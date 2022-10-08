«Для части женщин позиция жертвы — будто предназначение»: психотерапевт — о том, почему опасные мужчины так притягательны

Давно замечено, что у части женщин одним из самых привлекательных с точки зрения сексуальности качеств мужчины является его опасность. То есть она чувствует в нем некоторую опасность, и именно вот это опасное поведение молодого человека является основанием для ее последующей влюбленности.

В свое время еще Зигмунд Фрейд обращал внимание на подобные случаи. И в среде классических психоаналитиков до сих пор бытует эта история: женщина, проходя определенное становление себя как женщины, находит парня, который способен победить ее отца. И для части женщин это очень актуальная тема: парень, которого она находит, должен быть более опасен, чем ее отец.