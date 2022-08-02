Андрей Малахов назначил возлюбленной свидание в тюрьме
Известный телеведущий решил так проверить свою будущую супругу
Андрей Малахов рассказал, как проверил будущую супругу Наталью, назначив ей свидание в тюрьме, где проводил съемки для своей телепередачи.
— Я пригласил Наташу на свидание в колонию строгого режима. У меня есть приятель Андрей, который сказал, что будущих жен нужно проверять, как говорится, на берегу. Первое — брать их на лодку и смотреть, не тошнит ли их, не укачивает и как они себя будут вести. А еще лучше — пригласить их на свидание в тюрьму и посмотреть, как они станут реагировать, — рассказал журналисту телеведущий.
По его словам, он планировал устроить свидание на воде для будущей супруги, но затем передумал.
— А потом у меня образовалась командировка накануне 9 Мая [в тюрьму]. Там досрочно должен был выйти герой войны, которого посадили, потому что в доме престарелых от ревности он убил какого-то соперника. И вот за хорошее поведение и то, что он — герой войны, его освобождали досрочно. Мы со съемочной группой поехали в Брянскую колонию. А я предложил Наташе поехать с нами. Но только в поезде признался, что мы едем в колонию. Конечно, было смешно, но Наташа приняла всё безоговорочно, — добавил Андрей Малахов.
Подробное интервью с Андреем Малаховым, который 25 августа собирается приехать в Новосибирск в качестве ведущего «Народной премии НГС», читайте тут.