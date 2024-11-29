Почувствуйте себя лордом: в центре Новосибирска выставили на продажу квартиру за 40 млн

В Новосибирске продают пентхаус с собственной террасой и панорамными окнами в доме на Щетинкина, 49. Приобрести квартиру предлагают за 39,5 миллионов рублей. Общая площадь пентхауса — 188,8 кв. м.
Продает квартиру агентство «Жилфонд» на сайте N1. Как рассказывает автор объявления, в квартире выдержали классический английский дизайн, в котором воссоздали георгианский стиль.
— Квартира, расположенная в самом центре Новосибирска, является образцом высокого стиля жизни и имеет множество преимуществ и очаровательных изюминок, создающих атмосферу роскоши и безупречного вкуса ее владельцев, — рассказали в описании.
Дом на Щетинкина, 49 был построен в 2010 году.
В Новосибирске выставили на продажу четырехкомнатную квартиру в районе станции метро «Октябрьская». Продавец готов отдать покупателю жилье за 35 миллионов рублей.