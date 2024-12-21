«Строил для себя»: в Заельцовском районе продают коттедж за 130 миллионов — там есть детский городок и купель

В Новосибирске выставили на продажу коттедж с барбекю зоной и детским городком. За жилье и участок площадью 11 соток продавец просит 130 миллионов рублей.
Объявление об этом появилось на сайте N1 днем ранее, 20 декабря. Недвижимость находится на Дачном шоссе. Продавец также упомянул вид на реку Обь.
— Современный дизайн. Строил для себя без экономии средств, — сказано в объявлении.
Участок, по словам продавца, находится на границе леса. На территории, кроме дома, обустроили отапливаемые баню и гараж, а также барбекю зону с зимней подогреваемой купелью.
В середине декабря в Новосибирске выставили на продажу четырехкомнатную квартиру у сквера «Тимирязевский». Стоимость жилья составила более 50 миллионов рублей.