Секс в новогоднюю ночь: чем на самом деле занимаются новосибирцы в полночь 31 декабря

Впрочем, и на шумных многолюдных вечеринках ситуация тоже не всегда способствует сексу. Я вот лично знаю только одну семейную пару, которая может вот прямо так встать из-за стола, за которым собралось какое-то количество празднующих что-нибудь друзей, и сообщить, что у них перерыв на секс. И отправиться этим самым сексом заниматься. И не понимаю, то ли восхищаться ими и вытравливать из себя ханжу, которая ноет, что секс — это же интимный процесс, то ли ханжа все-таки права и можно же придумать какой-нибудь благовидный предлог? Ну, типа, дорогие друзья, с вами тут очень весело, но по четвергам в 21:30 у нас всегда сеанс одновременного чтения, мы пойдем почитаем. Через час вернемся и продолжим, не съешьте без нас всего гуся, пожалуйста. У всех остальных, кто не эта пара, секса нет. Или они тщательно скрывают.

