«Главным извращением в сексе является его отсутствие»: почему пропадает страсть и как ее вернуть

В долгих отношениях у партнеров часто пропадает былая страсть друг к другу. Наша колумнистка, сексолог Ольга Сень, рассказала, как создать вау-эффект в паре, даже если вы вместе уже много лет. Оказывается, это не так сложно, а страсть можно вернуть, даже если вам постоянно мешают дети или нехватка денег. Подробности — в авторской колонке.



Даже любящие парочки со временем могут привыкнуть друг к другу. Если говорить правильно, то это не совсем привыкание, а скорее процесс охлаждения. Наш мозг — эргономичная структура, которая в долгих отношениях минимизирует все энергозатраты. В начале у вас был драйв, потому что это новые отношения. Но со временем происходит устаканивание и стагнация. В результате мы находим большую часть точек, нюансов, особенностей, выясняем, как именно нравится нашему партнеру. А самый последний этап — вы приходите к физиологической позе вроде «повернулись на бочок, быстро всё закончили, обоим хорошо».

