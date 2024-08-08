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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске В статусном поселке Бердска продают дом как из голливудских фильмов — с собственным кортом, бассейном и видом на море

В статусном поселке Бердска продают дом как из голливудских фильмов — с собственным кортом, бассейном и видом на море

Из панорамных окон открывается эксклюзивный вид на Обское водохранилище

6 399
38 комментариев
Продавец уверяет, что домов с подобным расположением и инфраструктурой, не найти

В элитной части Бердска выставили на продажу дом с участком на первой береговой линии Обского водохранилища. Будущим покупателям предлагают практически уединенную жизнь (в закрытом поселке всего четыре дома) и эксклюзивный вид на воду. Цена вопроса — 72 миллиона рублей, объявление о продаже коттеджа опубликовали вчера, 7 августа, на сайте N1.RU.

— На участке есть все, о чем вы мечтали: большая современная беседка с зоной для готовки. Огромный подогреваемый бассейн 14 на 6 метров с шикарной зоной для загара и отдыха. Теннисный корт с возможностью игры в волейбол, баскетбол или футбол. Просторный отапливаемый гараж на два места. Гостевая парковка на 6 автомобилей. Пирс для причала катеров, — пишет продавец в описании.

Сам дом большими габаритами не отличается — площадь составляет 265 квадратов
Дом построен из сип-панелей
Камин на первом этаже
На втором этаже есть три спальни
А закатами можно любоваться даже из ванной комнаты
Зона отдыха, рядом с нею — собственный корт

В мае этого года на улице Морской продавали коттедж попроще. В нем тоже три спальни, есть камин, а до моря — 50 метров. Его цена — 36 миллионов рублей.

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Комментарии
38
224274911
8 августа 2024, 18:00
Красивый дом ..Но место не то...Бердск если уж честно ,явно не Голливуд. Да и Обское море не океан.. Цена явно завышена..
Татьяна 53
8 августа 2024, 19:24
На вид красивый
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