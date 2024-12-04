«Панорамный вид на четыре моста»: в Тихом центре продают роскошный пентхаус за 106 миллионов —изучаем интерьер квартиры

В Новосибирске выставили на продажу пентхаус, расположенный в микрорайоне Тихий центр. За квартиру площадью 150 «квадратов» просят более 100 миллионов рублей.
Объявление об этом опубликовало 3 декабря на сайте N1 агентство недвижимости «БК Недвижимость». По его данным, квартира находится в доме по улице Коммунистическая.
— Основной акцент берут на себя потрясающие пейзажи за окном, каждый раз сообщающие интерьеру новое настроение, в зависимости от погоды и времени суток, — сказано в объявлении.
Основная зона квартиры, по данным продавца, представлена объединенным пространством кухни и гостиной. Над диванной зонной установили подвесные светильники.
Кроме первого этажа, в квартире обустроили второй — на него ведет лестница. Там обустроили рабочий кабинет и спа-зону с выходом на теплый балкон, где открывает панорамный вид на 4 моста.
В жилье предусмотрели детскую комнату и хозяйскую спальню. В последней одну из стен заменили «городской панорамой».
— Из каждой спальни открывается прекрасный вид на закат, — сообщили в агентстве.
В объявлении уточняется, что общая площадь недвижимости достигает 150 квадратных метров, в жилье обустроили два балкона. Продавец готов отдать покупателю квартиру за 106 миллионов рублей.
Недавно в Новосибирске выставили на продажу квартиру возле ЛДС «Сибирь-Арена». Ее стоимость составила 46 миллионов рублей.