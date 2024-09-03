Под Новосибирском за 130 миллионов продают роскошный замок с башенками — внутри есть бассейн и зимний сад

В коттеджном поселке «Лесная поляна» выставили на продажу особняк стоимостью 130 миллионов рублей. В придачу к нему идут 50 соток земли, на которых растет лес, также есть баня и гараж. Будущим владельцам оставят всю мебель в особняке. Дом площадью почти 700 квадратов появился на сайте N1.ru вчера, 2 сентября.