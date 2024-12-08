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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске «Релакс-блок»: в новосибирском селе продают коттедж за 95 миллионов — в нем есть винная стена и бассейн с морской водой

«Релакс-блок»: в новосибирском селе продают коттедж за 95 миллионов — в нем есть винная стена и бассейн с морской водой

Изучаем фотографии недвижимости

1 928
35 комментариев

Площадь участка составляет 24 сотки

Источник:

В Новосибирской области выставили на продажу коттедж, в котором обустроили «релакс-блок» и винную стену. За дом и участок площадью 24 сотки продавец просит 95 миллионов рублей.

Объявление о поиске покупателя опубликовали в середине ноября на сайте N1. В нем сказано, что общая площадь одноэтажного здания достигает 560 квадратных метров, оно находится в селе Ленинское Новосибирского района.

Внутри дома обустроили гостиную, столовую и другое

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Дом, по словам продавца, разделили на две части, которые объединяет холл. В коттедже обустроили гостиную, столовую, кухонную зону. Там также имеются четыре спальных комнаты — в каждой разместили санузел.

В здании четыре спальни

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Другую часть здания представляет СПА-зона. В ней обустроили бассейн с морской водой.

В бассейне, по словам продавца, морская вода

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Там также имеется «релакс-блок», в котором разместили джакузи, инфракрасную сауну, фитобочку, кедровую сауну с можжевеловым панно.

В числе помещений — фитобочка и кедровая сауна

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Рядом — барбекю-блок с вместимостью до 20 человек. В нем имеются винная стена, а также комната для гостей.

На участке есть барбекю-блок с комнатой для гостей

Источник:

— Строительные материалы и мебель премиум класса. Что важно: один уровень постройки (один этаж), никто не упадет с лестниц, и суставы вне нагрузки, — сказано в объявлении.

Недавно в Новосибирске выставили на продажу пентхаус за 106 миллионов. Он находится в микрорайоне Тихий центр.

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Комментарии
35
282899307
1 час
В Испании за эти деньги можно купить 2 шикарные виллы(только участки по-меньше будут) на побережье Средиземного моря,а на Севере и все 3 .Качественный хороший дом --это классно,но не менее важно,что находится вокруг места проживания!!!!По мне так лучше жить в "шалаше" (имея деньги при этом) в Испании,чем во дворце в Рассеянской глубинке!!!!!
Гость
1 час
В бассейне, по словам продавца, морская вода.... Вода из Обского моря?
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