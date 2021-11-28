«Главным извращением в сексе является его отсутствие»: почему пропадает страсть и как ее вернуть

В долгих отношениях у партнеров часто пропадает былая страсть друг к другу. Наша колумнистка, сексолог Ольга Сень, рассказала, как создать вау-эффект в паре, даже если вы вместе уже много лет. Оказывается, это не так сложно, а страсть можно вернуть, даже если вам постоянно мешают дети или нехватка денег. Подробности — в авторской колонке.
Даже любящие парочки со временем могут привыкнуть друг к другу. Если говорить правильно, то это не совсем привыкание, а скорее процесс охлаждения. Наш мозг — эргономичная структура, которая в долгих отношениях минимизирует все энергозатраты. В начале у вас был драйв, потому что это новые отношения. Но со временем происходит устаканивание и стагнация. В результате мы находим большую часть точек, нюансов, особенностей, выясняем, как именно нравится нашему партнеру. А самый последний этап — вы приходите к физиологической позе вроде «повернулись на бочок, быстро всё закончили, обоим хорошо».
На самом деле у всех пар происходит охлаждение. Люди, которые говорят фразы типа «я 20 лет в браке, и у нас до сих пор драйв», немного лукавят. Это всего лишь означает, что человек берет драйв из внутренних или внешних ресурсов. Еще есть физиологические и возрастные изменения. Например, у женщин случаются застойные явления в области малого таза, бывает, что нарушено кровообращение или расслаблены мышцы малого таза, особенно после родов. Не все знают, что нужно обязательно тренировать мышцы. Еще после беременности часто не бывает любрикации — природа просит отдохнуть до следующих родов.
На самом деле на сексуальную жизнь влияет множество факторов: и рождение детей, и финансовые вопросы. Чем выше интеллектуально развит человек, тем ниже у него интерес к сексуальной сфере, чем, например, у работника тяжелого физического труда. Так устроен мозг, который сублимирует и вытесняет это желание. Совсем отказываться от сексуальной жизни нельзя. Но мы знаем, что отсутствие мужчины не равно отсутствию оргазма. В первую очередь женщинам нужно разгонять кровоток, иначе это первый шаг к онкологии.
У нас нет секса — он меня не хочет?
Как только у вас в паре происходит отказ от «супружеского долга», нужно обратить на это внимание. Это не значит, что он вас не хочет, потому что у него кто-то есть. Это к тому, что ты как женщина должна понять, что мужчинам эта стагнация комфортна. Им не надо париться: у них весь процесс в половом члене, а у женщин — в голове. Понятно, что с возрастом либидо снижается и его надо стимулировать. У всех людей разная половая конституция: сильная, средняя или слабая. Есть различные тесты в интернете, чтобы этот индекс определить. Обязательно нужно пройти этот тест обоим партнерам, чтобы понимать свою конституцию.
Нельзя исправить половую конституцию, но можно добавить вау-эффект для стимуляции вашего мозга и ваших контактов. Как это работает? Чаще всего при длительных взаимоотношениях это требуется женщинам. Есть, конечно, мужчины, которые могут добавить огонечек. Но это малый процент романтиков, которые зажгут свечки или приведут в секс-шоп за новой игрушкой. Здорово, что есть такие мужчины. Правда, женщине самой стоит воспитывать это в своем мужчине.
Вау-эффект подбирается индивидуально для каждой пары. Кому-то нравится, что происходит за закрытой дверью в темноте под одеялом, кому-то — в парке или на столе. У меня как у сексолога спрашивают, нормально ли это. Да, нормально. Как говорил один мой профессор, главным извращением в сексе является его отсутствие. Это дело вкуса. Поэтому для вау-эффекта нужен выход из зоны комфорта, некий риск. Если человек хочет драйв и заряд адреналина, без этого никак не обойтись. Мы узнаём партнера с другой стороны и в новом контексте. Если вы всё-таки заядлый консерватор, то новаторский уклад может выбить вас из колеи. Разумная встряска имеет место быть.
