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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Под Новосибирском за 130 миллионов продают роскошный замок с башенками — внутри есть бассейн и зимний сад

Под Новосибирском за 130 миллионов продают роскошный замок с башенками — внутри есть бассейн и зимний сад

Дом расположен в закрытом элитном поселке, куда так просто не попасть

1 375
13 комментариев

В доме две башенки, делающие его похожим на современный замок

В коттеджном поселке «Лесная поляна» выставили на продажу особняк стоимостью 130 миллионов рублей. В придачу к нему идут 50 соток земли, на которых растет лес, также есть баня и гараж. Будущим владельцам оставят всю мебель в особняке. Дом площадью почти 700 квадратов появился на сайте N1.ru вчера, 2 сентября.

— Имеет три этажа + цокольный этаж. <…> Такой объект недвижимости лучше смотреть вживую своими глазами, фотографии и описание не могут передать всех преимуществ и всей красоты, — уверяет продавец.

Прямо из дома можно попасть в сосновый лес

Это первый этаж дома. Так выглядит кухня (есть еще отдельная обеденная зона)

Здесь же есть бассейн

Одна из трех спален

Зимний сад, который будущие владельцы будут обустраивать самостоятельно

Рабочий кабинет

Отдельно стоящая баня

Недавно в поселке Садовый продавали современный коттедж с фитнес-залом и хамамом. Его цена — 67 миллионов.

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Комментарии
20
mirror
3 сентября 2024, 19:26
Небольшой дом отдыха для ветеранов СВО.
Татьяна 53
3 сентября 2024, 19:09
Красиво
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