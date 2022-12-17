Как я феечкой не стала: сибирячка пошла на свидание в чулках в 30-градусный мороз — что было дальше

С тех пор никакие свидания, даже самые многообещающие и долгожданные, не могут считаться достаточным основанием, чтобы выйти из дома в мороз в тонких колготках. Ну ладно, один раз я почти нарушила это правило и купила теплые чулки. Да, это оксюморон, конечно, потому что какая разница, что у тебя коленки в относительном тепле, если попа голая? Довольно быстро я выяснила, что все эти эротические фантазии про женщин, которые являются в шубе, а под ней кружевное белье и чулки, можно реализовывать только при очень небольшой минусовой температуре. А лучше при температуре около нуля. А еще лучше и вовсе в Голливуде — могут даже искусственного снега на тротуары насыпать, по которому лирическая героиня будет стучать каблучками, опаздывая на долгожданное свидание. А у нас с нашим климатом (а про тротуары я даже говорить ничего не буду) под шубой должно быть еще два-три слоя одежды. Чулки тоже можно, если очень хочется, но на них сверху штанишки, например, флисовые, чтобы их где-нибудь там, в тепле, уже снять тихонечко, не привлекая к себе лишнего внимания. И утрамбовать в дамскую сумочку, потому что нет ничего невозможного для женщины, которой очень хочется быть феечкой.

