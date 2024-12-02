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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске В Новосибирске продают элитную квартиру с итальянским освещением — что еще предлагают за 46 миллионов

В Новосибирске продают элитную квартиру с итальянским освещением — что еще предлагают за 46 миллионов

По словам продавца, жилье полностью готово к переезду новых хозяев

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32 комментария

Квартира находится в доме на улице Немировича-Данченко

Источник:

В Новосибирске продают элитную квартиру возле ЛДС «Сибирь-Арена». За недвижимость площадью более 150 квадратных метров продавец просит 46 миллионов рублей — жилье уже готово к переезду новых владельцев.

Объявление о поиске покупателя опубликовали на сайте N1 1 декабря. Четырехкомнатная квартира-студия расположена в клубном доме на улице Немировича-Данченко в Кировском районе. Жилье с общей площадью 156,4 квадрата находится на четвертом этаже.

— Ремонт квартиры создан по индивидуальному дизайн-проекту! Выполнен из высококачественных материалов производства Англии, Испании, Франции и Германии. Эксклюзивная мебель, освещение производства Италии входит в стоимость продажи, — отмечает продавец.

Ремонт в жилье сделали по индивидуальному дизайн-проекту

Источник:

В квартире есть кухня-гостиная, две изолированные спальни, гардеробная и прачечная, гостиная, раздельные санузлы, встроенный сейф.

В жилье есть встроенный сейф

Источник:

В списке вещей, которые останутся в жилье новым владельце, оказались кровать с матрасами, пуфики, столы, зеркала и прочее, а также встроенная техника. В перечне — винный и духовой шкафы, кофе- и посудомоечная машина, кондиционеры и остальное.

В квартире останутся многие вещи, в том числе пуфики

Источник:

— Квартира полностью готова к переезду новых хозяев, останется только завезти свои вещи, — сказано в объявлении.

Общая площадь квартиры достигает 156,4 квадратного метра, жилая площадь — 85 квадратов

Источник:

В конце ноября стало известно, что в Новосибирске на Урицкого продают квартиру за 82 миллиона рублей. Общая площадь жилья достигает 270 квадратов.

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Элитное жилье Сибирь-Арена Новосибирск Продажа недвижимости
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Комментарии
34
Дормидонт Евлампивич
38 минут
"В Новосибирске продают элитную квартиру с итальянским освещением" - это со свечками в канделябрах. А фото с местом, где сейф - это хорошо. Спасибо большое сайту N1, ещё бы знать где ключи от квартиры лежат. Может под ковриком.
MariSha
33 минуты
Зачем про сейф написали?
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