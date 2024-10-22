У проезда Энергетиков в Новосибирске появится 30-этажный ЖК — часть квартир отдадут жителям аварийных домов

На участке появится жилой комплекс с отдельно стоящим соседским центром Источник: «Первый строительный фонд»











У проезда Энергетиков в Новосибирске появится новый жилой комплекс по МИПу (масштабному инвестиционному проекту). Разрешение на строительство получила группа «Первый строительный фонд».

18 октября компания «Прогресс» (входит в ГК «Первый строительный фонд») получила разрешение на строительство жилого комплекса на проезде Энергетиков за торговым центром «Мост».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Прогресс. СЗ» образовано в 2017 году. Конечный владелец компании — Владимир Хохлов. На конец 2023 года выручка организации составила 117,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 87,3 миллиона рублей. Застройщик уже возвел дом «1-й на Киевской» и здания на улице Заречной.

Земля досталась застройщику по МИПу, который в 2022 года подписал губернатор Андрей Травников. Согласно документу, мэру, еще тогда Анатолию Локтя, губернатор порекомендовал предоставить участок площадью в 14 тысяч кв. м под жилой комплекс в аренду без проведения торгов. Срок реализации проекта составляет 10 лет, разрешение на строительство «Прогресс» должен был получить в 4 квартале 2022 года, а ввести дома в эксплуатацию до 2032 года.

Жилой комплекс появится у проезда Энергетиков за торговым центром «Мост» Источник: публичная кадастровая карта











По условиям распоряжения, общая площадь квартир должны быть более 15 тысяч кв. м, из них 918 кв. м застройщик должен отдать в собственность Новосибирска. Квартиры после перейдут жителям аварийных домов.

Но получить разрешение в 2022 году застройщик не смог, тогда губернатор подписал дополнительное распоряжение, по которому компании необходимо получить документ во втором квартале этого года, сдать жилой комплекс необходимо также до 2032 года. Разрешение на строительство автостоянки и дома застройщик получил в начале 2024 года, изменения вносили в сентябре и октябре.

По последнему документу высота одного из домов составит 30 этажей, еще один этаж — подземный. В проекте застройщика указано, что жилой комплекс состоит из трех высоток, на территории также появится отдельно стоящий соседский центр, там жители смогут собираться, общаться и проводить мероприятия.

Так будет выглядеть соседский центр Источник: «Первый строительный фонд»











НГС обратился в пресс-службу «Первого строительного фонда» с просьбой рассказать о проекте подробнее.