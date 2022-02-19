Тиндер-сюрприз: как познакомиться с иностранцем онлайн и не нарваться на альфонса

Итак, провожу эксперимент — знакомлюсь с порядочными мужчинами-иностранцами. Да-да, такие тоже встречаются в «Тиндере» по соседству. В итоге узнала много интересного о других культурах, попрактиковала разговорный английский и сделала для себя вывод: лучше всего встречаться с людьми, которым знакомы местные шутки и мемы.

В общем приготовьте ваши тапки те, кто ни разу не сидел на сайтах знакомств и в жизни общался только с одним партнером. Остальным — приятного чтения!

Турок и два литра парфюма

Турецкоподданные в локальном «Тиндере» — одна из самых распространенных групп иностранцев. Юсуф проявлял активный интерес — ставил суперлайки и использовал всяческие бусты, чтобы привлечь мое внимание. Светловолосые белокожие красавицы, как он признался впоследствии, будоражат горячие сердца восточных мужчин. Турки приезжают в Россию работать в сфере строительства, занимаются торговлей, а также преподают язык.



Юсуф захотел встретиться лично чуть ли не через десять минут разговора, настойчиво зазывал в кафе, и я согласилась. Что поразило при личной встрече — молодой человек стремился как можно больше узнать о моей семье, родителях, где я училась и почему русские девушки такие красивые, щедро сыпал комплиментами. Он весь вечер пытался пододвинуться ко мне как можно ближе, я же «морозилась»: было ощущение, что он вылил на себя как минимум два флакона парфюма.