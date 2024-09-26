Пять домов снесут в Новосибирске — на работы потратят больше 5 миллионов

Дом в 4-м переулке Риского-Корсакова, 7 построили в 1951 году Источник: 2GIS











В Новосибирске ищут подрядчика для сноса пяти ветхих многоквартирных домов. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок 24 сентября. Заказчиком работ выступает департамент строительства и архитектуры мэрии.

Заявки на участие в торгах принимают до 2 октября. Начальная и максимальная цена аукциона — 5,7 миллиона рублей. Средства выделят из бюджета города на 2024 год.

В описании проекта говорится, что подрядчику предстоит снести многоквартирные дома на улице Есенина, 3, Новая заря, 18, 2-я Ольховская, 5, Физкультурная, 29Б, 4-й переулок Римского-Корсакова, 7.

По данным сервиса 2ГИС, четыре перечисленных дома — двухэтажные, один — одноэтажный. Дома построили в период с 1951 по 1960 год.

Подрядчик должен разрушить здания, собрать и вывезти весь строительный мусор на полигон, засыпать траншеи и котлованы грунтом, выровнять площадки бульдозерами. Все работы необходимо сделать за 30 дней после заключения контракта.