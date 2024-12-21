«Строил для себя»: в Заельцовском районе продают коттедж за 130 миллионов — там есть детский городок и купель

Площадь участка составляет 11 соток Источник: Олег Савочкин/n1.ru











В Новосибирске выставили на продажу коттедж с барбекю зоной и детским городком. За жилье и участок площадью 11 соток продавец просит 130 миллионов рублей.

Объявление об этом появилось на сайте N1 днем ранее, 20 декабря. Недвижимость находится на Дачном шоссе. Продавец также упомянул вид на реку Обь.

— Современный дизайн. Строил для себя без экономии средств, — сказано в объявлении.

На территории обустроили барбекю зону с зимней подогреваемой купелью Источник: Олег Савочкин/n1.ru











Участок, по словам продавца, находится на границе леса. На территории, кроме дома, обустроили отапливаемые баню и гараж, а также барбекю зону с зимней подогреваемой купелью.

На участке построены детский городок с батутом, парник, а также выполнен ландшафтный дизайн Источник: Олег Савочкин/n1.ru











Площадь основного дома составляет 251 квадратный метр. Двухэтажное здание выполнили из кирпича Источник: Олег Савочкин/n1.ru











В фотографиях, которые опубликовали в объявлении, имеется план помещений жилья. В состав, судя по кадрам, вошли спальни, холл, гостиная и другое Источник: Олег Савочкин/n1.ru









