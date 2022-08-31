Привязаны насмерть: история любви Михаила и Раисы Горбачевых
Первый президент СССР скончался спустя
За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Михаил Горбачев скончался спустя 23 года после того, как ушла из жизни его жена, Раиса Горбачева. Даже когда вся страна отвернулась от него, она оставалась рядом. Как настоящая первая леди, она везде появлялась с президентом СССР, первой читала все написанные им книги, была видным благотворителем, а постепенно стала еще и иконой стиля для многих советских девушек. Когда Раиса Максимовна умерла, Михаил Сергеевич серьезно сдал, а указывая на место рядом с могилой жены, говорил: «Забронировано».
Не вдаваясь в подробности политической деятельности Михаила Горбачева (это вы можете сделать в отдельном тексте, посвященном борьбе с репрессиями, антиалкогольной кампании и другим реформам политика), давайте вместе с нашими коллегами из StarHit посмотрим, какими были в обычной жизни первый и единственный президент СССР и первая и единственная леди.
Горбачевы. Начало
Обычный осенний вечер 1951 года. Двадцатилетний студент юридического факультета Миша Горбачев сидит в комнате и готовится к семинару. Как вдруг в комнату вбегают его друзья Юра Топилин и Володя Либерман и наперебой начинают звать его в студенческий клуб МГУ. В то время это было своеобразным местом встреч и знакомств.
Друзья начинают рассказывать Мише, что он обязан пойти в клуб, потому что туда пришла новенькая девчонка и она — прелесть как хороша. Студент какое-то время отпирается, говорит, что надо заниматься, но потом все-таки решает пойти.
— Тогда я, конечно, не представлял, что иду навстречу своей судьбе, — делился позже Михаил Горбачев своими воспоминаниями. — Она училась на философском факультете, который помещался в том же здании, что и юридический, жила в общежитии на той же Стромынке… И как я не увидел ее раньше, не могу понять.
Впрочем, в тот вечер молодые люди только познакомились. Той самой «искры» между ними не пробежало. Только Михаил Горбачев понял, что безрассудно влюбляется, а девушка сохраняла хладнокровие.
— Мне хотелось видеть Раису и постоянно попадаться ей на глаза. Это происходило то в общежитии, то в столовой, чаще всего — в библиотеке, — вспоминал Михаил Горбачев. — Но Раиса держала себя строго, кроме лаконичных приветствий, ничего… Она меня просто заворожила.
Шли томительные для Михаила Горбачева месяцы, когда он не знал, как подступиться к Раисе. В один вечер он предложил проводить ее после концерта домой, и она не отказалась. На следующий день договорились сходить в кино. Постепенно стали встречаться каждый день и часами гулять по Москве. Сначала просто рядом, потом — взявшись за руки. Всё шло прекрасно, но однажды вечером Раиса сказала, что лучше им больше не встречаться. Всё потому, что недавно она перенесла разрыв с близким человеком (мать возлюбленного Раисы была против их отношений) и еще одного расставания она не переживет. После долго молчания Миша признался, что не сможет исполнить просьбу Раисы, потому что для него это станет катастрофой. Это и стало признанием в любви. Спустя еще несколько дней молодые люди договорились всегда быть вместе.
Свадьба
Поженились Михаил и Раиса спустя два года после знакомства. Свадьба была студенческой, да и на нее пришлось собирать по сусекам. Михаил Сергеевич, чтобы заработать на торжество, собирал картофель на комбайне.
— На белое платье для невесты хватило, из шифона, сшили в ателье. А туфли пришлось Раисе у подружки занять, — вспоминал Горбачев. — Даже кольцами в загсе не обменялись — я подарил ей кольцо спустя годы. А отпраздновали свадьбу только в ноябре. Устроили вечер в диетической столовой на Стромынке, где наше общежитие. Получился студенческий стол — водка, винегрет, котлеты.
Первая брачная ночь молодоженов прошла в общежитии, где кроме них ночевали еще около тридцати человек. Жить семьей они стали куда позже — после переезда в отдельную комнату общежития МГУ на Воробьевых горах.
Горбачев всегда старался радовать супругу сюрпризами, а она трогательно заботилась о нем, подбирая одежду и следя за питанием. После окончания университета перед молодоженами встал вопрос о распределении. И они решили: что бы ни случилось, куда бы ни занесла их судьба — они всегда будут вместе.
Семейные драмы
Кроме радостных и романтических моментов, были в жизни молодоженов и драмы. Например, в первый год совместной жизни они лишились ребенка. Из-за страшного приступа ревматизма у Раисы, который дал серьезное осложнение на сердце, врачи поставили пару перед выбором: ребенок может родиться, а может и нет, но сердце у девушки точно не выдержит.
— Беременность прервали. Нам сказали, что это был мальчик, — вспоминал Горбачев. — Как Раиса переживала, страдала! Я успокаивал как мог. А ведь мы уже имя обсуждали: уговаривал назвать сына Сергеем, в честь моего отца.
Когда здоровье Раисы Максимовны восстановилось, у Горбачевых появилась дочь Ирина. Окончив медицинский вуз, она вышла замуж за хирурга и родила ему двух дочек, но после 16 лет совместной жизни пара рассталась. Тогда Ирина вышла замуж за бизнесмена Андрея Трухачева, с которым перебралась в Баварию. Там пара курировала местное отделение именного фонда Горбачева.
Смерть Раисы Максимовны
20 сентября 1999 года Раиса Максимовна умерла. Лейкоз. Михаил Горбачев видел и другие причины ее преждевременной (67 лет!) смерти, он считал, что это перестройка забрала у него жену.
— Она очень порядочный человек, ранимый — не выдержала несправедливости, — говорил Михаил Сергеевич. — Столько вокруг нашей семьи распускали сплетен, нелепиц... Я перестал обращать на них внимание. А она всё принимала близко к сердцу. Это перестройка у меня отняла жену: переживания сократили жизнь Раисы.
Жизнь после смерти
Простившись с женой, Михаил Горбачев на нервной почве заболел диабетом. В СМИ всё чаще стали появляться сообщения о его бесчисленных госпитализациях. Он перенес четыре сложнейшие операции, в том числе на глазах и сердце, последние несколько лет не мог самостоятельно передвигаться, страдал почечной недостаточностью, похудел на 40 килограммов.
После последней госпитализации Горбачева в июне 2022 года его часто навещал соратник, экономист Руслан Гринберг. Он до последнего не соглашался с неутешительными прогнозами по поводу скорой кончины первого президента СССР. В ночь на
Похоронят Горбачева на Новодевичьем кладбище в Москве. Рядом с Раисой Максимовной. Он выбрал его еще 23 года назад.
— Это мое место. Забронировано, — говорил Михаил Сергеевич, указывая на место рядом с могилой жены.