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Недвижимость проблема Мэрия Новосибирска откажется от иска к дочери участника СВО, у которой хотела отобрать квартиру — в чем причина

Мэрия Новосибирска откажется от иска к дочери участника СВО, у которой хотела отобрать квартиру — в чем причина

Городская администрация претендовала на «однушку», купленную на похоронные деньги военного

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24 комментария

Мэр Максм Кудрявцев пообещал отозвать все претензии к добросовестным покупателям

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Мэрия Новосибирска откажется от требований на квартиру дочери погибшего участника СВО, о которой рассказывал НГС. Об этом своем телеграм-канале заявил глава города Максим Кудрявцев. Причину он назвал в возбуждении уголовного дела и общественном резонансе.

«Широкий общественный резонанс вызвал недавний случай, когда дочь участника специальной военной операции оказалась под угрозой выселения из квартиры. Это произошло из-за действий мошенников, которые незаконно провели сделку с жильём <…> Виновные должны быть привлечены к ответственности. Мы также сделаем всё возможное, чтобы обеспечить юридическую защиту прав дочери участника специальной военной операции. С учётом принятого процессуального решения о возбуждении уголовного дела мэрия планирует отказаться от исковых требований к дочери участника СВО после возвращения гражданского дела из кассационной инстанции», — написал в своем телеграм-канале Максим Кудрявцев.

По факту мошенничества полиция возбудила уголовное дело. Ведется поиск лиц, причастных к незаконной продаже квартиры.

Напомним, что в сентябре этого года городская администрация заявила свои права на однокомнатную квартиру на улице Жуковского в Заельцовском районе и подала в суд на собственников. Владельцем недвижимости на момент подачи иска была дочь погибшего в зоне СВО военного. Отца девушка лишись в 2022 году, а на полученную выплату ее мать Елена Пойда приобрела однокомнатную квартиру. Семья проживала в Камне на Оби, а в сентябре 2023 Елизавета поступила в Новосибирск и переехала в квартиру на Жуковского.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что в 2022 году умерла пожилая собственница квартиры, у которой не было наследников. После этого мошенническим путем выморочное имущество было трижды продано. Последними приобретателями стали Елизавета Пойда и ее мать. Именно их мэрия Новосибирска пыталась выселить.

Ранее мы рассказывали о черных риэлторах, которые орудуют в Новосибирске и Бийске.

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Комментарии
25
Гость
1 час
Испугалась мэрия наша Бастрыкина, вот и все. Нельзя безнаказанно потому что трогать никого, кто связан с СВО, ни участников, ни их родных. А были бы это обычные люди, то мэрия судилась бы до посинения.
Гость
59 минут
Вышли сами на себя с первой продажей?
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