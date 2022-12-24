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Нюдсы на Wildberries: изучаем откровенные картинки там, где вы не ожидали — что выкладывают покупатели нижнего белья

Люди не смущаются выкладывать в отзывах к товарам свои интимные фотографии

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Откровенные фотографии могут подстерегать вас там, где вы совсем не ожидали — на популярных маркетплейсах

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Чтобы встретить эксгибициониста, иногда даже не надо выходить из дома. Люди привыкли демонстрировать откровенные фотографии в соцсетях и даже придумывают специальные дни, когда их надо выкладывать. Но в последнее время люди стали делать это не только на личных страницах, но во вполне себе публичном поле — они делятся интимными снимками в отзывах на маркетплейсах. Подробнее об этом — читайте в колонке Светланы Гладковой.

Когда живешь в Академгородке, шутки про эксгибиционистов в наших лесах становятся вполне привычными. Ну да, у нас тут особая атмосфера: белочки, академики в беретах советского образца и с авоськами того же образца, ресторан под названием «Ресторан» и кофейня под названием «Кофейня», а за каждым кустом по эксгибиционисту.

Моя личная проблема, правда, в том, что единственный раз, когда мне довелось самой столкнуться с эксгибиционистом, случился тогда, когда я вообще не жила в Академгородке. Мы с бывшим мужем, который тогда был еще не бывшим, приехали погулять, поссорились, я ушла, хлопнув дверцей машины, в леса, где немедленно наткнулась на человека, приветливо распахнувшего передо мной плащ. В той ситуации обида на мужа показалась не такой уж значимой. И вообще, своего мужа я давно знаю, а этого эксгибициониста в первый раз вижу. В общем, из двух зол выбрала меньшее и сбежала к мужу. Хотя, возможно, надо было сбежать от мужа к эксгибиционисту, и жизнь могла бы сложиться еще лучше, кто знает.

Через несколько лет мы переехали в Академгородок, я до сих пор иногда нет-нет да и сверну на какую-нибудь не ту тропинку и немедленно заблужусь в лесах, но эксгибиционистов с тех пор ни разу не видела. Правда, новости о том, что то в одном лесу, то в другом какая-нибудь студентка НГУ наткнулась на такого деятеля, появляются регулярно. Так что, может, конечно, я просто перестала быть их целевой аудиторией, и при встрече со мной они целомудренно проходят мимо, запахнув плащи.

Но, оказывается, вовсе не обязательно ехать в Академгородок, чтобы наткнуться на эксгибициониста. Вообще никуда ехать не обязательно, можно даже из дома не выходить. Достаточно просто открыть приложение популярного интернет-магазина Wildberries. Там обнаружился новый тренд на эксгибиционизм в отзывах. Да такой, что приложение пора маркировать 18+.

Недавно прочитала где-то, что некоторые бренды целенаправленно привлекают профессиональных моделей и платят им за отзывы с откровенными фото, прописывая это в соответствующих договорах. Понятно, что расчет был на то, что, полюбовавшись на красивую попу в эротичных трусах, обладательницы, может, и не таких совершенных поп скупят все эротичные трусы, чтобы пилить нюдсы и отправлять своим мужчинам для повышения качества своей личной сексуальной жизни. Но эта затея внезапно привела к еще одному дополнительному эффекту: в наших дамах проснулся бытовой эксгибиционизм, и нюдсы они стали отправлять не своим мужчинам, а в отзывы к товарам, в которых фотографируются.

И вот откроешь отзывы к какому-нибудь невинному вроде поясу для чулок, а там упругая, безупречно гладкая попа с бегущими по ней полосками кружев отражается в зеркале. Или вот бодипозитивная дама демонстрирует на своем примере, что красивой можно быть при любом весе. Или вот юная девушка приподнимает школьную юбку в клеточку, демонстрируя покупку. Хорошо, наверное, когда ребенок умеет копить карманные деньги, но хотелось бы знать, в курсе ли родители, какие их дочка пишет отзывы.

