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Андрей Малахов раскрыл секрет семейного счастья

По мнению популярного телеведущего, надо уметь слушать и говорить

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Андрей Малахов и Наталья Шкулёва поженились в 2011 году, но парой заявляли себя еще раньше

Андрей Малахов и Наталья Шкулёва поженились в 2011 году, но парой заявляли себя еще раньше

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Андрей Малахов раскрыл личный секрет долголетнего семейного счастья. Отвечая на вопрос журналиста: «В чем секрет длительных отношений в вашей медийной паре?», популярный телеведущий ответил так:

— В умении уступать, в умении слушать и проговаривать какие-то ситуации… Не копить в себе недовольство, которое потом может прорваться извержением вулкана. Плюс, конечно же, появление детей меняет атмосферу и климат в семье: появляется еще больше совместных забот и волнений.

Подробное интервью с Андреем Малаховым, который 25 августа собирается приехать в Новосибирск в качестве ведущего «Народной премии НГС», читайте тут.

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