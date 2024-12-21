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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске «Строил для себя»: в Заельцовском районе продают коттедж за 130 миллионов — там есть детский городок и купель

«Строил для себя»: в Заельцовском районе продают коттедж за 130 миллионов — там есть детский городок и купель

Недвижимость находится в Заельцовском районе

1 837
23 комментария

Площадь участка составляет 11 соток

Источник:

В Новосибирске выставили на продажу коттедж с барбекю зоной и детским городком. За жилье и участок площадью 11 соток продавец просит 130 миллионов рублей.

Объявление об этом появилось на сайте N1 днем ранее, 20 декабря. Недвижимость находится на Дачном шоссе. Продавец также упомянул вид на реку Обь.

— Современный дизайн. Строил для себя без экономии средств, — сказано в объявлении.

На территории обустроили барбекю зону с зимней подогреваемой купелью

Источник:

Участок, по словам продавца, находится на границе леса. На территории, кроме дома, обустроили отапливаемые баню и гараж, а также барбекю зону с зимней подогреваемой купелью.

На участке построены детский городок с батутом, парник, а также выполнен ландшафтный дизайн

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Площадь основного дома составляет 251 квадратный метр. Двухэтажное здание выполнили из кирпича

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В фотографиях, которые опубликовали в объявлении, имеется план помещений жилья. В состав, судя по кадрам, вошли спальни, холл, гостиная и другое

Источник:
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В середине декабря в Новосибирске выставили на продажу четырехкомнатную квартиру у сквера «Тимирязевский». Стоимость жилья составила более 50 миллионов рублей.

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Комментарии
23
6mitya9
1 час
налоговая где?рядом с купелью?
Гость
1 час
Типичная дизайнерская богатая фигня не для жизни.
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