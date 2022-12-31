Секс в новогоднюю ночь: чем на самом деле занимаются новосибирцы в полночь 31 декабря

В ожидании Нового года каждый из нас надеется на то, что он будет лучше. Кто-то продолжит жить счастливо с уже обретенной парой, а кто-то встретит свою любовь. Некоторым даже, возможно, повезет завязать новые отношения во время самого праздника. Но всегда ли романтика заканчивается чем-то большим в самую бессонную ночь? Об этом рассуждает в своей колонке наш постоянный автор, пишущий об отношениях, Светлана Гладкова.
Вообще, удивительно, конечно, что самая, как говорится, волшебная ночь в году зачастую обходится без секса. Нас же в романтичных книжках в юности учили, что, когда бессонная ночь, это оттого, что секс. Потом, уже сильно позже, мы узнаем, что бессонная ночь — это вообще-то когда грудной ребенок на руках. Еще когда сессия, поделка в детский сад, годовой отчет, ребенок уже не грудной, но заболел. Да мало ли что. Ну, если постараться, то какое-то количество ночей, бессонных по причине секса, тоже можно наскрести, но придется постараться, прямо скажем.
Перед Новым годом я потребовала от подруг историй про секс в новогоднюю ночь. Вспомнились, конечно, какие-то сюжеты из очень далекого прошлого про потерянную под бой курантов девственность и про то, как узнавшая об этом подружка немедленно уговорила бойфренда лишить ее девственности тоже. Про что-то бурное на заднем сиденье такси на Бали, но, кажется, с придыханием из той ночи вспоминалось только шампанское «Вдова Клико» из горла и лобстер. Кто-то даже признался, что именно в новогоднюю ночь стал родителями, хотя изначально намерений таких и не было. Но это довольно частые последствия вечеринок, где много алкоголя и каких-то неожиданных людей.
Впрочем, и на шумных многолюдных вечеринках ситуация тоже не всегда способствует сексу. Я вот лично знаю только одну семейную пару, которая может вот прямо так встать из-за стола, за которым собралось какое-то количество празднующих что-нибудь друзей, и сообщить, что у них перерыв на секс. И отправиться этим самым сексом заниматься. И не понимаю, то ли восхищаться ими и вытравливать из себя ханжу, которая ноет, что секс — это же интимный процесс, то ли ханжа все-таки права и можно же придумать какой-нибудь благовидный предлог? Ну, типа, дорогие друзья, с вами тут очень весело, но по четвергам в 21:30 у нас всегда сеанс одновременного чтения, мы пойдем почитаем. Через час вернемся и продолжим, не съешьте без нас всего гуся, пожалуйста. У всех остальных, кто не эта пара, секса нет. Или они тщательно скрывают.
Во всяком случае, историй про то, как секс в новогоднюю ночь не случился, рассказывают в избытке. Одна моя подруга даже поделилась, что они с мужем специально запланировали секс в поезде в новогоднюю ночь, выкупив для этого СВ, но маленькая дочь категорически не смогла заснуть в новых обстоятельствах. Вон даже в «Иронии судьбы», как вы помните, никаких шансов на секс в новогоднюю ночь ни у кого не было. Ну, Ипполит-то, может, и рассчитывал на что-то, являясь весь такой красивый и положительный праздновать Новый год вдвоем с Наденькой, но мы все знаем, что ничего у него не вышло, максимальным приближением к сексу был, может, душ.
Опять же, женщины вокруг меня поделились на две части: счастливо или в меру счастливо замужние и «развратные дамочки» (это я краешком глаза заглянула в комментарии под прошлой колонкой), которые спят с чужими мужьями (с теми, что, может, тоже числятся в счастливых браках, но в каких-нибудь других). И вот, значит, замужние мои подруги дружно рассказывают о том, что регулярно встречают Новый год вдвоем с мужем, но исключительно «по-пенсионерски». Мы, конечно, можем чего-то не знать про секс на пенсии, но пока этот эпитет секса не предполагает.
Некоторые из тех, кто недавно перешел из состояния счастливо замужних в состояние счастливо разведенных, и вовсе утверждают, что секс в браке стал музейной редкостью и вообще непонятно, можно ли это назвать сексом. И утверждают, что, не заведи они любовника, так и не узнали бы, что это за штука такая — по-настоящему хороший секс. Так и удивлялись бы дальше, из-за чего весь сыр-бор на этой планете. В общем, секс у женатых людей, конечно, есть, но не всегда в браке. А Новый год люди встречают с кем? Правильно, с семьей! Поэтому в Новый год у них секса нет.
А все эти развратные дамочки дружно признаются, что в новогоднюю ночь планируют спать в прямом смысле этого слова: выпить шампанского, загадать одно на всех желание, съесть бутерброд, посмотреть салюты за окном и лечь спать, когда отгремит. Потому что детям малым утром вставать искать под елкой подарки от Деда Мороза. А им тут сопровождение как раз надо, вот, например, и в виде развратной дамочки. А что делать, мамы всякие нужны. В общем, хочется, конечно, верить в чудеса и в счастливые новогодние праздники, потому что Дед Мороз же знает, что мы с вами были хорошими девочками и мальчиками. В новогоднюю ночь — во всяком случае.
Мы рассказывали, как в центре Новосибирска осталось 200-летнее село: сюда ездили за секс-услугами, а австрийцы открыли солодовню.