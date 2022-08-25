Поругался с девушкой и сжег «Ниву» ее сожителя
41-летний новосибирец
Перед поджогом у злоумышленника случился конфликт с женщиной потерпевшего
Полицейские раскрыли поджог автомобиля «Нива» на улице Кирова. Само преступление произошло ранним утром
— Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено, как злоумышленник обливает автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью и скрывается. Установлено, что к совершению преступления причастен
Изучение камер видеонаблюдения помогло силовикам вычислить место жительства подозреваемого. По версии МВД, причиной поджога стал конфликт подозреваемого с сожительницей потерпевшего. Задержанный во всем сознался, теперь он — фигурант уголовного дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Мужчину отпустили под подписку о невыезде в период следствия.
Тем временем Lada Niva достигла возраста «баба ягодка опять» в дни, когда она снова превратилась в одну из самых перспективных моделей АВТОВАЗа. Не потому, что пережила высокоточную модернизацию или спецоперацию по улучшению безопасности. Просто маховик истории сделал «Ниву» чуть ли не единственной моделью, которую АВТОВАЗ в состоянии производить без внешней поддержки. Ее планировали снимать с конвейера и в нулевых, и в десятых, и в двадцатых годах нашего века, но каждый раз ее спасал очередной кризис.