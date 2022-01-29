«Сделала так, как посчитала нужным»: 3 откровенные истории женщин, которых склоняли к аборту

Самым тяжелым было то, что я ни с кем не могла поговорить об этом, держала новость о беременности в тайне. Честно признаюсь: у меня тоже мелькнула мысль об аборте, но в глубине души я надеялась, что мой мужчина примет новость с радостью, мне нужна была его поддержка. Если бы он поддержал, я бы оставила ребенка. Но нет, он ходил за мной по пятам и спрашивал, когда я пойду к врачу, чтобы «избавиться от этого». Сказать кому-то о том, что я беременна, и поделиться, что думаю об аборте, — ни в коем случае, я боялась, что меня осудят.

Я понимаю, что тогда могла оставить ребенка и воспитать его, но в то время я думала, что еще молода, смогу родить позже, твердо встав на ноги. От своего парня я ушла и сделала аборт. Пришла в клинику, медсестра вышла со словами: «Вы на аборт?» Ко мне повернулись все, кто там был, я хотела провалиться сквозь землю, ужасное чувство, никогда не забуду эти осуждающие взгляды. Пришла домой, плакала, скорее, из-за гормонов, а не из-за чувства сожаления, ведь я сама пошла на этот шаг. Я так никому и не сказала о своем поступке, со временем постаралась сделать так, будто этого не было. Мне не снились дети, никто не приходил ко мне во сне со словами: «Мама, что ты наделала» или чем там еще пугают. Я купила успокоительное, пропила курс, постепенно вошла в привычный для меня ритм и живу дальше.