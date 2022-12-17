Как я феечкой не стала: сибирячка пошла на свидание в чулках в 30-градусный мороз — что было дальше

Каждая женщина мечтает о простом — быть красивой феечкой с летящей походкой и развевающимися кудрями, ну и чтобы мужчины любили, холили и на руках через сугробы носили. На что только не готовы дамы, дабы покорить суровое сердце потенциального кавалера. Жительница Новосибирска Светлана Гладкова в надежде на такой исход отправилась на первое свидание в тонких чулках. Всё бы ничего, если бы не мороз и приключения. О том, что важнее — красота или попа в тепле, — в рассказе сибирячки.
Отправилась я один раз на свидание, первое после развода, кстати. Так что это было особенно важное, практически решающее свидание под кодовым названием «Помню ли я вообще, как это, на свидания ходить и с мужчинами флиртовать, тварь ли я дрожащая или всё еще ничего?» Оделась как полагается: с той степенью небрежности, которая нужна, чтобы никто не догадался, что я два часа перед зеркалом провела, но она достигается только усердными сборами. Особенно сложно всё это было в связи с тем, что на дворе были те самые наши любимые -30, то есть всю небрежность нужно было еще и утеплить, причем так, чтобы не выглядеть карапузом с советских новогодних открыток. И продавщицей с барахолки выглядеть тоже не хотелось, а мечталось быть воздушной феечкой. В общем, задача сразу с двумя звездочками. Феечка победила — и я отправилась в чулках. Да-да, в обычных капроновых чулках.
По дороге на свидание я в аварию попала, причем первый раз в жизни. Я, конечно, была не виновата, виноват был водитель зеленого «Крузера», который вез каких-то спортсменов из Горно-Алтайска на наш вокзал и отвлекся на телефон. Это по его же собственному признанию. И ведь это должна была быть моя реплика вообще-то, это ж я была девочка за рулем маленькой машинки! Но нет. ГИБДД почуяла неладное из-за перегороженных двух полос улицы Большевистской в районе Речного вокзала и довольно оперативно явилась регистрировать наше небольшое происшествие. Но в минус 30 в капроне, даже если постоять около машины буквально пять минут, всё равно успеваешь замерзнуть. И я, конечно, замерзла. Я замерзла так, что никакое даже самое удачное свидание не могло бы компенсировать мне это приключение. А свидание оказалось еще и довольно сомнительным, так что приключение пришлось компенсировать горячей ванной с бокалом красного вина.
С тех пор никакие свидания, даже самые многообещающие и долгожданные, не могут считаться достаточным основанием, чтобы выйти из дома в мороз в тонких колготках. Ну ладно, один раз я почти нарушила это правило и купила теплые чулки. Да, это оксюморон, конечно, потому что какая разница, что у тебя коленки в относительном тепле, если попа голая? Довольно быстро я выяснила, что все эти эротические фантазии про женщин, которые являются в шубе, а под ней кружевное белье и чулки, можно реализовывать только при очень небольшой минусовой температуре. А лучше при температуре около нуля. А еще лучше и вовсе в Голливуде — могут даже искусственного снега на тротуары насыпать, по которому лирическая героиня будет стучать каблучками, опаздывая на долгожданное свидание. А у нас с нашим климатом (а про тротуары я даже говорить ничего не буду) под шубой должно быть еще два-три слоя одежды. Чулки тоже можно, если очень хочется, но на них сверху штанишки, например, флисовые, чтобы их где-нибудь там, в тепле, уже снять тихонечко, не привлекая к себе лишнего внимания. И утрамбовать в дамскую сумочку, потому что нет ничего невозможного для женщины, которой очень хочется быть феечкой.
Но это если очень хочется, да. А вот у приятельницы моей разговор случился с ее тогдашним бойфрендом. Решил он заманить ее в гости внепланово, а для пущей мотивации рассказал, что именно и как планирует с ней проделывать, в мельчайших подробностях. Наша героиня не могла определиться, чего она героиня — «Эммануэль» или «50 оттенков серого», а подробности казались такими многообещающими, что она уже почти выезжала из дома, когда он озадачил ее последней фразой. Только у меня, говорит, одно условие: я хочу, чтобы ты была в чулках. А она на градусник глянула — и сразу всю мотивацию вместе с предвкушением эротических приключений как рукой сняло. Нет уж, говорит, непристойных предложений в моей жизни, может, еще случится немало, а попа у меня одна. Я ее беречь буду.
А я подумала, даже если это последнее непристойное предложение в жизни, то попа новая всё равно не отрастет, мы же не ящерицы. И хочется ли мне быть пенсионеркой и в бесконечных очередях к урологу вспоминать то самое феерическое свидание, на которое я явилась в чулках в минус 30? Так что план тот же: до весны только флис, только начес. Сможет мужчина выдержать испытание раздеванием тебя в течение всей зимы? (И у меня, кстати, есть сомнения, где больше неловкости: в этом вот раздевании с участием кальсон и прочих колготок или в первом «Поднимешься на кофе?») Вот если он всё еще не потеряет интереса до весны, тогда уж и можно будет явиться к нему в чулках. К тому времени это перестанет угрожать здоровью попы и других важных органов малого таза. Но лучше, конечно, начинать отношения весной или летом, чтобы к зиме бойфренд уже запомнил, что ты феечка в чулках, а не продавщица с барахолки. И наступившей зимой бы ничего не перепутал.
В предыдущем рассказе Светлана Гладкова поделилась экспериментом: что будет, если повесить на люстру красные трусы.