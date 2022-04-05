В чем «Нива», брат? Легендарной модели исполнилось 45 лет, и теперь она с нами надолго

Горькая ирония: Lada Niva достигла возраста «бабка ягодка опять» в дни, когда она снова превратилась в одну из самых перспективных моделей АВТОВАЗа. Не потому, что пережила высокоточную модернизацию или спецоперацию по улучшению безопасности. Просто маховик истории сделал «Ниву» чуть ли не единственной моделью, которую АВТОВАЗ в состоянии производить без внешней поддержки. Ее планировали снимать с конвейера и в нулевых, и в десятых, и в двадцатых годах нашего века, но каждый раз ее спасал очередной кризис. И теперь возможный уход Renault продлил модели жизнь минимум до следующего юбилея. Что интересно, «Нива» не является самой локализованной моделью АВТОВАЗа, и ниже мы покажем, сколько в ней на самом деле русской крови.
За 45 лет модель сменила несколько названий. Изначально она была известна под именем «Нива» или заводским индексом ВАЗ-2121. В 1993 году ее пытались переименовать в «Тайгу», но имя не прижилось. В 2002 году с началом выпуска Chevrolet Niva вазовскую модель назвали безликим сочетанием Lada 4x4, но в 2021 году вернули оригинальное имя на латинице и с приставкой Legend (чтобы отличать от Lada Niva Travel).
Полный привод для народа
Производство «Нивы» началось 5 апреля 1977 года, но поначалу продажи стартовали вяло. Модель была раза в полтора дороже «Жигулей», с которыми имела общие агрегаты, а для целевой аудитории, селян, казалась тесноватой. Ее спасла невероятная популярность на зарубежных рынках, и «Нива» до сих пор остается рекордсменом по этому параметру среди советских моделей: на экспорт отправлено более полумиллиона машин. При этом в конкурсе на разработку «проходимца» участвовало несколько компаний, и «Нива» могла быть вот такой.
«Нива» опередила свое время как минимум в двух аспектах. Первый — это постоянный полный привод с тремя дифференциалами, что в конце 70-х было редкостью. Время полноприводных Audi Quattro начнется уже в 80-х, а из внедорожников такую схему использовал разве что Land Rover. Большинство же его конкурентов предпочитали подключаемый полный привод (part-time), который не позволял ездить в режиме 4WD по твердым покрытиям. «Нива» же сразу имела постоянный полный привод (full-time), понижающую передачу и блокировку центрального дифференциала, который одинаково эффективен и на откровенном бездорожье, и на заснеженной дороге.
Второй аспект — это несущий кузов. После получения технического задания на «Ниву» даже на самом АВТОВАЗе был раскол между «старичками» и молодежью: первые настаивали, что модель обязана иметь раму и полуоткрытый кузов (на манер уазиков), вторые же готовы были рискнуть и ставили на более легкий и компактный безрамный автомобиль. В их числе, кстати, был Петр Прусов, которого принято считать отцом «Нивы». Помимо несущего кузова она получила независимую переднюю подвеску и пружинную (а не рессорную) сзади, что также роднило модель с легковушками. Некоторые считают «Ниву» первым в мире серийным кроссовером, что в каком-то смысле верно. Появившаяся в 1994 году Toyota RAV4, кстати, тоже имела полный привод с тремя дифференциалами, так что «Нива» была вполне в духе этой концепции.
Как изменилась «Нива» за 45 лет? Почти никак
«Нива» была унифицирована с ВАЗ-2106, от которого получила 1,6-литровый 80-сильный мотор и четырехступенчатую коробку передач. В таком виде она выпускалась первые 16 лет, хотя уже тогда было ясно, что для полноприводной трансмиссии мотор слабоват. В 1993 году «Нива» прошла первую большую модернизацию: объем двигателя увеличили до 1,7 литра и установили пятиступенчатую коробку передач. Кстати, с этим же мотором она выпускается до сих пор, разве что вместо карбюраторов «Озон» и «Солекс» использует систему впрыска топлива.