Самое удивительное, что и мужчины тоже присутствуют в отзывах. Вот, например, шторка для ванной. Казалось бы, что может пойти не так? Отзыв описывает очень правильный уровень прозрачности шторки: она и прозрачная, и не совсем. А в качестве иллюстрации фоточка с мужчиной, стоящим под душем. Мужчина несколько растушеван шторкой нужной прозрачности, но очертания фигуры позволяют заподозрить в нем фитнес-тренера. Возможно, хорошего. И я думаю, в курсе ли он, что его фоточка красуется вот так вот или его жена просто от любви к мужской красоте и желания похвастаться такие отзывы снимает?

Такие неожиданности можно встретить в отзывах на маркетплейсах

Такие неожиданности можно встретить в отзывах на маркетплейсах

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А еще есть такая неожиданная штука, как мужские подтяжки для рубашки. Это как пояс для чулок, только подтяжки для рубашки. В смысле пояс для чулок направлен вниз, а для рубашки — вверх. Опрошенные мужчины признались, что их очень раздражает, когда рубашка выбивается из-под брюк, особенно сбоку, хотя найти тех, кто носит специальный пояс, чтобы справиться с этой проблемой, мне не удалось. Пока, во всяком случае. Но вот в отзывах таких мужчин предостаточно. Есть и отзывы с фоточками. Вот какой-то банковский служащий в максимально скучной белой рубашке и серых семейных трусах. А вот мачо в приспущенных брюках с дорогим ремнем, интересной рубашке в клеточку и интригующих боксерах. Я отправляю в девочковый чатик, девочки тремя голосами из четырех признают, что это просто секс. А я своим четвертым голосом ничего не говорю — я ж не могу сама отвечать на свой собственный вопрос.

Так выглядят фотографии в отзывах к подтяжкам для рубашки

Так выглядят фотографии в отзывах к подтяжкам для рубашки

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Так что, как сказала одна моя подруга, никакой платной подписки на PornHub не надо, когда есть отзывы на Wildberries. Ну во всяком случае, людям, у которых никогда не было никакой подписки на PornHub, так кажется.

Впрочем, у всего этого бытового эксгибиционизма, если задуматься, наверняка есть положительное воздействие на сексуальную жизнь среднестатистического человека. Вот ты живешь, например, и тебе кажется, что сексуальные приключения случаются в жизни каких-то совсем других людей. То какого-нибудь голливудского актера сфотографируют с проституткой, то кто-нибудь сольет в сеть домашнее порно супермодели.

А потом посмотришь отзывы на WB и понимаешь, что вообще-то все эти пояса для чулок, стринги с доступом (расширяем вокабуляр, мои маленькие лингвисты) и ошейники для эротических игр покупают какие-то вроде вполне обычные люди. Эти люди живут среди нас, возможно, в соседней квартире. Это люди, которые позируют в эротическом белье в зеркале своей обычной однокомнатной студии, на фоне незаправленной кровати, круглого стола в кухонной зоне и телевизора на стене. Или люди, которые выкладывают фото очень красивой женской (теперь, кажется, надо не забывать это упоминать) попы в кожаной сбруе, лежащей на милом советском белье в цветочек, причем простыня с одним дизайном, а пододеяльник — с другим. (И можно ли вообще употреблять слово «дизайн» в отношении советского постельного белья?)

И наверное, все эти отзывы еще и куда полезнее, чем знаменитые нюдсочетверги в твиттере. Так что давайте порадуемся за наших соседей, которые вот прямо на наших глазах становятся сексуально раскрепощенными людьми. А вы, если еще не придумали подарок своему мужчине на Новый год, подумайте в сторону подтяжек для рубашки — вдруг его тоже бесит, когда рубашка выбивается по бокам.

Ранее мы рассказывали о необычном эксперименте, который поставила сибирячка. Она повесила на люстру красные трусы, чтобы привлечь в свою жизнь деньги. Почитайте, что из этого вышло.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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