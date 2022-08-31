Привязаны насмерть: история любви Михаила и Раисы Горбачевых

Не вдаваясь в подробности политической деятельности Михаила Горбачева (это вы можете сделать в отдельном тексте, посвященном борьбе с репрессиями, антиалкогольной кампании и другим реформам политика), давайте вместе с нашими коллегами из StarHit посмотрим, какими были в обычной жизни первый и единственный президент СССР и первая и единственная леди.



Горбачевы. Начало

Обычный осенний вечер 1951 года. Двадцатилетний студент юридического факультета Миша Горбачев сидит в комнате и готовится к семинару. Как вдруг в комнату вбегают его друзья Юра Топилин и Володя Либерман и наперебой начинают звать его в студенческий клуб МГУ. В то время это было своеобразным местом встреч и знакомств.

