В Новосибирске продают элитную квартиру с итальянским освещением — что еще предлагают за 46 миллионов

В Новосибирске продают элитную квартиру возле ЛДС «Сибирь-Арена». За недвижимость площадью более 150 квадратных метров продавец просит 46 миллионов рублей — жилье уже готово к переезду новых владельцев.
Объявление о поиске покупателя опубликовали на сайте N1 1 декабря. Четырехкомнатная квартира-студия расположена в клубном доме на улице Немировича-Данченко в Кировском районе. Жилье с общей площадью 156,4 квадрата находится на четвертом этаже.
— Ремонт квартиры создан по индивидуальному дизайн-проекту! Выполнен из высококачественных материалов производства Англии, Испании, Франции и Германии. Эксклюзивная мебель, освещение производства Италии входит в стоимость продажи, — отмечает продавец.
В квартире есть кухня-гостиная, две изолированные спальни, гардеробная и прачечная, гостиная, раздельные санузлы, встроенный сейф.
В списке вещей, которые останутся в жилье новым владельце, оказались кровать с матрасами, пуфики, столы, зеркала и прочее, а также встроенная техника. В перечне — винный и духовой шкафы, кофе- и посудомоечная машина, кондиционеры и остальное.
— Квартира полностью готова к переезду новых хозяев, останется только завезти свои вещи, — сказано в объявлении.
В конце ноября стало известно, что в Новосибирске на Урицкого продают квартиру за 82 миллиона рублей. Общая площадь жилья достигает 270 квадратов.