Тиндер-сюрприз: как познакомиться с иностранцем онлайн и не нарваться на альфонса

После того как в начале февраля в свет вышел документальный фильм «Аферист из Tinder», он буквально взорвал интернет, возглавив рейтинг Netflix, и стал самым обсуждаемым. Речь в фильме идет об израильском мошеннике Саймоне Леваеве, успешно притворявшемся сыном миллиардера. Это не мешало ему разводить дам на деньги.
История стала самой вирусной в последнее время, но далеко не единственной. Аферисты на сайтах знакомств — явление столь же давнее, как, собственно, и эти знакомства в интернете. «Отставные военные из Америки» с корнями далеко в африканских деревнях заполонили рунет — и опустошили счета не одной простушки из российской глубинки, стремящейся к спокойной жизни за рубежом. Честно: кто не мечтает о дольче вита с престижными авто, поездками по миру, классными ресторанами и бесконечной романтике с любимым человеком? Но порой все мечты разбиваются о жестокую реальность: мошенников и жиголо в интернете ничуть не меньше, чем в реальной жизни. Как красавицам не нарваться на тиндер-сюрприз — проверила наш автор, познакомившись с мужчинами-иностранцами. Спойлер: без шока и разочарований не обошлось, хотя были и приятные моменты. А по итогу я сделала для себя довольно неожиданный вывод — какой, читайте дальше.
Итак, провожу эксперимент — знакомлюсь с порядочными мужчинами-иностранцами. Да-да, такие тоже встречаются в «Тиндере» по соседству. В итоге узнала много интересного о других культурах, попрактиковала разговорный английский и сделала для себя вывод: лучше всего встречаться с людьми, которым знакомы местные шутки и мемы.
В общем приготовьте ваши тапки те, кто ни разу не сидел на сайтах знакомств и в жизни общался только с одним партнером. Остальным — приятного чтения!
Турок и два литра парфюма
Турецкоподданные в локальном «Тиндере» — одна из самых распространенных групп иностранцев. Юсуф проявлял активный интерес — ставил суперлайки и использовал всяческие бусты, чтобы привлечь мое внимание. Светловолосые белокожие красавицы, как он признался впоследствии, будоражат горячие сердца восточных мужчин. Турки приезжают в Россию работать в сфере строительства, занимаются торговлей, а также преподают язык.
Юсуф захотел встретиться лично чуть ли не через десять минут разговора, настойчиво зазывал в кафе, и я согласилась. Что поразило при личной встрече — молодой человек стремился как можно больше узнать о моей семье, родителях, где я училась и почему русские девушки такие красивые, щедро сыпал комплиментами. Он весь вечер пытался пододвинуться ко мне как можно ближе, я же «морозилась»: было ощущение, что он вылил на себя как минимум два флакона парфюма.
Венгр и родина «Икарусов»
Золтан приехал в Россию работать на проекте в международной компании. В «Тиндере» мы долго переписывались, потом он предложил перейти в мессенджер. У него оказался отличный уровень английского, может быть, поэтому общаться было легко и приятно. Разговаривали часы напролет, парень был отличным собеседником. В итоге решили встретиться: много смеялись, говорили обо всём. Как выяснилось, он вырос в том городке, где собирали «Икарусы» — автобусы, которых уже практически не осталось на улицах российских городов и о которых помнят старожилы. Когда я ездила на таких в универ, зимой мы называли их «венгерскими морозильниками» — печки в автобусах отчаянно проигрывали русской зиме.
Когда я попыталась объяснить эту шутку Золтану, он не понял, однако в ответ вспомнил пылесос «Ракета» советского производства, звук которого пугал его в детстве. А потом последовал шок-контент: зеленоглазый венгр оказался глубоко женат, имел у жены разрешение на «бельдяжки» в письменном виде и недвусмысленно намекнул, что, если я когда-то буду в Венгрии, милости просим на тройничок. Улыбнулась, нашла предлог вроде «надо срочно покормить кота» и убежала со свидания, роняя тапки.
Араб-скромняжка
Нассер в пух и прах разбил все мои представления об арабах. Он оказался скромным, застенчивым и всё время обращался ко мне на «вы». На свидании боялся даже дотронуться: мы же с тобой еще не в браке, а религия не позволяет этого, харам! Парень приехал из далекой Саудовской Аравии, нежно и трепетно рассказывал, какая Россия прекрасная страна и что здесь государство всё делает для людей (ох, где бы мне такие розовые очки!), а в их королевстве диктатура, жара и женщины страшные и алчные.
Увы, из-за слабого знания английского и русского (он только начал изучать великий и могучий) общение как-то не клеилось. Он говорил мне про мои прекрасные глаза, загадочную русскую душу и объяснял, что хотел бы жениться на белокожей русской женщине: «Она будет меня ждать дома, с ужином, красивая такая — а я буду деньги зарабатывать. Детишек нарожаем — но немного, пять или шесть хватит». На мои удивленные глаза последовало пояснение: в его семье 13 братьев и сестер.
Девочки, кому нужен работящий мужчина с начальными познаниями в русском языке с желанием обеспечивать супругу, которая хочет стать домохозяйкой, будет блондинкой (можно крашеной, денег на парикмахера выдаст) и родит пятерых ребятишек — пишите, дам контакты.
Залетный немец
С Робертом у нас случилось ночное рандеву: вечером я сидела, свайпила парней в «Тиндере» и наткнулась на пилота, прилетевшего в Россию. У экипажа была ночевка в нашем городе, ему было скучно — мне тоже. В итоге сразу после мэтча встретились в баре, попили пива, посмеялись — и остались друзьями. Иногда переписываемся — как дела, болтаем об авиации и лайкаем друг у друга фоточки в «Инстаграме».
Иранец «номер один в мире»
Не скрою, что свайпнуть Ходжи вправо меня подтолкнула любовь к персидской культуре и языку. Когда-то я начинала изучать фарси, но дальше простых фраз на латинице (ох уж эта вязь!) не продвинулось. А тут прям как по заказу — носитель этой культуры, да еще и симпатичный. Я взяла инициативу в свои руки и предложила встретиться. После этого любви к Ирану в лице одного его представителя немного поубавилось — снобизм, высокомерие и «я-контент» на протяжении всего вечера. С облегчением удалила его контакты в такси по пути домой.
Еще был мэтч с испаноговорящим Рене из Калифорнии, но там дальше чата дело не зашло. Зато теперь в моей инсте есть френд-испанец.
Хоть «Тиндер» и считается приложением для быстрых знакомств, а многие рассматривают его как поиск партнера на ночь, среди мужчин-иностранцев предложений в лоб не последовало. Намеки были, не скрою (особенно от турецкоподданного), но, видимо, дело в уважении границ и несколько ином отношении к женщинам. Хотя с нашими мужчинами можно действительно поговорить обо всём и на одном языке — всё же мы выросли в одном культурном поле, и это облегчает коммуникацию.
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