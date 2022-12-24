Нюдсы на Wildberries: изучаем откровенные картинки там, где вы не ожидали — что выкладывают покупатели нижнего белья

Когда живешь в Академгородке, шутки про эксгибиционистов в наших лесах становятся вполне привычными. Ну да, у нас тут особая атмосфера: белочки, академики в беретах советского образца и с авоськами того же образца, ресторан под названием «Ресторан» и кофейня под названием «Кофейня», а за каждым кустом по эксгибиционисту.

Моя личная проблема, правда, в том, что единственный раз, когда мне довелось самой столкнуться с эксгибиционистом, случился тогда, когда я вообще не жила в Академгородке. Мы с бывшим мужем, который тогда был еще не бывшим, приехали погулять, поссорились, я ушла, хлопнув дверцей машины, в леса, где немедленно наткнулась на человека, приветливо распахнувшего передо мной плащ. В той ситуации обида на мужа показалась не такой уж значимой. И вообще, своего мужа я давно знаю, а этого эксгибициониста в первый раз вижу. В общем, из двух зол выбрала меньшее и сбежала к мужу. Хотя, возможно, надо было сбежать от мужа к эксгибиционисту, и жизнь могла бы сложиться еще лучше, кто знает.

