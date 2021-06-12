Бизнесмен после развода «подарил» жене-инженеру миллионные долги, которые она будет выплачивать 33 года

Светлана — инженер в Ботаническом саду Екатеринбурга. Курирует теплицу с коллекцией тропических растений: там, где цветут и распускаются бананы, фейхоа, секвойя, фикусы. Ее зарплата — 24 тысячи рублей. Из этих денег она получает лишь 12 тысяч. Половину зарплаты автоматически списывают судебные приставы. И должны будут списывать еще долгие годы — больше тридцати лет. Долг около 4 миллионов достался ей после развода с мужем, крупным уральским бизнесменом, владельцем нескольких фирм, в том числе известной ветеринарной клиники. Только после развода бывшая жена узнала, что ее муж должен около 15 миллионов по займу — часть этого долга «по наследству» отошла жене-инженеру. Мы попытались разобраться — как так получилось, законно ли это и что нужно знать и делать, чтобы не оказаться в подобной ситуации.
— В первые годы у нас с Сергеем всё было хорошо, просто замечательно, — рассказывает она. — Мы были одноклассниками, дружили еще лет с 13. После школы на какое-то время у каждого началась своя жизнь. Я поступила в Педагогический институт, он — в Горный.
«Из коммуналки в двухуровневую элитку»
Бывшие одноклассники встретились через три года после окончания школы. На тот момент у нее уже была двухлетняя дочка, у него тоже ребенок, ровесник ее дочки. Прежняя детская дружба переросла в отношения, Светлана и Сергей поженились. Им было тогда по двадцать шесть лет, больших денег ни у кого из них не было. Жили у Светы в ее комнате в коммуналке. Муж работал диспетчером в метрострое, она тогда только устроилась работать в Ботанический сад.
— Хорошее, счастливое время, старшая моя дочка называла его папой, — вспоминает она. — У нас родился общий сын. Потом купили свою однокомнатную квартиру. В начале 2000-х муж организовал свой бизнес. Открыл фирму по продаже электрооборудования. Покупали дешево сломанные трансформаторы, другое оборудование, чинили и продавали.
Бизнес у мужа оказался успешным и активно развивался. Казалось, от прежней жизни в коммуналке не осталось и следа. Они переехали в двухуровневую квартиру в элитном доме в центре города. Купили апартаменты в Испании, в хорошем, тихом районе на берегу моря. Ольга продолжала работать инженером в теплице, следила и ухаживала за экзотическими цветами и деревьями.
В 2009 году родилась дочка. В этот же год, по словам Светланы, начались первые конфликты и ссоры.
— Причины вроде бы мелкие, бытовые, — рассказывает Светлана. — Не так приготовила, не туда положила, не так прибрала. Я не понимала, что случилось, почему всё поменялось. Спрашивала: у тебя кто-то появился? Он отвечал: нет. Но прежних отношений уже не стало.
Через семь лет, в 2016 году, супруги развелись. К тому времени они уже год как жили отдельно.
— Перед окончательным разладом мы сильно поругались с его родителями. Повод был ничтожный, даже смешной. Из-за холодильника. Они захотели перевезти свой холодильник к нам. Я сказала, что против. Слово за слово, начали ругаться. Конечно, дело совсем не в холодильнике, просто накопилось много обид и претензий друг к другу. Такое часто бывает. Я вспылила, наговорила много неприятного, что не нужно вмешиваться в нашу жизнь. Они мне тоже сказали много обидного, что я никто, что всё принадлежит тут их сыну. Мужа при этой ссоре не было, но он принял их сторону. Попросил меня уехать из его квартиры. Я вместе с детьми переехала в другую квартиру. Это была квартира, в которой я была прописана, она считалась нашим совместным имуществом. Все остальные квартиры он регистрировал на маму, а она через дарственную передавала их сыну. Но об этом я узнала уже при разводе и разделе имущества. Также уже после развода при определении алиментов мне открылась другая правда: оказывается, у бывшего мужа двое детей. Старший родился еще до нашей размолвки. Видимо, та ссора из-за холодильника была просто поводом, чтобы выгнать меня.
