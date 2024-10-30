В Новосибирске оказались самые дорогие новостройки в Сибири — инфографика по городам

За год стоимость «квадрата» в новостройках Новосибирска выросла почти на 7 тысяч рублей Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Новосибирск занял первое в Сибирском федеральном округе по ценам на квартиры в новостройках. Об этом НГС рассказали эксперты «ЦИАН. Аналитики».

В Сибири продолжается рост цен на жилье, и если говорить о новостройках, то Новосибирск уверенно занимает лидирующую позицию. Согласно данным аналитиков, средняя стоимость одного квадратного метра в новосибирских новостройках в октябре составила 156,8 тысячи рублей, что превышает показатели других крупных городов СФО.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Для сравнения: в Иркутске средняя цена квадратного метра составляет 154,5 тысячи рублей, в Красноярске — 144,9 тысячи рублей, в Омске — 139,6 тысячи рублей, а в Томске — 148,7 тысячи рублей.

Кемерово предлагает квадратный метр в среднем по цене в 124,4 тысячи рублей, а Новокузнецк — 141,9 тысячи рублей. Барнаул занимает предпоследнее место в этом рейтинге с ценой в 133,8 тысячи рублей за «квадрат».

Аналитики отмечают, что Новосибирск был лидером в СФО по уровню цен на новостройки и в октябре 2023 года — тогда один квадратных метр в столице Сибири стоил 150,1 тысячи рублей.