Внешне «рестайлинг» 1993 года легко отличить по задним фонарям, которые стали вертикальными, облегчив доступ в багажник. Через два года «Нива» получила длиннобазную комплектацию (ВАЗ-2131).
После этого — опять застой на несколько лет. Нулевые годы нового века отметились установкой на всё тот же 1,7-литровый двигатель с системой впрыска топлива, сначала точечного, потом распределенного, что позволило ей улучшить стандарты выхлопа с Евро-0 до Евро-5 к началу десятых годов. В 2006 году «Нива» получила гидроусилитель руля, в 2011 году — АБС и сцепление Valeo. Его, как и часть других обновок, «Нива» переняла от родной сестры Chevrolet Niva. В 2014 году появилась комплектация Urban с кондиционером.
После этого модернизация машины вошла к экстенсивную фазу: инженеры подбирали вакуумный усилитель тормозов, заменили крестовину карданного вала ШРУСом, отстыковали редуктор переднего моста от силового агрегата, установили газонаполненные амортизаторы, сделали ступичные подшипники нерегулируемыми — всё это можно списать на обычную работу над ошибками.
«Нива» так и не получила подушки безопасности, да и нужны ли они автомобилю, где травмоопасная запаска расположена под капотом? У нее никогда не было «автоматов», климат-контроля и даже штатной магнитолы. Ее основные элементы, включая кузов, двигатель, ходовую часть, за 45 лет изменились лишь косметически. Отмечая юбилей, мы не лукавим: это действительно та же самая модель.
Насколько старомодной ощущается «Нива»?
Изрядно устаревшей. Оценка зависит от того, где вы ее тестируете, потому что в рыхлом апрельском снегу и колеях проявляются лучшие качества модели, ее проворность и упорство. В отличие от кроссоверов, «Нива» не застревает сразу намертво и позволяет выскочить, включив пониженную передачу или просто поегозив взад-вперед. Ездить на ней по бездорожью всё так же кайфово, как и 45 лет назад, и в этом аспекте «Нива» без пяти минут безупречна.
Впрочем, даже здесь проявляется пара минусов, например, катастрофический дефицит тяги двигателя, что отчасти компенсируется понижающей передачей. Несущий кузов не отличается жесткостью, и при пиковых нагрузках ты буквально видишь его деформации.
На асфальте оценка и вовсе снижается: «Нива» едет натужно и шумно, и порой кажется более крупным и тяжелым автомобилем, чем на самом деле. При этом она вертлява, что усугубляет отсутствие системы стабилизации. Посредственная эргономика отягощена теснотой трехдверного кузова, хотя на выбор есть и пятидверные (но такие «Нивы» фанатам кажутся ненастоящими).
Несмотря на многочисленные апгрейды, «Нива» остается машиной из семидесятых годов, и ощущение пройденных километров на ней умножается на два. Но это точно не ее вина: гениальность первоначальной конструкции чувствуется и сейчас, просто ее тиражируют 45 лет без серьезных вложений. И вряд ли что-то изменится теперь: не удивимся, если «Ниву» ждет еще десяток застойных лет на конвейере.
Она остается самым дешевым внедорожником на рынке, хотя в марте 2022 года цена режет глаз. Самая простая трехдверка стоит 819 тысяч рублей, версия с кондиционером — без малого 900 тысяч, а топовые пятидверки — уже более миллиона. И это за машину, в которой нет даже штатной аудиосистемы.
Ждем полувековой юбилей
В последние лет десять «Нива» расходилась тиражом в 30 тысяч экземпляров в год: это в 2–3 раза ниже спроса на «Весты» или «Гранты», но вполне достаточно, чтобы модель не выпадала из топ-20 самых востребованных автомобилей России. Вопрос о снятии «Нивы» с производства поднимался несколько раз: она казалась устаревшей уже в нулевых годах, тем более конкуренцию ей составляла родственная Chevrolet Niva.
Chevrolet Niva была продуктом совместного творчества АВТОВАЗа и GM: технически она была близка к оригинальной «Ниве», но с 2002 года производилась на отдельном предприятии в Тольятти (СП «ДжиЭм-АВТОВАЗ). В 2020 году GM вышел из участия в предприятии, а Niva получила бренд Lada и через год подверглась первому серьезному рестайлингу за 20 лет существования. Сейчас модель называется Lada Niva Travel.
