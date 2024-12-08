«Релакс-блок»: в новосибирском селе продают коттедж за 95 миллионов — в нем есть винная стена и бассейн с морской водой

В Новосибирской области выставили на продажу коттедж, в котором обустроили «релакс-блок» и винную стену. За дом и участок площадью 24 сотки продавец просит 95 миллионов рублей.
Объявление о поиске покупателя опубликовали в середине ноября на сайте N1. В нем сказано, что общая площадь одноэтажного здания достигает 560 квадратных метров, оно находится в селе Ленинское Новосибирского района.
Дом, по словам продавца, разделили на две части, которые объединяет холл. В коттедже обустроили гостиную, столовую, кухонную зону. Там также имеются четыре спальных комнаты — в каждой разместили санузел.
Другую часть здания представляет СПА-зона. В ней обустроили бассейн с морской водой.
Там также имеется «релакс-блок», в котором разместили джакузи, инфракрасную сауну, фитобочку, кедровую сауну с можжевеловым панно.
Рядом — барбекю-блок с вместимостью до 20 человек. В нем имеются винная стена, а также комната для гостей.
— Строительные материалы и мебель премиум класса. Что важно: один уровень постройки (один этаж), никто не упадет с лестниц, и суставы вне нагрузки, — сказано в объявлении.
Недавно в Новосибирске выставили на продажу пентхаус за 106 миллионов. Он находится в микрорайоне Тихий центр.