Бизнесмен после развода «подарил» жене-инженеру миллионные долги, которые она будет выплачивать 33 года

В эквиваленте недвижимости это загородный дом, офисы, дорогая машина. Через два года она решила, что этого недостаточно, и подала новый иск (о разделе денег на счетах), хотя в мировом соглашении было также прописано, что отказывается от будущих исков, претензий не имеет. Первый суд мы выиграли, но суд второй инстанции встал на ее сторону. Хорошо, решил я, раз она претендует еще на что-то, давайте тогда и старые долги пересмотрим. Пересмотрели, какую-то часть долга зачли (при разделе), но часть долга ей все-таки присудили. Мы прошли суды первой инстанции, второй — выиграли. Вообще, это похоже на «Сказку о золотой рыбке», из-за того что героине было всего мало, она осталась у разбитого корыта. Человек всю жизнь проработал ботаником. А я отдал ей при разделе больше, чем был должен: дом 470 квадратных метров, с 16-ю сотками земли, на него было потрачено 36 миллионов (она написала дарственную на этот дом на маму.) Кроме дома, отдал квартиру в элитном доме, машину, офисное помещение больше 100 квадратных метров. Она продала его, хотя могла сдавать в аренду. (сама Светлана утверждает, что стоимость недвижимости в несколько раз меньше. — Прим. ред.). Я тогда действовал в интересах детей, поэтому отдал большую часть имущества. Но старший сын сбежал от нее ко мне после конфликта с ее новым гражданским мужем, тот пытался его ударить (по словам Светланы ссора действительно случилась из-за мелкого бытового конфликта по поводу несделанной уборки, но это была лишь словесная перепалка, сын тогда вспылил и ушел. — Прим. ред.). Дочь я тоже звал жить к себе, но она захотела остаться с мамой. У меня своя жизнь, другая семья, у нее своя личная жизнь. Зачем мешать жить другим.

Что делать, чтобы после развода не стать должником

Мы попросили прокомментировать ситуацию юриста, кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданского права УрГЮУ Романа Брюхова. Комментировать и разбирать конкретный случай, кто из сторон прав, насколько корректно и правомерно было решение судов, он не стал, поскольку не участвовал в этих процессах. Но наш эксперт отметил, что суды сейчас очень часто сталкиваются с делами, когда супруги делят долги. При этом один из супругов бывает не в курсе займов-кредитов. Но «навесить» долг после развода могут лишь в одном случае: если будет доказано, что деньги потрачены на нужды семьи. В нашем случае на заём была куплена недвижимость в Испании, суды посчитали, что покупка квартиры подходит под интересы семьи. Поэтому главный вопрос эксперту: как уберечь себя от подобного долгового наследства, которое вдруг всплывает после развода.

— К сожалению, судебная практика по делам о разделе имущества довольно часто сталкивается с «тайными долгами супруга», — говорит Роман Брюхов. — Конечно, суды разбираются, были ли потрачены заемные деньги на нужды семьи, но проблему это не снимает. Самым надежным решением, позволяющим полностью обезопасить себя от подобных ситуаций, является брачный договор, по условиям которого все долги, взятые на имя одного из супругов, считаются личными. Такой договор меняет режим общей совместной собственности в отношении таких «тайных долгов», делая бессмысленным появление подобных расписок в судах.