После развода начался делёж имущества. Подписали мировое соглашение: женщине досталась квартира, где она жила, хороший загородный дом, машина «Порш Кайен» и подвал под офис. Машину и подвал Светлана продала, купив небольшую квартиру в хрущевке и машину попроще. Объясняет, что дом был рядом с хорошей школой. И это было удобно, чтобы дети учились именно там.
Светлана говорит, что только при разделе имущества она узнала, что у мужа долг почти в 15 миллионов. Еще в 2008 году он занимал 8 миллионов у друга, бывшего однокурсника, около 8 миллионов рублей под 10% годовых. Занимал под расписку. Как раз на покупку недвижимости в Испании. И вот в 2015 году друг подал в суд, требуя вернуть долг: почти 15 миллионов вместе с процентами. По закону после развода всё имущество, приобретенное в браке, делится пополам (если не докажешь, что при покупке было использовано добрачное имущество и средства). Но также пополам делятся и долги, «нажитые» супругами. Так, половина долга почти в 8 миллионов и повисла в будущем на женщине. Впрочем, Светлана сомневается, был ли этот долг в реальности.
— Просто очень странно. Расписка не была заверена у нотариуса. Они с заимодателем старые друзья. Экспертиза на суде, когда именно была написана та расписка о займе, насколько я знаю, не проводилась. Хотя, конечно, я ничего утверждать не могу, — говорит она.
И в горе, и в радости
Бывший муж расплатился с другом. После этого он вправе был требовать с бывшей жены вернуть часть долга, «нажитого» в браке. Но подписывая мировое соглашение при разделе, он отказался от исковых требований по этому долгу. И тем не менее долг снова всплыл.
— После раздела имущества я через какое-то время подала иск о разделе денег на счетах. И тогда судья все-таки учла этот самый заём и вычла его при разделе из положенной мне суммы. Всё это расписано в решении суда. В итоге мне выплатили всего лишь 112 тысяч. Но при этом я была уверена, что уже ничего не должна. Но спустя три года, в 2019 году, бывший муж снова подал на меня в суд, требуя вернуть половину того самого займа, который он брал много лет назад, когда мы жили вместе. Якобы моя часть долга. Правда, снизил сумму с в8 миллионов до 3 миллионов 846 тысяч рублей.
Чтобы оспорить иск, Светлана наняла адвоката, заплатив ей весь гонорар сразу, полмиллиона. Но все суды были проиграны.
— Адвокат рассказывала мне, что ей угрожают неизвестные, что ей испортили машину, написав оскорбительные слова баллончиком. Она показывала мне фотографии. Она не сомневалась, что это связано с моим процессом, писала заявления в полицию, — говорит она. — Потом адвокат просто перестала отвечать на мои звонки и сообщения. А на днях написала, что приостановила свою адвокатскую деятельность. Странная история…
Теперь Светлана обязана выплатить почти 4 миллиона. Ее уже вызывали к дознавателю, говорит, что бывший муж требует привлечь ее к уголовной ответственности за злостное уклонение от выплаты долга. По словам Светланы, 11-летняя дочь после всей этой истории с отцом не общается. А вот сын, ему сейчас 19 лет, еще два года назад ушел жить к отцу.
— Возможно, потому что мое финансовое состояние не такое, как у бывшего супруга. Одно время я сдавала квартиру, на мою зарплату не прожить, алименты, которые мне назначили исходя из справок, предоставленных бывшим мужем в суде, около 7 тысяч.
— Бизнес его переписан на его маму, — говорит женщина. — А мои квартиры арестованы приставами. Если бы сняли арест хотя бы с одной из квартир, я бы могла продать ту, что получше, и расплатиться с долгом. Но снимать арест отказываются. Замкнутый круг. Я сменила пять адвокатов, некоторые просто не берутся, может понимают, что бесполезно. Но больше всего я боюсь, что опять всплывет еще какой-нибудь заём, который брал бывший муж.
