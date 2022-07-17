«У нас давно такого не было!» Семейной паре, которая вместе 60 лет, устроили стильную фотосессию — публикуем снимки

— Я была на пять лет младше Виктора, поэтому он долго не обращал на меня внимания. Но в студенческие годы всё сложилось, он тогда учился в военном училище, а я — в институте. На выходные мы оба приезжали домой. Как-то после танцев он пошел меня провожать, с тех пор и не расстаемся. Раньше мы часто ходили на свидания, концерты, прогулки, сейчас выбираться удается уже редко, — рассказала Валентина Старцева.