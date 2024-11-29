Почувствуйте себя лордом: в центре Новосибирска выставили на продажу квартиру за 40 млн

В гостиной много кресел и диванов Источник: novosibirsk.n1.ru











В Новосибирске продают пентхаус с собственной террасой и панорамными окнами в доме на Щетинкина, 49. Приобрести квартиру предлагают за 39,5 миллионов рублей. Общая площадь пентхауса — 188,8 кв. м.

Продает квартиру агентство «Жилфонд» на сайте N1. Как рассказывает автор объявления, в квартире выдержали классический английский дизайн, в котором воссоздали георгианский стиль.

— Квартира, расположенная в самом центре Новосибирска, является образцом высокого стиля жизни и имеет множество преимуществ и очаровательных изюминок, создающих атмосферу роскоши и безупречного вкуса ее владельцев, — рассказали в описании.

Дом на Щетинкина, 49 был построен в 2010 году.

В комнатах висят большие люстры Источник: novosibirsk.n1.ru











В коридоре расположен небольшой столик Источник: novosibirsk.n1.ru











В квартире три комнаты Источник: novosibirsk.n1.ru











Ванная комната похожа на декорации для фильма Источник: novosibirsk.n1.ru









