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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске «Панорамный вид на четыре моста»: в Тихом центре продают роскошный пентхаус за 106 миллионов —изучаем интерьер квартиры

«Панорамный вид на четыре моста»: в Тихом центре продают роскошный пентхаус за 106 миллионов —изучаем интерьер квартиры

Жилье находится на Коммунистической

994
27 комментариев

Цена недвижимости достигает 106 миллионов рублей

Источник:

В Новосибирске выставили на продажу пентхаус, расположенный в микрорайоне Тихий центр. За квартиру площадью 150 «квадратов» просят более 100 миллионов рублей.

Объявление об этом опубликовало 3 декабря на сайте N1 агентство недвижимости «БК Недвижимость». По его данным, квартира находится в доме по улице Коммунистическая.

— Основной акцент берут на себя потрясающие пейзажи за окном, каждый раз сообщающие интерьеру новое настроение, в зависимости от погоды и времени суток, — сказано в объявлении.

По словам продавца, с балкона открывается панорамный вид на 4 моста.

Источник:

Основная зона квартиры, по данным продавца, представлена объединенным пространством кухни и гостиной. Над диванной зонной установили подвесные светильники.

Общая площадь недвижимости — 150 квадратных метров

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Кроме первого этажа, в квартире обустроили второй — на него ведет лестница. Там обустроили рабочий кабинет и спа-зону с выходом на теплый балкон, где открывает панорамный вид на 4 моста.

На второй этаж ведет лестница

Источник:

В жилье предусмотрели детскую комнату и хозяйскую спальню. В последней одну из стен заменили «городской панорамой».

Спальни изолированы друг от друга

Источник:

— Из каждой спальни открывается прекрасный вид на закат, — сообщили в агентстве.

По словам продавца, в жилье обустроили детскую комнату и хозяйскую спальню

Источник:

В объявлении уточняется, что общая площадь недвижимости достигает 150 квадратных метров, в жилье обустроили два балкона. Продавец готов отдать покупателю квартиру за 106 миллионов рублей.

Недавно в Новосибирске выставили на продажу квартиру возле ЛДС «Сибирь-Арена». Ее стоимость составила 46 миллионов рублей.

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Элитное жилье Новосибирск Тихий центр
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Комментарии
27
kolhoznik
25 минут
за лям зелени можно купить хату с видом на бруклинский мост или с видом на океан
280001480
52 минуты
миллион долларов везде дом с бассейном и тепло
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