Но спрос на «Шеви-Нива» был ниже, чем на классическую версию: технически близкая модель стоила дороже, при этом сохраняла многие недостатки прародителя (например, слабый двигатель) и также медленно развивалась. Классическая же «Нива» хорошо продавалась и не требовала денег на модернизацию, поэтому АВТОВАЗ продолжал капитализировать наследие советских времен.
В 2014 году Chevrolet показал концепт-кар будущей Niva-III, которая заслужила множество похвал, но в серию не пошла: в стране начался валютный кризис, а в начале 2015 года Chevrolet сократила присутствие в России.
С тех пор классическая «Нива» обрела второе дыхание, и ее оставили как минимум до выхода радикально новой Niva на платформе Renault-Dacia (CMF-B-LS), будущее которой сейчас под вопросом. Но даже до всех перипетий выпуск «старой «Нивы»» планировался до 2026 года, так что полувековой юбилей на конвейере она отметит наверняка.
Почему у «Нивы» так плохо с локализацией?
Удивительно, но при всей архаичности «Нивы» она не является самой русифицированной моделью АВТОВАЗа, и, по данным Минпромторга (их приводит РБК), уровень ее локализации составляет 4156 единиц из 8800 возможных. Примерно столько же баллов у «Весты», а «Гранта» набрала почти на 500 единиц больше.
«Ниву» подводит наличие электроники: баллы снимаются как за неиспользование российских печатных плат, так и за «поверхностный монтаж чип-компонентов на печатную плату», а в этом смысле «Нива» в одной лодке с другими моделями АВТОВАЗа.
Помимо Bosch, поставки которой в Россию прекращены, у АВТОВАЗа есть партнер «Ителма», но и он использует импортные микросхемы, так что и тут всё не безоблачно. Кстати, основным поставщиком микрочипов является не континентальный Китай, а Тайвань, который присоединился к западным санкциям.
Технический директор компании «Сатурн» (дилер АВТОВАЗа) Дмитрий Ковалев рассказал нам подробности о степени «русскости» Lada Niva:
— Кузов, остекление и детали интерьера в основном российского производства, равно как механическая часть двигателя — импортные детали присутствуют, но минимально. Но в электрике двигателя и блоке управления большое количество импортных компонентов, в основном Bosch (Германия): дроссельный патрубок, датчик кислорода и другие датчики, контроллер управления двигателем, — перечисляет эксперт. — При этом стартер и генератор российского производства (КЗАТЭ). Трансмиссия практически вся своя (приводы, мосты, коробки передач, раздатки), но в сборке есть некоторое количество импортных подшипников. В ходовой части в основном элементы отечественного производства, включая амортизаторы, но также присутствуют импортные подшипники. Рулевой привод в основном российского производства, кроме гидроусилителя ZF (Германия). Гидроагрегат АБС импортный, равно как и другие компоненты систем безопасности, например, ремни. Импорт также встречается в электрооборудовании, например, используются иностранные жгуты проводов.
Специалист подчеркивает, что российский бренд не гарантирует, что производство не связано с поставками отдельных элементов из-за рубежа.
Безусловно, у «Нивы» есть преимущество: снести импортную «надстройку» в ней вполне реально, ведь изначально машина проектировалась без АБС и впрыска топлива. А, например, у Lada Vesta шасси изначально настраивалось под использование системы стабилизации Bosch, которая всегда была включена в базовую комплектацию.
АВТОВАЗ уже начал работу по созданию облегченных комплектаций, которые ожидаются в продаже уже летом. Судя по всему, для этого Минпромторг снизит требования к экологичности и безопасности машин, что особенно важно для «Нивы».
СЮЖЕТ
Уход Renault может сильно ударить по АВТОВАЗу, поскольку тольяттинский и ижевский заводы в последние годы активно интегрировались в производственную структуру французского гиганта.
Цены на «Лады» тем временем поражают воображение, а среднестатистические иномарки сегодня стоят как некогда «Порше».