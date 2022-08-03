Андрей Малахов раскрыл секрет семейного счастья
По мнению популярного телеведущего, надо уметь слушать и говорить
Андрей Малахов раскрыл личный секрет долголетнего семейного счастья. Отвечая на вопрос журналиста: «В чем секрет длительных отношений в вашей медийной паре?», популярный телеведущий ответил так:
— В умении уступать, в умении слушать и проговаривать какие-то ситуации… Не копить в себе недовольство, которое потом может прорваться извержением вулкана. Плюс, конечно же, появление детей меняет атмосферу и климат в семье: появляется еще больше совместных забот и волнений.
Подробное интервью с Андреем Малаховым, который 25 августа собирается приехать в Новосибирск в качестве ведущего «Народной премии НГС», читайте тут.