«Для части женщин позиция жертвы — будто предназначение»: психотерапевт — о том, почему опасные мужчины так притягательны
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В начале октября НГС рассказал жуткую историю о том, как в барабинской семье у двухлетнего мальчика обнаружили следы насилия. Предполагаемым виновником считают молодого отчима мальчика. В разговоре с корреспондентом НГС Ильей Калининым мать этого ребенка отчаянно защищала своего мужчину, утверждая, что ее сын сам себе нанес травму. Психотерапевт Игорь Лях заметил, что подобное поведение может быть вполне закономерным: большинство женщин самостоятельно и по доброй воле выбирают себе в партнеры потенциальных насильников. Он объяснил НГС, почему так происходит. Далее — от первого лица.
Давно замечено, что у части женщин одним из самых привлекательных с точки зрения сексуальности качеств мужчины является его опасность. То есть она чувствует в нем некоторую опасность, и именно вот это опасное поведение молодого человека является основанием для ее последующей влюбленности.
В свое время еще Зигмунд Фрейд обращал внимание на подобные случаи. И в среде классических психоаналитиков до сих пор бытует эта история: женщина, проходя определенное становление себя как женщины, находит парня, который способен победить ее отца. И для части женщин это очень актуальная тема: парень, которого она находит, должен быть более опасен, чем ее отец.
Это подтверждается научными фактами: женщины, в семьях которых было физическое насилие в отношении девочки, часто совершают такой выбор. Им нужны парни, способные защитить их от отцов, стало быть — опасные.
К сожалению, в семьях с проявлением делинквентного, то есть антиобщественного, противоправного поведения, это очень распространенная практика. Существует и отдельная группа женщин, для которых насилие — полная норма. Оказываясь в ситуациях, когда насилия внутри семьи меньше, они ощущают себя в непривычной и небезопасной позиции, поэтому ищут соответствующего мужчину, чтобы ощущать себя в своей тарелке.
Я нередко работал со случаями, когда женщина обнаруживает, что была интересна партнеру не она сама, а какое-то ее материальное положение, имущество. Она потом говорит: «Где же были мои глаза? Я же видела изначально: что-то идет не так». Но во влюбленности психика так устроена, что формирует идеализацию: человек может смотреть на очевидное и не видеть его до последнего момента. Особенно часто это происходит у людей, которые привыкли жить в атмосфере, где много скандалят, много проявляют эмоций.
Много ли потенциальных жертв насилия в семье
Сколько таких женщин? Сейчас — больше пятидесяти процентов. В Новосибирске, к сожалению, это так. Тут очень много зависит от малой культуры, от того, что происходит вокруг в бытовом плане. Но частично влияет на это и макрокультура — то, что мы называем российской культурой. Если в семье женщины были какие-то насильственные действия, то, скорее всего, она будет искать себе соответствующего мужчину. А для остальных фактор будет сублимационный: мужчина, например, хорошо играет в футбол — значит, он хорош, значит, он лучше отца. И это не будет значимым, не будет определяющим — будет учитываться бессознательно.
Количество таких женщин варьируется, в мегаполисах и глубинке оно разное. Есть целые регионы, где женщины не реагируют на насильственность или даже считают, что насильственность в мужском поведении — это хорошо. В глубинке процент таких женщин выше, чем в городе. В тех городах, где горожане не первого поколения, это перестает быть нормой, там такой слишком насильственный мужчина проигрывает. Он может выигрывать в каких-то краткосрочных вопросах, но в целом проигрывает. И дети его часто страдают: от того, что папку посадили, папку оштрафовали, права забрали и тому подобное.
Миграционные волны — перемещение населения из глубинки в города — обычно усиливают и внутрисемейное насилие. Причем не только у самих мигрантов, но и у аборигенов, так скажем. Это связано, думаю, с повышением общей агрессивности: температура агрессии на определенной территории возрастает. И те, кто был латентным в проявлении агрессии, начинают, как говорят психоаналитики, развязываться. То есть для них перестают работать сдерживающие социальные факторы.
Из этих женщин процентов сорок предпочитают занимать пассивную позицию. Чаще всего это женщины, которые ничего не заметили и для которых в их фантазии всё идет нормально. Они отметают знаки неблагополучия, плывут по течению и приплывают к потере имущества, потере здоровья, потере кого-то из близких или даже собственной жизни. Остальные шестьдесят процентов что-то пытаются предпринимать.
Как бороться с тягой к насильнику
Женщина, выбирающая раз за разом мужчину, склонного к насилию, может с этим бороться. Если она почувствовала внутри себя какой-то сигнал, то действительно надо остановиться и подумать: «А может, мне не показалось?»
Очень хорошо в таких ситуациях помогают подруги этой женщины, которые не влюблены и смотрят на эту влюбленность критически. И это как раз та ситуация, когда женщине следует прислушиваться к советам подруг — естественно, подруг соционормативных, с качественным социальным опытом. Тем самым можно избежать тяжелейших ситуаций.
Соционормативные подруги — те, с которыми женщина долгое время общается на социальные темы, а не те, с кем можно только по клубам ходить. Это подруги, с кем она ходит в кино, театр. Вот к этим людям стоит прислушиваться. Если нет таких подруг — надо идти к психологу. Тут еще важно, чтобы отношения между женщиной и потенциальным насильником не были засекреченными, скрытыми от всех. Тогда больше шансов, что вред будет минимальным или вообще не будет причинен.
Побороть в себе вот такое — задача героя. Для части женщин оказаться в позиции жертвы — как будто бы предназначение. Побороть это бывает очень сложно: требуется достаточно много ресурсов и сил. Если женщина замечает неадекватность в поведении мужчин — то, что он проявляет себя в большой степени как агрессор, а не как любовник, то шаг номер один — понять, что тебе это не кажется. Во-вторых, не надо втягиваться в объяснения, то есть не надо оправдывать его. Оправдать какое-то подобное поведение мужчины — всё равно что подписать самой себе приговор.