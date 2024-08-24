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Недвижимость Грибы и ягоды на участке: под Новосибирском продают загородный дом за 67 миллионов — в нем есть фитнес зал, бассейн и хамам

Грибы и ягоды на участке: под Новосибирском продают загородный дом за 67 миллионов — в нем есть фитнес зал, бассейн и хамам

Коттедж находится в поселке Садовый

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4 комментария

Общая площадь здания достигает 625 квадратных метров

В Новосибирской области выставили на продажу коттедж, который находится в одном из ДНТ поселка Садовый. Загородный дом с участком оценили в 67 миллионов рублей, объявление о поиске покупателя опубликовало на сайте N1 23 августа агентство недвижимости «Квартирный портал».

В объявлении сказано, что общая площадь здания достигает 625 квадратных метров, в нем обустроили два этажа и подвал. На участке, по информации продавца, есть грибы и ягода.

— Участок общей площадью 40 соток с лесом, — сказано в объявлении.

На первом этаже дома обустроили гардеробную, котельную, гостевой санузел. Первый этаж также занимают гостиная и кухня с выходом на террасу.

Судя по снимкам, в одной из комнат находится фортепиано

Там также есть спа-зона с бассейном и хамамом, а также душевая.

На втором этаже дома — три спальни с санузлами, фитнес зал

На втором этаже имеется выход на «мягкую кровлю для романтических вечеров»

Высота потолков каждого этажа — 3 метра

Кроме того, там есть встроенный гараж на три машины. Стоимость недвижимости составляет 67 миллионов рублей, цена за квадратный метр превышает 100 тысяч рублей.

В начале августа в Новосибирске выставили на продажу дом с видом на реку и лес. Его стоимость составила 175 миллионов рублей.

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Комментарии
4
Марго. Вредная
24 августа 2024, 14:31
Вокруг ванны опасное пространство. Подскользнёшься и затылком с высоты собственного роста об этот выступ...Опасно.
Гость
24 августа 2024, 14:31
эстетика общественного учреждения
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