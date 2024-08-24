Недвижимость Грибы и ягоды на участке: под Новосибирском продают загородный дом за 67 миллионов — в нем есть фитнес зал, бассейн и хамам
Грибы и ягоды на участке: под Новосибирском продают загородный дом за 67 миллионов — в нем есть фитнес зал, бассейн и хамам
Коттедж находится в поселке Садовый
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В Новосибирской области выставили на продажу коттедж, который находится в одном из ДНТ поселка Садовый. Загородный дом с участком оценили в 67 миллионов рублей, объявление о поиске покупателя опубликовало на сайте N1 23 августа агентство недвижимости «Квартирный портал».
В объявлении сказано, что общая площадь здания достигает 625 квадратных метров, в нем обустроили два этажа и подвал. На участке, по информации продавца, есть грибы и ягода.
— Участок общей площадью 40 соток с лесом, — сказано в объявлении.
Кроме того, там есть встроенный гараж на три машины. Стоимость недвижимости составляет 67 миллионов рублей, цена за квадратный метр превышает 100 тысяч рублей.
В начале августа в Новосибирске выставили на продажу дом с видом на реку и лес. Его стоимость составила 175 миллионов рублей.