В чем «Нива», брат? Легендарной модели исполнилось 45 лет, и теперь она с нами надолго

За 45 лет модель сменила несколько названий. Изначально она была известна под именем «Нива» или заводским индексом ВАЗ-2121. В 1993 году ее пытались переименовать в «Тайгу», но имя не прижилось. В 2002 году с началом выпуска Chevrolet Niva вазовскую модель назвали безликим сочетанием Lada 4x4, но в 2021 году вернули оригинальное имя на латинице и с приставкой Legend (чтобы отличать от Lada Niva Travel).



Полный привод для народа

Производство «Нивы» началось 5 апреля 1977 года, но поначалу продажи стартовали вяло. Модель была раза в полтора дороже «Жигулей», с которыми имела общие агрегаты, а для целевой аудитории, селян, казалась тесноватой. Ее спасла невероятная популярность на зарубежных рынках, и «Нива» до сих пор остается рекордсменом по этому параметру среди советских моделей: на экспорт отправлено более полумиллиона машин. При этом в конкурсе на разработку «проходимца» участвовало несколько компаний, и «Нива» могла быть вот такой.