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Фоторепортаж

«У нас давно такого не было!» Семейной паре, которая вместе 60 лет, устроили стильную фотосессию — публикуем снимки

Однажды после танцев Виктор вызвался проводить Валентину. С тех пор они не расставались

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Виктор старше Валентины на пять лет и сначала совсем ее не замечал

Виктор старше Валентины на пять лет и сначала совсем ее не замечал

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Семейной паре ветеранов из Екатеринбурга устроили романтическое свидание — со стильной фотосессией и походом в ресторан. Валентине Старцевой 81 год, а Виктору — 86, и в сентябре они отметят 60-летие со дня свадьбы. Оба родились в Брянской области и жили по соседству, а однажды после танцев не смогли расстаться.

— Я была на пять лет младше Виктора, поэтому он долго не обращал на меня внимания. Но в студенческие годы всё сложилось, он тогда учился в военном училище, а я — в институте. На выходные мы оба приезжали домой. Как-то после танцев он пошел меня провожать, с тех пор и не расстаемся. Раньше мы часто ходили на свидания, концерты, прогулки, сейчас выбираться удается уже редко, — рассказала Валентина Старцева.

Еще в советское время пара переехала в Свердловск, а до этого они оба прошли через фашистский концлагерь. Чтобы добавить в их жизнь немного красок, волонтеры движения «Дорогами добра» прокатили их на ретрокаре — ГАЗ-21 1965 года, затем устроили фотосессию с «Волгой» в стиле Love story на набережной и отвели на ужин в ресторан.

— Мы давно уже вместе не фотографировались. Фото остались только с молодости, поэтому нам было приятно, что ребята предложили такое мероприятие, надеюсь, вскоре мы развесим эти фотографии у нас дома, — поделились эмоциями ветераны.

Посмотрите, какие трогательные кадры получились!

Фотосессия началась еще дома у ветеранов

Фотосессия началась еще дома у ветеранов

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Перед свиданием Валентина сделала укладку и надела свои любимые украшения

Перед свиданием Валентина сделала укладку и надела свои любимые украшения

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Волонтеры прокатили ветеранов на ретрокаре и устроили фотосессию на набережной

Волонтеры прокатили ветеранов на ретрокаре и устроили фотосессию на набережной

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В семейном альбоме Старцевых уже давно не появлялись совместные фотографии

В семейном альбоме Старцевых уже давно не появлялись совместные фотографии

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В сентябре пара отметит <nobr class="_">60-летие</nobr> со дня свадьбы

В сентябре пара отметит 60-летие со дня свадьбы

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Фотосессия получилась очень стильной

Фотосессия получилась очень стильной

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Получившиеся фото супруги хотят развесить дома

Получившиеся фото супруги хотят развесить дома

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«Волга» времен молодости Старцевых — машина 1965 года выпуска, а супруги поженились в 1962 году

«Волга» времен молодости Старцевых — машина 1965 года выпуска, а супруги поженились в 1962 году

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Белый букет цветов — под цвет шляпки и блузки

Белый букет цветов — под цвет шляпки и блузки

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После фотосессии пару сводили на ужин в ресторан

После фотосессии пару сводили на ужин в ресторан

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