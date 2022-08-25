Поругался с девушкой и сжег «Ниву» ее сожителя 41-летний новосибирец

Тем временем Lada Niva достигла возраста «баба ягодка опять» в дни, когда она снова превратилась в одну из самых перспективных моделей АВТОВАЗа. Не потому, что пережила высокоточную модернизацию или спецоперацию по улучшению безопасности. Просто маховик истории сделал «Ниву» чуть ли не единственной моделью, которую АВТОВАЗ в состоянии производить без внешней поддержки. Ее планировали снимать с конвейера и в нулевых, и в десятых, и в двадцатых годах нашего века, но каждый раз ее спасал очередной кризис.