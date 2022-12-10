Жительница Новосибирска повесила на люстру красные трусы. Что произошло дальше

Под Новый год хочется верить в чудеса, лучшее будущее и загадывать желания. Люди изучают, как правильно загадывать эти самые желания, чтобы они исполнялись: кто-то проходит специальные марафоны, а кто-то читает инструкцию по сжиганию бумажки в бокале под бой курантов. Иногда среди способов привлечь удачу и исполнить свое желание встречаются довольно экзотические. Сегодня мы расскажем о том, как жительница Новосибирска повесила на люстру свои новые красные трусы. Зачем она это сделала и к чему это привело — в рассказе Светланы Гладковой.
Пока все украшают окна огонечками и ставят елки, сибирячки неожиданно стали украшать люстры в своих домах красными трусами. Начало тренду положила одна из моих подруг, которая откуда-то узнала про довольно неожиданный ритуал. А узнав, немедленно реализовала: у нее как раз в хозяйстве завалялись красные трусы, которые еще не были в эксплуатации ни в каком виде. А трусы непременно должны быть новыми, это важное условие ритуала! Она вообще не очень понимала, как и зачем их купила: так бывает, когда ты случайно участвуешь в коллективной закупке чего угодно и неожиданно для себя покупаешь трусы, которые тебе кажутся не очень нужными и чрезмерно дорогими. Но уже купила, ищи теперь повод их выгуливать. Мужчины у нее в хозяйстве как раз не было, чтобы вертеть перед ним попой в красных трусах, а трусы — были. И ритуал был.
В общем, закинула она трусы на люстру, как было положено, сфотографировала и спросила нас в сторис, чего она таким образом добивается. Так как ее немедленно завалили ответами про привлечение в свою жизнь мужика, в следующей сторис она уточнила: нет, мужика таким образом не привлекают, это другой ритуал, направленный вообще на другую сферу жизни. Кто-то из хорошо знакомых с ритуалом уточнил у нее, как она закидывала трусы на люстру, потому что вообще-то для максимального эффекта нужно обойтись без рук, а закидывать трусы исключительно ногами. Такой футбол, только вместо мяча — красные трусы, а вместо ворот — люстра. Ничего удивительного, право.
После некоторых расспросов выяснилось, что таким образом знающие гуру рекомендуют привлекать в свои жизни деньги. Закидываешь трусы на люстру — и тут же начинаешь купаться в разнообразных неожиданных деньгах. Одной на работе зарплату выдали раньше положенного, явно трусы помогли. У другой вообще денег в кошельке оставалось ровно на красные трусы, причем в переходе метро, а больше ни на что не было. Она решила, что трусы будут инвестицией, купила, закинула на люстру — и ей немедленно вернули долг, о котором она вообще к тому времени забыла напрочь.
Однако предположение про мужика, кажется, все-таки не совсем неактуально, а работает, хотя, может, и только в качестве побочного эффекта. Той самой подруге, которая всё это затеяла, немедленно написал некий деревенский шиномонтажник. Он, мол, практически принц на белом коне, где-то увидел ее в соседском чате (а у подруги моей дача в том селе, где живет наш принц), счел ее симпатичной рыжулей и хотел бы познакомиться. Подруга отправила фото с максимально недовольным выражением лица, рассчитывая отпугнуть поклонника. Мы, правда, в своем девочковом чатике решили, что фоточками с таким декольте еще ни одного мужика не спугнула. Так что герой наш тоже прислал фоточку себя, вполне брутального, явно пьющего, очень щетинистого и столь же татуированного мужчины на фоне стены деревенского дома с вешалками, на которых сиротливо висел один пуховик и один ремень («БДСМ?» — подумала я, но не возьмусь судить, как там у нас в деревнях Новосибирской области с БДСМ).
Мы чатиком обсудили свежеобретенного принца, решили, что можно простить ему его деревенский нрав и неказистое селфи. Каждый день он, что ли, селфи эти ваши пилит? Вот я вообще только одного мужика знаю, который постоянно селфи пилит: вот он на фоне Кремля, вот на Красной площади, вот в Питере во всех возможных локациях, вот в Сочи. И, честно, если бы не геолокация и подписи к фоточкам, можно и не разобрать же за его физиономией, не делает ли он все эти селфи бесконечные по дороге на работу и с работы. И, кстати, вот этот «селфипил» вообще-то на редкость плохой человек. Ну, если я должна высказаться цензурно.
А шиномонтажник наш, может, как увидит попу в красных трусах, так сразу поймет, что всю жизнь только и мечтал о такой женщине, будет ее на руках носить, она к нему будет на выходные из города приезжать, он будет ее в бане парить, трахать качественно, утром печку топить и кормить ее какой-нибудь максимально брутальной яичницей с салом. Потому что авокадо с яйцом пашот сейчас кто угодно в любой кофейне тебе подаст, а яичницу с салом да картошечку жареную не допросишься.
Но и это еще не всё. Буквально на следующий день подруга наша получила еще одно приглашение на романтическое свидание. На этот раз от продавца фруктов из киоска возле дома. Она когда-то давала ему свой телефон, чтобы он ей присылал сумму, которую она должна, а она из дома переводила бы ему денег, вместо того чтобы, обвешавшись сумками с покупками, пытаться рассчитаться с ним за яблоки с бананами, а то и за авокадо. И вот он набрался смелости, чтобы пригласить нашу героиню на свидание. Работают красные трусы, в общем, причем не только деньги притягивают, но и мужиков тоже. Даже если изначально такого плана не было. Вы как хотите, а я — за трусами, пока их все не раскупили, потому что ситуация в стране тяжелая, денег не хватает вообще всем. И мужиков частенько не хватает тоже, хоть и не всем.