криво подделанных билетов и сказал, что купил офлайн, когда мимо проходил. Кто-то на той стороне конкретно сгорел, назвал меня нищебродом, а потом добавил, что таким «бизнесом» на машину за полгода заработал.
А однажды Андрей невольно оказался на тройном свидании, где девушек также интересовал только его кошелек.
— Общались сначала в тиндере, потом в инсте (соцсеть запрещена в РФ. — Прим. ред.). Вечером ей захотелось встретиться. Когда приехал в ресторан, оказалось, что сегодня день рождения ее подруги. Они якобы уже давно сидят и сильно потратились: финансовая часть мероприятия пошла не по плану, и заплатить по счету не хватает денег. Я кивнул и уехал.
Секс втроем
Про тройное свидание есть что рассказать и Олегу.
— Познакомился на сайте. Прихожу на первую встречу в кафе. Замечаю, что за соседним столиком сидит какой-то парень и пристально смотрит на нас всё время. На второй встрече история повторилась в ресторане. Снова тот же самый мужик встретился в одном заведении. Совпадение? Не думаю! Я спросил у нее: «Че за хрень?» Она ответила, что это ее муж. Когда карты были раскрыты, супруг подсел третьим и признался, что они подбирают себе парня, который согласился бы на секс втроем. Я ушел, извините, не захотел.
Тридцать четыре свидания и одна ведьма
Михаил рассказал о свидании с ведьмой. Вернее с девушкой, которая так позиционировала себя. Но и это не всё, что показалось ему странным.
— Сидим в кафе, общаемся, а официантка смотрит на нас и смеется. Я когда до бара отходил, спросил ее, в чём дело. Она только хитро улыбнулась. Потом спрашиваю девушку: «Что за фигня творится?» Она прямо и сказала, что это ее 34-е свидание в этом заведении. И даже столик практически всегда один и тот же. Дальше пошли разговоры, что она ведьма. Она сказала: если буду изменять, то у меня не встанет до конца жизни, что это не ее тело. Души на этой планете только развлекаются. Как тебе такое, Илон Маск?
Пригласил на собеседование
Кирилл поделился рассказом о необычном свидании, которого он добился с помощью обмана. Правда, в отличие от предыдущих парней, девушку он нашел в социальной сети «ВКонтакте». Его история произошла больше 10 лет назад, но запомнилась ему навсегда. Стоит отметить, что он искал новую пассию, находясь в отношениях.
— Скучно было, решил познакомиться с любой понравившейся девушкой из моего города. Привлекла фотка одной медсестры, осталось придумать, как познакомиться. Написать было слишком тупо. У нее была достаточно редкая фамилия, и я нашел ее номер в телефонном справочнике городских номеров. Вот удача! Попадаю на бабушку и говорю ей, что открывается новая больница, набираем штат. Я оставил свой номер сотового, мол, нужна работа — пусть позвонит, — рассказывает Кирилл.
Девушка перезвонила уже на следующий день. Они договорились о «собеседовании» у регионального министерства здравоохранения — место, которое первым пришло парню в голову.
— В назначенное время стою у здания. Подъезжает машина, выходит девушка, а с ней — два типа. Тут появилось чувство страха, что можно от них по лицу получить, но и одновременно осознание того, что слиться и не довести дело до конца — тоже не вариант. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. В общем, подошел, объяснил всё как есть. У всех шок, конечно, был, но ее это зацепило. На третьем свидании был банальный план сходить в кино после работы. И хоть я и не суеверный, но, видимо, начинать отношения, не закончив старые, — энергетика не очень. В общем, здравствуй, кювет, не доезжая до кинотеатра! Машину жалко, и то кино я так и не посмотрел, да и желание встречи как отрезало.