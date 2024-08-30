Вместо льготной ипотеки: власти придумали альтернативу, которая сделает покупку жилья реальной

Квартиры в РФ станут доступнее Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











В России может появиться лизинг жилья. Такая мера рассматривается в рамках замены ушедшей с рынка льготной ипотеки. Если программу примут, у людей появится возможность арендовать жилье, чтобы ежемесячные платежи шли в счет его покупки.

— Сегодня есть варианты развития альтернативных механизмов. Это государственно-частное партнерство, условный лизинг жилья, когда вы получаете квартиру в аренду на 30 лет и спокойно можете ее покупать, — сказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в эфире «Дума ТВ». При этом плата для того, кто воспользуется программой, не должна меняться.

Лизинг — это аренда недвижимости на долгий срок с ее последующим выкупом или возвратом. Главное отличие от ипотеки заключается в том, что право собственности на недвижимость переходит только после всех выплат в адрес лизингодателя.

Он подчеркнул, что на федеральном или региональном уровне власти могут субсидировать часть аренды и вводить отраслевую поддержку. Помимо этого, лизинг жилья может быть привязан к месту работы. Например, человеку субсидируют ставку, но он должен определенное количество лет отработать на конкретном предприятии.

По словам парламентария, параллельно необходимо стимулировать покупку вторичного жилья.

— У нас около 70% людей покупают новую квартиру, продавая старую. Если вторичку никто не покупает, то и для новостроек встанут продажи, — отметил Пахомов.

Однако проработать этот механизм сложнее. Но тоже возможно, например, государство может субсидировать ставку покупателю вторички, а ее продавец обязан купить квартиру на первичном рынке. Это поможет развиваться не только в направлении новостроек, пояснил депутат.

Но и по ним власти будут дальше прорабатывать альтернативные программы. Однако в отличие от льготной ипотеки они будут более адресными. Появление таких уже анонсировал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он рассказал о вариантах, которые сейчас рассматривают.

Промышленная ипотека. Предполагает льготные условия для сотрудников высокотехнологичных производств. Также возможна ипотека с выгодной ставкой в регионах, где планируется масштабное строительство, например жилое, инфраструктурное и промышленное.

Ипотека для молодых специалистов. Благодаря ей хотят обеспечить молодежь рабочими местами в новых научных и производственных центрах, бонусом для них станет льготное жилье.

Для малонаселенных территорий. Особые условия кредитования будут предоставлять при покупке недвижимости в областях, где может развиваться промышленность, но стоит острый дефицит кадров. В списке Дальний Восток, Крайний Север, а также новые регионы РФ.

Подобие промышленной ипотеки уже начало развиваться в России. Сейчас механизм работает в рамках поддержки сотрудников оборонных предприятий. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава Промсвязьбанка Петр Фрадков.

— Мы пытаемся найти совместно с предприятиями и регионами механизмы поддержки и удержания молодых кадров на предприятии. Одна из программ, которые мы реализовываем — это предоставление жилья на условиях ниже рыночных. Скидка составляет от 15 до 50%. В ближайшее время можно говорить, что свыше 4000 семей сотрудников оборонки получат новые квартиры по льготным условиям, — заявил Фрадков.