Грибы и ягоды на участке: под Новосибирском продают загородный дом за 67 миллионов — в нем есть фитнес зал, бассейн и хамам

Общая площадь здания достигает 625 квадратных метров Источник: агентство недвижимости «Квартирный портал»/n1.ru











В Новосибирской области выставили на продажу коттедж, который находится в одном из ДНТ поселка Садовый. Загородный дом с участком оценили в 67 миллионов рублей, объявление о поиске покупателя опубликовало на сайте N1 23 августа агентство недвижимости «Квартирный портал».

В объявлении сказано, что общая площадь здания достигает 625 квадратных метров, в нем обустроили два этажа и подвал. На участке, по информации продавца, есть грибы и ягода.

— Участок общей площадью 40 соток с лесом, — сказано в объявлении.

На первом этаже дома обустроили гардеробную, котельную, гостевой санузел. Первый этаж также занимают гостиная и кухня с выходом на террасу.











Судя по снимкам, в одной из комнат находится фортепиано Источник: агентство недвижимости «Квартирный портал»/n1.ru











Там также есть спа-зона с бассейном и хамамом, а также душевая. Источник: агентство недвижимости «Квартирный портал»/n1.ru











На втором этаже дома — три спальни с санузлами, фитнес зал Источник: агентство недвижимости «Квартирный портал»/n1.ru











На втором этаже имеется выход на «мягкую кровлю для романтических вечеров» Источник: агентство недвижимости «Квартирный портал»/n1.ru











Высота потолков каждого этажа — 3 метра Источник: агентство недвижимости «Квартирный портал»/n1.ru











Кроме того, там есть встроенный гараж на три машины. Стоимость недвижимости составляет 67 миллионов рублей, цена за квадратный метр превышает 100 тысяч рублей.