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Поругался с девушкой и сжег «Ниву» ее сожителя 41-летний новосибирец

Перед поджогом у злоумышленника случился конфликт с женщиной потерпевшего

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Сумма ущерба составила 750 тысяч рублей

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Полицейские раскрыли поджог автомобиля «Нива» на улице Кирова. Само преступление произошло ранним утром 12 августа, после чего в МВД поступило заявление от потерпевшего. В результате поджога автомобиль сильно пострадал, сумма ущерба составила 750 тысяч рублей.

— Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено, как злоумышленник обливает автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью и скрывается. Установлено, что к совершению преступления причастен 41-летний житель Октябрьского района. Ранее мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал, — сообщили НГС в областном главке полиции.

Изучение камер видеонаблюдения помогло силовикам вычислить место жительства подозреваемого. По версии МВД, причиной поджога стал конфликт подозреваемого с сожительницей потерпевшего. Задержанный во всем сознался, теперь он — фигурант уголовного дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Мужчину отпустили под подписку о невыезде в период следствия.

Тем временем Lada Niva достигла возраста «баба ягодка опять» в дни, когда она снова превратилась в одну из самых перспективных моделей АВТОВАЗа. Не потому, что пережила высокоточную модернизацию или спецоперацию по улучшению безопасности. Просто маховик истории сделал «Ниву» чуть ли не единственной моделью, которую АВТОВАЗ в состоянии производить без внешней поддержки. Ее планировали снимать с конвейера и в нулевых, и в десятых, и в двадцатых годах нашего века, но каждый раз ее спасал очередной кризис.

НиваПоджог автоРевность
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