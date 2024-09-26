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Недвижимость Пять домов снесут в Новосибирске — на работы потратят больше 5 миллионов

Пять домов снесут в Новосибирске — на работы потратят больше 5 миллионов

Здания старше 60 лет

1 665
4 комментария

Дом в 4-м переулке Риского-Корсакова, 7 построили в 1951 году

В Новосибирске ищут подрядчика для сноса пяти ветхих многоквартирных домов. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок 24 сентября. Заказчиком работ выступает департамент строительства и архитектуры мэрии.

Заявки на участие в торгах принимают до 2 октября. Начальная и максимальная цена аукциона — 5,7 миллиона рублей. Средства выделят из бюджета города на 2024 год.

В описании проекта говорится, что подрядчику предстоит снести многоквартирные дома на улице Есенина, 3, Новая заря, 18, 2-я Ольховская, 5, Физкультурная, 29Б, 4-й переулок Римского-Корсакова, 7.

По данным сервиса 2ГИС, четыре перечисленных дома — двухэтажные, один — одноэтажный. Дома построили в период с 1951 по 1960 год.

Подрядчик должен разрушить здания, собрать и вывезти весь строительный мусор на полигон, засыпать траншеи и котлованы грунтом, выровнять площадки бульдозерами. Все работы необходимо сделать за 30 дней после заключения контракта.

Ранее стало известно, что застройщик территории у «Локомотив-Арены» в целях КРТ снесёт 28 зданий частного сектора и необычный четырёхэтажный дом, стоимость которого составляет 60 млн рублей.

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Комментарии
4
Татьяна 53
48 минут
На "Циане" предлагают квартиры 1937,1953 года за весьма большие деньги, от 8 миллионов, в центре, а их тоже вот также снесут
ральф
31 минута
Прекрасная новость! Пять снесут, восемь 25- этажных построят! Карта Новосибирска окрасится новыми пробками...
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