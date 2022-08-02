Андрей Малахов назначил возлюбленной свидание в тюрьме

Андрей Малахов рассказал, как проверил будущую супругу Наталью, назначив ей свидание в тюрьме, где проводил съемки для своей телепередачи.



— Я пригласил Наташу на свидание в колонию строгого режима. У меня есть приятель Андрей, который сказал, что будущих жен нужно проверять, как говорится, на берегу. Первое — брать их на лодку и смотреть, не тошнит ли их, не укачивает и как они себя будут вести. А еще лучше — пригласить их на свидание в тюрьму и посмотреть, как они станут реагировать, — рассказал журналисту телеведущий.

