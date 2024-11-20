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Недвижимость Цены на вторичное жилье в Новосибирске продолжают расти — «квадрат» за год подорожал на 9%

Цены на вторичное жилье в Новосибирске продолжают расти — «квадрат» за год подорожал на 9%

В среднем квадратный метр на «вторичке» обойдется новосибирцам почти в 160 тысяч рублей

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14 комментариев

За последний месяц средняя цена квадратного метра в Новосибирске выросла на 2%

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Новосибирске увеличилась на 9% за год. Об этом свидетельствуют данные «ЦИАН. Аналитики», с которыми ознакомился НГС.

По данным аналитиков, рост цен на вторичное жилье в Новосибирске за последний год составил 9%, что делает город одним из лидеров по повышению стоимости квадратного метра. В месячном исчислении рост также наблюдается — с октября «квадрат» вырос в цене 2%. Его средняя стоимость сейчас составляет 159,9 тысячи рублей.

Для сравнения, в Москве стоимость квадратного метра выросла на 12% за год и на 1,6% за месяц. Санкт-Петербург, с более скромными показателями роста, демонстрирует увеличение цен на 3% за год и 0,8% за последний месяц.

Среди соседних городов выделяется Томск с наибольшим ростом цен в 13% за год, хотя его месячный рост составил всего 0,6%. Иркутск и Кемерово, также показывающие значительные приросты, продемонстрировав 17% роста за год и 3,2% и 2,7% соответственно за последний месяц.

Медленнее растут цены на квартиры в Красноярске — здесь за год «квадрат» на вторичном рынке подорожал на 4%, за последний месяц — на 1%.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске оказались самые дорогие новостройки в Сибири.

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Комментарии
17
Гость
25 минут
А ДомКлик по реальным сделкам дает статистику по Нск 129 тыс/кв.м в январе и 128 тыс/кв.м в октябре. По новостройкам 154 тыс/кв.м в январе и 125 тыс/кв.м в октябре. Так что вы тут хотелки продавцов озвучиваете и ничего более.
Гость
26 минут
Сказки виртуальной реальности!
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