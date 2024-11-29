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Недвижимость Почувствуйте себя лордом: в центре Новосибирска выставили на продажу квартиру за 40 млн

Почувствуйте себя лордом: в центре Новосибирска выставили на продажу квартиру за 40 млн

В квартире панорамные окна и своя терраса

3 378
48 комментариев

В гостиной много кресел и диванов

Источник:

В Новосибирске продают пентхаус с собственной террасой и панорамными окнами в доме на Щетинкина, 49. Приобрести квартиру предлагают за 39,5 миллионов рублей. Общая площадь пентхауса — 188,8 кв. м.

Продает квартиру агентство «Жилфонд» на сайте N1. Как рассказывает автор объявления, в квартире выдержали классический английский дизайн, в котором воссоздали георгианский стиль.

— Квартира, расположенная в самом центре Новосибирска, является образцом высокого стиля жизни и имеет множество преимуществ и очаровательных изюминок, создающих атмосферу роскоши и безупречного вкуса ее владельцев, — рассказали в описании.

Дом на Щетинкина, 49 был построен в 2010 году.

В комнатах висят большие люстры

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В коридоре расположен небольшой столик

Источник:

В квартире три комнаты

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Ванная комната похожа на декорации для фильма

Источник:

В Новосибирске выставили на продажу четырехкомнатную квартиру в районе станции метро «Октябрьская». Продавец готов отдать покупателю жилье за 35 миллионов рублей.

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Комментарии
48
mr.Mister.
1 час
Почувствуйте себя лордом в таборе родом из Искитима!
ПРО
1 час
вывоз всего этого мусора сколько будет стоить?
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