А что всё-таки нужно делать?
Как бы грустно это ни звучало, женщина чаще делает эти первые шаги в новаторстве. Ждать принца, который тебя заоргазмирует, глупо. Если у вас возникла мысль о чем-то новеньком, то спросите себя, правда ли вас возбуждает эта мысль и фантазия. Если сердце екнуло, значит, пора обсудить это с партнером. Проблема людей в том, что они не умеют договариваться и обсуждать. Просто берите и проговаривайте свои мысли с примерами, эмоциями. Составьте примерный пошаговый сценарий: где, при каких обстоятельствах, какие-то подробности, что делать, если что-то пойдет не так.
Может, вы захотите сыграть в ролевую игру? В такие игры мужчины редко играют, часто от этого отказываются, а вот женщины любят поиграть. Обязательно доиграйте свою роль, чтобы был счастливый финал. Приведу пример. Если вы, например, играете в начальника и подчиненную, то отдайте властную роль мужчине, а сами побудьте слабой до конца. Если же вы в доминирующей роли, то не сбивайтесь, доведите дело до финала. Если всё удачно получилось со сценарием, то идем дальше — проводим наш эксперимент. И потом сделайте вывод — понравилось ли, стоит ли такое пробовать.
Даже если у вас постоянно дома присутствуют дети или есть проблемы с деньгами, всё равно можно добиться этого эффекта. В современном мире есть чем занять детей, есть куда их отправить. Никто не отменял не очень дорогие, но красивые места с хорошим антуражем и эстетичной ванной, чтобы пообщаться в особом ключе. Можно освежить отношения даже в примерочной, погладить немного себя или партнера. Это сейчас не порицается и не считается чем-то из ряда вон выходящим.
Чтобы включить мозговой драйв, можно начать с использования какого-нибудь лубриканта, например с согревающим или охлаждающим эффектом. Для многих этот эффект сработает даже без каких-то дополнительных интимных игрушек. Далее стоит подключить физическую нагрузку. В общем, меньше пива и больше активностей. Если же у вас много детей или стрессов, значит у вас, скорее всего, нарушен циркадный ритм. В этом случае нужно дать себе отоспаться и потом уже начинать налаживать сексуальную жизнь. Сначала мы закрываем базовые потребности, а потом всё остальное. Правда, этот принцип может действовать и наоборот: если у вас болит живот или голова, можно заняться сексом или мастурбацией.
Вау-эффект совместно с якорением
Если мы делаем вау-эффект, это не значит, что мы должны купить чемодан секс-игрушек и сразу же их все попробовать в действии или бежать к сексологу. Нет, мы берем одну игрушку и подогреваем к ней свой интерес. Раньше мы тщательно готовились к вечернему финалу. Вспомните себя в первые годы отношений, когда вы тщательно подбирали одежду и белье, а потом фантазировали о каких-то действиях. Со временем мы перестаем это делать. Мы прекращаем слать партнеру визуальные или аудиальные «заманухи» (зависит от того, какое восприятие у вашего партнера).
Очень важно разговаривать с партнером, потому что ко мне приходят иногда пары на прием и начинают обсуждать свои фантазии. И оказывается, что оба чего-то хотели, но боялись: «а вдруг он/она будет смеяться над моим таким желанием». В прошлой колонке я уже рассказывала про якорение. Поэтому план действий такой: просто попробуйте раз в месяц подготавливать для вашего партнера какой-то новый, подогревающий настроение элемент. Вы будете готовиться к этому дню, думать об этом, фантазировать и настраиваться. А ваш партнер вскоре заякорится и будет ждать этого дня не меньше вашего.
В общем, занимайтесь собой, изучайте свое тело, покупайте новое белье, повышайте свое либидо. Отношение к себе имеет большую роль. Не обращайте внимание на складочки и целлюлит. Чем быстрее вы себя примете, полюбите свое тело, тем быстрее начнете получать удовольствие.
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