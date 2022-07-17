«У нас давно такого не было!» Семейной паре, которая вместе 60 лет, устроили стильную фотосессию — публикуем снимки
Однажды после танцев Виктор вызвался проводить Валентину. С тех пор они не расставались
Семейной паре ветеранов из Екатеринбурга устроили романтическое свидание — со стильной фотосессией и походом в ресторан. Валентине Старцевой
— Я была на пять лет младше Виктора, поэтому он долго не обращал на меня внимания. Но в студенческие годы всё сложилось, он тогда учился в военном училище, а я — в институте. На выходные мы оба приезжали домой. Как-то после танцев он пошел меня провожать, с тех пор и не расстаемся. Раньше мы часто ходили на свидания, концерты, прогулки, сейчас выбираться удается уже редко, — рассказала Валентина Старцева.
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— Мы давно уже вместе не фотографировались. Фото остались только с молодости, поэтому нам было приятно, что ребята предложили такое мероприятие, надеюсь, вскоре мы развесим эти фотографии у нас дома, — поделились эмоциями ветераны.
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