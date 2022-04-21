«Погиб после свадьбы». Вдова пять лет ищет виновных в смерти мужа, сгоревшего заживо

По словам юриста, нужен именно подлинник договора, потому что по закону запрещено оценивать доказательства только по копии.



— Конечно, логично было бы сделать еще один вывод из этой истории. Предостеречь людей от неофициального трудоустройства, сказать правильные и расхожие слова о том, что не стоит соглашаться на такое. Но я понимаю, что никого не предостерегу. Это больная тема. Люди идут на это от безысходности, от безденежья. Оформляют различные договоры, гражданско-правовые, договоры аренды, фактически прикрывая трудовые отношения, чтобы работодатель не нес дополнительных трат по обязательствам и начислениям. Получают зарплаты в конвертах, чтобы содержать свои семьи. Мы ведь понимаем, что любой рабочий, сотрудник выберет официальное трудоустройство с социальным пакетом и белой зарплатой — конечно, при равной адекватной оплате. Но у многих просто нет такого выбора, особенно в небольших городах.



Мы связались со второй стороной этой истории.



— Действительно, идет судебная тяжба, — поясняет Артем Крысов, сотрудник компании, который представляет в суде интересы ИП. — Но у нас не было трудовых отношений с погибшим. Был лишь гражданско-правовой договор об аренде машины с последующим правом выкупа. Нашей вины в его гибели нет, это подтвердили экспертизы: техническая, медицинская. Человек, арендуя машину, должен сам следить за исправностью всех систем. Кроме того, при проведении медицинской экспертизы выяснилось, что погибший был в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. Человек не контролировал свои действия, в результате чего сжег машину.



Вдова погибшего говорит, что слова про «состояние алкогольного опьянения» — неправда и клевета.



— За несколько месяцев до трагедии Андрей оформлял страховку на нашу машину, «семерку». По условиям, нужно было оформить дополнительный договор на страхование жизни. После гибели свекровь обратилась в страховую компанию, чтобы получить выплаты. По условиям договора, выплаты не положены, если человек при несчастном случае был в состоянии алкогольного опьянения. Страховая компания сама сделала запрос в морг Коченевского района Новосибирской области. Пришел ответ, что никаких следов алкоголя не обнаружено, мы получили все страховые выплаты. Эту справку мы обязательно запросим в выплатном отделе компании и докажем, что это ложь.

Бизнесмен сам становится заложником преступной схемы

По словам екатеринбургского юриста Сергея Тетерина, схемы по подмене трудовых отношений гражданско-правовыми хорошо известны. Эти махинации успешно выявляет налоговая служба, и судебная практика по этому вопросу также наработана, хотя у каждой конкретной ситуации есть свои нюансы.

— При ЧП бизнесмен становится заложником своей схемы. Добровольное признание погибшего своим работником для него равносильно сделать явку с повинной в совершении налогового правонарушения, а также риск быть привлеченным к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 143 УК РФ за нарушение требований охраны труда. Она предусматривает лишение свободы до четырех лет, — объясняет юрист.

