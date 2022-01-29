«Сделала так, как посчитала нужным»: 3 откровенные истории женщин, которых склоняли к аборту

Страшное и неприятное слово «аборт» может прозвучать в жизни женщины в силу разных обстоятельств. Совершить такой поступок вынуждают материальные сложности, давление извне или ряд других причин. Женщина испытывает стресс, что также сказывается на ее решении. Наши героини однажды стояли перед выбором — в своих историях они рассказали, почему это случилось и что они чувствовали.
Екатерина, 25 лет, финансист
— Я забеременела в 20 лет, только окончив университет. Не могу сказать, что я испытала радость от этого события, скорее, испуг. У меня были совершенно иные планы на будущее, я хотела строить карьеру, о детях не думала. У меня на тот момент был мужчина, с которым мы были в отношениях год, и я не знала, как сообщить ему эту новость, так как не могла даже предположить, какой будет реакция, а она была ужасной: кричал, ударил кулаком в стену, заявил, что ребенок не его и чтобы я делала аборт. Я плакала от обиды.
Самым тяжелым было то, что я ни с кем не могла поговорить об этом, держала новость о беременности в тайне. Честно признаюсь: у меня тоже мелькнула мысль об аборте, но в глубине души я надеялась, что мой мужчина примет новость с радостью, мне нужна была его поддержка. Если бы он поддержал, я бы оставила ребенка. Но нет, он ходил за мной по пятам и спрашивал, когда я пойду к врачу, чтобы «избавиться от этого». Сказать кому-то о том, что я беременна, и поделиться, что думаю об аборте, — ни в коем случае, я боялась, что меня осудят.
Я понимаю, что тогда могла оставить ребенка и воспитать его, но в то время я думала, что еще молода, смогу родить позже, твердо встав на ноги. От своего парня я ушла и сделала аборт. Пришла в клинику, медсестра вышла со словами: «Вы на аборт?» Ко мне повернулись все, кто там был, я хотела провалиться сквозь землю, ужасное чувство, никогда не забуду эти осуждающие взгляды. Пришла домой, плакала, скорее, из-за гормонов, а не из-за чувства сожаления, ведь я сама пошла на этот шаг. Я так никому и не сказала о своем поступке, со временем постаралась сделать так, будто этого не было. Мне не снились дети, никто не приходил ко мне во сне со словами: «Мама, что ты наделала» или чем там еще пугают. Я купила успокоительное, пропила курс, постепенно вошла в привычный для меня ритм и живу дальше.
Анжелика, 32 года, многодетная мама
К аборту Анжелику склонял второй супруг. От первого мужа у женщины уже был один ребенок, в браке со вторым она родила еще, а когда забеременела третьим, столкнулась с непониманием. Вместо счастливой улыбки отец ребенка выказал раздражение и недовольство ситуацией.
— Я не планировала декрет — и так уже двое, но так случилось, я забеременела. Муж категорически не хотел третьего ребенка, склонял меня к аборту, с его стороны не было поддержки, со стороны близких — тоже: давили, настаивали на том, чтобы я пошла на аборт, а я не хотела. На УЗИ пришла, смотрю на экран, а там живое существо, у которого бьется сердце, — вспоминает Анжелика.
Не только муж, но и остальные члены семьи внушали женщине, что еще один ребенок — лишняя обуза, говорили, что лишний рот никто не будет кормить, а она сама вольна выбрать: родить и уйти или сделать аборт и остаться. Анжелика вспоминает, что испытывала чувство стыда за то, что беременна, плакала ночами, мучилась от чувства подавленности, но на аборт не пошла, понадеявшись на то, что, когда малыш появится на свет, его отец увидит крохотного младенца и полюбит его.
Когда пришло время родов, муж Анжелики даже глазом не повел. В роддом она уехала на такси, сообщила мужу, что родилась девочка, а в ответ получила: «Ты скоро? Мне на работу выходить надо».
— Как будто я в магазин пошла или на рынок. Разве можно так? — задается вопросом женщина. Анжелика не стала скрывать, что у нее была мысль о том, чтобы оставить ребенка в больнице. Когда пришло время выписки, женщина вернулась домой, где столкнулась со шквалом негатива в свой адрес. Вспоминает, что плакала ночами, плакала и ее новорожденная дочь.
— Мы не разговаривали с супругом долгое время, обстановка была ужасная, я крутилась как белка в колесе, но понимала, что не могу позволить себе сдаться, — рассказывает женщина.
Спустя полгода муж Анжелики смягчился и смог полюбить свое дитя. Через два года у супругов родился еще один ребенок, с четвертой беременностью женщина не испытывала никаких проблем.
Софья, 37 лет, стоматолог
— Я сделала аборт в
Я думаю, что женщина не должна стыдиться аборта, не стоит на нее спускать всех собак. Это ее решение, ее жизнь. Почему общество за нее решает, и потом она должна чувствовать на себе вину за то, что не оправдала чьи-то надежды, но оправдала свои собственные? Построила карьеру и своевременно стала матерью, а могла и не становиться ей вовсе — каждый волен делать выбор самостоятельно и не нести на себе мертвым грузом целое общество. Пришла женщина на аборт, ее отговаривают, пугают: «Потом родить не сможешь!», скажешь кому — осудят, ополчатся, как на дочь Турецкого, тварью обзовут. Сколько абортов делали наши бабки? Спросите их об этом, спросите матерей.
Хорошо судить людей, не побывав в их шкуре, но как только критика коснется их, вся прыть куда-то пропадает. Да, я сделала аборт осознанно, построила карьеру, вышла замуж и родила двоих детей. У меня прекрасная семья, я сделала так, как посчитала нужным, и ни о чем не жалею.
Клинический психолог и специалист по психосоматике Галина Фильченко говорит, что в случае если женщина столкнулась с давлением, непониманием и непринятием ее положения, ей нужно понимать, что основное решение всегда за ней, никто не может заставить ее сделать что-то насильно.
— Какое имеет отношение психологическое давление на самого человека, если его решение неизменно? Оставить людям их мнение и домыслы, они имеют на это право. Женщина имеет право на свое решение, если вы взрослый человек, то несете полную ответственность за все свои желания, чувства и решения, на то в человеке есть его воля. Нужно встать во взрослую позицию, принять решение и нести за него ответственность, позволив окружающим думать то, что они хотят, как хотят, оставить им их же оценки, эмоции. Это не их решение, не их ответственность, не их тело, в конце концов. Если бросил мужчина — будет лучше. Мы умеем только отчаиваться и проигрывать в голове худший сценарий, но тем самым мы только притягиваем его в свою жизнь. В несчастье верить легко, а в счастье верить мы не умеем. Мы боимся и опасаемся, сравниваем свою ситуацию с примерами других, но ведь не факт, что у вас будет так же. Радуйтесь тому, что есть возможность стать матерью, в наше время это становится редкостью, многие семьи годами не могут завести ребенка. Не бойтесь просить помощи, обращаться в кризисные центры помощи для женщин. Важно научиться позитивно мыслить, разворачивать мышление в сторону позитива, — говорит специалист.
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