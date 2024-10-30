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Недвижимость В Новосибирске оказались самые дорогие новостройки в Сибири — инфографика по городам

В Новосибирске оказались самые дорогие новостройки в Сибири — инфографика по городам

Новосибирск лидировал по этому показателю и в прошлом году

828
17 комментариев

За год стоимость «квадрата» в новостройках Новосибирска выросла почти на 7 тысяч рублей

Новосибирск занял первое в Сибирском федеральном округе по ценам на квартиры в новостройках. Об этом НГС рассказали эксперты «ЦИАН. Аналитики».

В Сибири продолжается рост цен на жилье, и если говорить о новостройках, то Новосибирск уверенно занимает лидирующую позицию. Согласно данным аналитиков, средняя стоимость одного квадратного метра в новосибирских новостройках в октябре составила 156,8 тысячи рублей, что превышает показатели других крупных городов СФО.

Для сравнения: в Иркутске средняя цена квадратного метра составляет 154,5 тысячи рублей, в Красноярске — 144,9 тысячи рублей, в Омске — 139,6 тысячи рублей, а в Томске — 148,7 тысячи рублей.

Кемерово предлагает квадратный метр в среднем по цене в 124,4 тысячи рублей, а Новокузнецк — 141,9 тысячи рублей. Барнаул занимает предпоследнее место в этом рейтинге с ценой в 133,8 тысячи рублей за «квадрат».

Аналитики отмечают, что Новосибирск был лидером в СФО по уровню цен на новостройки и в октябре 2023 года — тогда один квадратных метр в столице Сибири стоил 150,1 тысячи рублей.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске за год серьёзно подорожали квартиры в новостройках.

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Новосибирск Сибирский федеральный округ Недвижимость Квартиры Новостройки
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Комментарии
17
Гость
35 минут
Цена определяется спросом плюс наличием платежеспособного населения. Здесь этого в сумме чуть больше,чем в других сибирских городах, только и всего.
alippa
47 минут
ну хоть в рублях за квадратный метр - мы столица!
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