В Новосибирске продают элитную квартиру с итальянским освещением — что еще предлагают за 46 миллионов

Квартира находится в доме на улице Немировича-Данченко Источник: Кристина Шашина / n1.ru











В Новосибирске продают элитную квартиру возле ЛДС «Сибирь-Арена». За недвижимость площадью более 150 квадратных метров продавец просит 46 миллионов рублей — жилье уже готово к переезду новых владельцев.

Объявление о поиске покупателя опубликовали на сайте N1 1 декабря. Четырехкомнатная квартира-студия расположена в клубном доме на улице Немировича-Данченко в Кировском районе. Жилье с общей площадью 156,4 квадрата находится на четвертом этаже.

— Ремонт квартиры создан по индивидуальному дизайн-проекту! Выполнен из высококачественных материалов производства Англии, Испании, Франции и Германии. Эксклюзивная мебель, освещение производства Италии входит в стоимость продажи, — отмечает продавец.

Ремонт в жилье сделали по индивидуальному дизайн-проекту Источник: Кристина Шашина / n1.ru











В квартире есть кухня-гостиная, две изолированные спальни, гардеробная и прачечная, гостиная, раздельные санузлы, встроенный сейф.

В жилье есть встроенный сейф Источник: Кристина Шашина / n1.ru











В списке вещей, которые останутся в жилье новым владельце, оказались кровать с матрасами, пуфики, столы, зеркала и прочее, а также встроенная техника. В перечне — винный и духовой шкафы, кофе- и посудомоечная машина, кондиционеры и остальное.

В квартире останутся многие вещи, в том числе пуфики Источник: Кристина Шашина / n1.ru











— Квартира полностью готова к переезду новых хозяев, останется только завезти свои вещи, — сказано в объявлении.

Общая площадь квартиры достигает 156,4 квадратного метра, жилая площадь — 85 квадратов Источник: Кристина Шашина / n1.ru









