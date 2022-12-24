Нюдсы на Wildberries: изучаем откровенные картинки там, где вы не ожидали — что выкладывают покупатели нижнего белья

Чтобы встретить эксгибициониста, иногда даже не надо выходить из дома. Люди привыкли демонстрировать откровенные фотографии в соцсетях и даже придумывают специальные дни, когда их надо выкладывать. Но в последнее время люди стали делать это не только на личных страницах, но во вполне себе публичном поле — они делятся интимными снимками в отзывах на маркетплейсах. Подробнее об этом — читайте в колонке Светланы Гладковой.
Когда живешь в Академгородке, шутки про эксгибиционистов в наших лесах становятся вполне привычными. Ну да, у нас тут особая атмосфера: белочки, академики в беретах советского образца и с авоськами того же образца, ресторан под названием «Ресторан» и кофейня под названием «Кофейня», а за каждым кустом по эксгибиционисту.
Моя личная проблема, правда, в том, что единственный раз, когда мне довелось самой столкнуться с эксгибиционистом, случился тогда, когда я вообще не жила в Академгородке. Мы с бывшим мужем, который тогда был еще не бывшим, приехали погулять, поссорились, я ушла, хлопнув дверцей машины, в леса, где немедленно наткнулась на человека, приветливо распахнувшего передо мной плащ. В той ситуации обида на мужа показалась не такой уж значимой. И вообще, своего мужа я давно знаю, а этого эксгибициониста в первый раз вижу. В общем, из двух зол выбрала меньшее и сбежала к мужу. Хотя, возможно, надо было сбежать от мужа к эксгибиционисту, и жизнь могла бы сложиться еще лучше, кто знает.
Через несколько лет мы переехали в Академгородок, я до сих пор иногда нет-нет да и сверну на какую-нибудь не ту тропинку и немедленно заблужусь в лесах, но эксгибиционистов с тех пор ни разу не видела. Правда, новости о том, что то в одном лесу, то в другом какая-нибудь студентка НГУ наткнулась на такого деятеля, появляются регулярно. Так что, может, конечно, я просто перестала быть их целевой аудиторией, и при встрече со мной они целомудренно проходят мимо, запахнув плащи.
Но, оказывается, вовсе не обязательно ехать в Академгородок, чтобы наткнуться на эксгибициониста. Вообще никуда ехать не обязательно, можно даже из дома не выходить. Достаточно просто открыть приложение популярного интернет-магазина Wildberries. Там обнаружился новый тренд на эксгибиционизм в отзывах. Да такой, что приложение пора маркировать 18+.
Недавно прочитала где-то, что некоторые бренды целенаправленно привлекают профессиональных моделей и платят им за отзывы с откровенными фото, прописывая это в соответствующих договорах. Понятно, что расчет был на то, что, полюбовавшись на красивую попу в эротичных трусах, обладательницы, может, и не таких совершенных поп скупят все эротичные трусы, чтобы пилить нюдсы и отправлять своим мужчинам для повышения качества своей личной сексуальной жизни. Но эта затея внезапно привела к еще одному дополнительному эффекту: в наших дамах проснулся бытовой эксгибиционизм, и нюдсы они стали отправлять не своим мужчинам, а в отзывы к товарам, в которых фотографируются.
И вот откроешь отзывы к какому-нибудь невинному вроде поясу для чулок, а там упругая, безупречно гладкая попа с бегущими по ней полосками кружев отражается в зеркале. Или вот бодипозитивная дама демонстрирует на своем примере, что красивой можно быть при любом весе. Или вот юная девушка приподнимает школьную юбку в клеточку, демонстрируя покупку. Хорошо, наверное, когда ребенок умеет копить карманные деньги, но хотелось бы знать, в курсе ли родители, какие их дочка пишет отзывы.
Самое удивительное, что и мужчины тоже присутствуют в отзывах. Вот, например, шторка для ванной. Казалось бы, что может пойти не так? Отзыв описывает очень правильный уровень прозрачности шторки: она и прозрачная, и не совсем. А в качестве иллюстрации фоточка с мужчиной, стоящим под душем. Мужчина несколько растушеван шторкой нужной прозрачности, но очертания фигуры позволяют заподозрить в нем фитнес-тренера. Возможно, хорошего. И я думаю, в курсе ли он, что его фоточка красуется вот так вот или его жена просто от любви к мужской красоте и желания похвастаться такие отзывы снимает?
А еще есть такая неожиданная штука, как мужские подтяжки для рубашки. Это как пояс для чулок, только подтяжки для рубашки. В смысле пояс для чулок направлен вниз, а для рубашки — вверх. Опрошенные мужчины признались, что их очень раздражает, когда рубашка выбивается из-под брюк, особенно сбоку, хотя найти тех, кто носит специальный пояс, чтобы справиться с этой проблемой, мне не удалось. Пока, во всяком случае. Но вот в отзывах таких мужчин предостаточно. Есть и отзывы с фоточками. Вот какой-то банковский служащий в максимально скучной белой рубашке и серых семейных трусах. А вот мачо в приспущенных брюках с дорогим ремнем, интересной рубашке в клеточку и интригующих боксерах. Я отправляю в девочковый чатик, девочки тремя голосами из четырех признают, что это просто секс. А я своим четвертым голосом ничего не говорю — я ж не могу сама отвечать на свой собственный вопрос.
Так что, как сказала одна моя подруга, никакой платной подписки на PornHub не надо, когда есть отзывы на Wildberries. Ну во всяком случае, людям, у которых никогда не было никакой подписки на PornHub, так кажется.
Впрочем, у всего этого бытового эксгибиционизма, если задуматься, наверняка есть положительное воздействие на сексуальную жизнь среднестатистического человека. Вот ты живешь, например, и тебе кажется, что сексуальные приключения случаются в жизни каких-то совсем других людей. То какого-нибудь голливудского актера сфотографируют с проституткой, то кто-нибудь сольет в сеть домашнее порно супермодели.
А потом посмотришь отзывы на WB и понимаешь, что вообще-то все эти пояса для чулок, стринги с доступом (расширяем вокабуляр, мои маленькие лингвисты) и ошейники для эротических игр покупают какие-то вроде вполне обычные люди. Эти люди живут среди нас, возможно, в соседней квартире. Это люди, которые позируют в эротическом белье в зеркале своей обычной однокомнатной студии, на фоне незаправленной кровати, круглого стола в кухонной зоне и телевизора на стене. Или люди, которые выкладывают фото очень красивой женской (теперь, кажется, надо не забывать это упоминать) попы в кожаной сбруе, лежащей на милом советском белье в цветочек, причем простыня с одним дизайном, а пододеяльник — с другим. (И можно ли вообще употреблять слово «дизайн» в отношении советского постельного белья?)
И наверное, все эти отзывы еще и куда полезнее, чем знаменитые нюдсочетверги в твиттере. Так что давайте порадуемся за наших соседей, которые вот прямо на наших глазах становятся сексуально раскрепощенными людьми. А вы, если еще не придумали подарок своему мужчине на Новый год, подумайте в сторону подтяжек для рубашки — вдруг его тоже бесит, когда рубашка выбивается по бокам.
Ранее мы рассказывали о необычном эксперименте, который поставила сибирячка. Она повесила на люстру красные трусы, чтобы привлечь в свою жизнь деньги. Почитайте, что из этого вышло.