В Управлении Службы судебных приставов по Свердловской области нам объяснили, как все-таки можно вернуть долг.
— Снять арест (запрет на регистрационные действия) пристав не имеет права. Но должник может обратиться к судебному приставу-исполнителю, написать заявление с просьбой обратить взыскание на конкретное имущество, указав имущество, на которое приставу можно обратить взыскание, — уточнили нам в УФССП России по Свердловской области.
«Я отдал 55 миллионов рублей, но ей было мало»
Мы связались с бывшим мужем Светланы, чтобы выслушать вторую сторону этой семейно-судебной драмы. У Сергея совсем другой взгляд на ситуацию.
— Эти разбирательства у нас идут с 2016 года, — говорит бизнесмен. — Прошли все судебные инстанции, включая кассацию. В 2016 году (при разделе имущества. — Прим. ред.) мы заключили мировое соглашение.
В эквиваленте недвижимости это загородный дом, офисы, дорогая машина. Через два года она решила, что этого недостаточно, и подала новый иск (о разделе денег на счетах), хотя в мировом соглашении было также прописано, что отказывается от будущих исков, претензий не имеет. Первый суд мы выиграли, но суд второй инстанции встал на ее сторону. Хорошо, решил я, раз она претендует еще на что-то, давайте тогда и старые долги пересмотрим. Пересмотрели, какую-то часть долга зачли (при разделе), но часть долга ей все-таки присудили. Мы прошли суды первой инстанции, второй — выиграли. Вообще, это похоже на «Сказку о золотой рыбке», из-за того что героине было всего мало, она осталась у разбитого корыта. Человек всю жизнь проработал ботаником. А я отдал ей при разделе больше, чем был должен: дом 470 квадратных метров, с 16-ю сотками земли, на него было потрачено 36 миллионов (она написала дарственную на этот дом на маму.) Кроме дома, отдал квартиру в элитном доме, машину, офисное помещение больше 100 квадратных метров. Она продала его, хотя могла сдавать в аренду. (сама Светлана утверждает, что стоимость недвижимости в несколько раз меньше. — Прим. ред.). Я тогда действовал в интересах детей, поэтому отдал большую часть имущества. Но старший сын сбежал от нее ко мне после конфликта с ее новым гражданским мужем, тот пытался его ударить (по словам Светланы ссора действительно случилась из-за мелкого бытового конфликта по поводу несделанной уборки, но это была лишь словесная перепалка, сын тогда вспылил и ушел. — Прим. ред.). Дочь я тоже звал жить к себе, но она захотела остаться с мамой. У меня своя жизнь, другая семья, у нее своя личная жизнь. Зачем мешать жить другим.
Что делать, чтобы после развода не стать должником
Мы попросили прокомментировать ситуацию юриста, кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданского права УрГЮУ Романа Брюхова. Комментировать и разбирать конкретный случай, кто из сторон прав, насколько корректно и правомерно было решение судов, он не стал, поскольку не участвовал в этих процессах. Но наш эксперт отметил, что суды сейчас очень часто сталкиваются с делами, когда супруги делят долги. При этом один из супругов бывает не в курсе займов-кредитов. Но «навесить» долг после развода могут лишь в одном случае: если будет доказано, что деньги потрачены на нужды семьи. В нашем случае на заём была куплена недвижимость в Испании, суды посчитали, что покупка квартиры подходит под интересы семьи. Поэтому главный вопрос эксперту: как уберечь себя от подобного долгового наследства, которое вдруг всплывает после развода.
— К сожалению, судебная практика по делам о разделе имущества довольно часто сталкивается с «тайными долгами супруга», — говорит Роман Брюхов. — Конечно, суды разбираются, были ли потрачены заемные деньги на нужды семьи, но проблему это не снимает. Самым надежным решением, позволяющим полностью обезопасить себя от подобных ситуаций, является брачный договор, по условиям которого все долги, взятые на имя одного из супругов, считаются личными. Такой договор меняет режим общей совместной собственности в отношении таких «тайных долгов», делая бессмысленным появление подобных расписок в судах.