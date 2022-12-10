Жительница Новосибирска повесила на люстру красные трусы. Что произошло дальше

Но и это еще не всё. Буквально на следующий день подруга наша получила еще одно приглашение на романтическое свидание. На этот раз от продавца фруктов из киоска возле дома. Она когда-то давала ему свой телефон, чтобы он ей присылал сумму, которую она должна, а она из дома переводила бы ему денег, вместо того чтобы, обвешавшись сумками с покупками, пытаться рассчитаться с ним за яблоки с бананами, а то и за авокадо. И вот он набрался смелости, чтобы пригласить нашу героиню на свидание. Работают красные трусы, в общем, причем не только деньги притягивают, но и мужиков тоже. Даже если изначально такого плана не было. Вы как хотите, а я — за трусами, пока их все не раскупили, потому что ситуация в стране тяжелая, денег не хватает вообще всем. И мужиков частенько не хватает тоже, хоть и не всем.