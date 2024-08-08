«Индия» есть у нас дома: в полях под Новосибирском вырос необычный поселок — тут дешевая земля и свой спортзал, но есть нюансы

«Индии» больше 12 лет, но развивается она неравномерно — тут по-прежнему нет асфальта и газа Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Больше десяти лет назад в полях Мошковского района за поселком Степной появились первые деревянные домики. А безлюдная территория, которую между собой то ли в шутку, то ли из-за отдаленности местные жители называли Индией, стала «Индией» вполне официально — тут основали дачный поселок. Затея была амбициозной: 900 участков рядом с березовым лесом подальше от шумного города должны были заселить любители загородной жизни. Но спустя годы поселок скорее пустует, а дома есть менее чем на половине участков. Учредители ДНТ винят во всём финансирование, не позволяющее построить в «Индии» по примеру других коттеджных поселков ресторан и остальную инфраструктуру. Зато они пытаются сделать ставку на другом: традиционных ценностях, размеренном укладе и жизни, отчасти напоминающей общину. Как живет поселок, где сотки земли на начальных этапах продавали за рекордные 10 тысяч рублей, и как отбивается от обвинений в якобы «сектантстве» — в репортаже НГС.



Грошовая земля и война с конкурентами

Дачный поселок «Индия» отмечен на карте широким светлым пятном в 20 километрах от границы Новосибирска. Тут 170 домов и более 10 улиц. Названия есть пока не у всех, зато выделяются улицы Афанасия Никитина, Столыпина и Ермака.



ДНТ «Индия» учредили в 2008 году три предпринимателя: Михаил Проценко (он же председатель общества), Станислав Федосеев и Андрей Головин. Из года в год ДНТ показывает нулевую прибыль и выручку. В 2023 году, по данным бухгалтерской отчетности, размещенной в Rusprofile, ДНТ получило взносов на 4,4 миллиона рублей. Расходы на содержание организации — 4,5 миллиона рублей.

Исторический размах в названиях улиц вполне ощущается и географически, на местности: вместо привычных заборов и кое-где однотипной застройки тебя встречает поле со стрекочущими кузнечиками и березовым лесом по краям. Среди разнотравья разбросаны редкие домики. Центральная часть «Индии» заселена куда более плотно, и частично ДНТ никак не отличается от типичных загородных поселков.

В «Индии» разношерстная застройка и практически полное отсутствие заборов. Учредители объясняют это свободой выбора Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Отличительная черта «Индии» — отсутствующие заборы. Руководитель отдела продаж Екатерина Проценко называет это «ощущением свободы» и рассказывает, как в теплое время года тут собираются толпы детей, ходят друг другу в гости и устраивают игры на свежем воздухе.



Правда, детей тут не то чтобы много, как и жителей вообще. Планы на поселок у учредителей были поистине наполеоновскими. Они даже нарезали все 150 гектаров территории на участки: выделили небольшие наделы под дачи и огромные, от 80 соток, — под семейные имения. Участки под имения уже раскупили, но до строительства добираются не все.

— Всего у нас в «Индии» 900 участков по генплану. Застроенных участков у нас 170. Проживает постоянно, имеет единственное жилье только в «Индии» — это и многодетные семьи тоже, по одному у нас никто так не живет — 69 семей. Все остальные как загородный дом используют — на выходные, на лето, на неделю, на отпуск. А так, почти все стараются круглогодично приезжать, а не так что закрыл дом на зиму и до следующего лета, — объясняет Екатерина, пока везет нас по петляющей дороге среди полей и берез.



Что дорога в итоге приведет к домам, представить пока сложно, но она уверяет, что в эту часть поселка строительство пришло позже всех — буквально полтора года назад. Дома на востоке ДНТ только-только отстраиваются, а кое-где даже нет дорог.

В поселке постоянно что-то строится Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











При этом «Индии» уже не один десяток лет. По словам председателя ДНТ Михаила Проценко, которого мы встретили на самом входе в поселок среди куч отсыпанного гравия, на момент создания «Индии» в 2008 году поселок был едва ли не самым крупным в окрестностях Новосибирска — соперничал разве что с ДНТ на другом конце города, в Морском сельсовете. Все стильные и модные коттеджные поселки с собственной инфраструктурой появились в окрестностях Новосибирска позже. Землю в ДНТ нарезали в 2010 году, а первый житель, рискнувший построить дом среди буквально ничего, появился в 2012 году.



— На то время было так, что загородный дом построить дешевле получалось, чем жить в своей квартире, и шел бум на загородное жилье. Когда мы начинали, по области поселков можно было по пальцам пересчитать. Наверное, десяти даже не было поселков, — рассуждает Михаил Проценко. — Раскуплено в «Индии» чуть побольше, чем 170 [участков]. 170 — это только построенные дома. Вообще в районе 350–400 участков купили, но пока не строятся, потому что покупали у нас впрок. Были годы кризисные, народ покупал, чтобы было. Многие раньше вкладывались в заграницу: вот, лучше я поеду за границу, чем буду здесь для себя [строить].

Председатель и один из учредителей «Индии» Михаил Проценко Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На момент появления «Индии» земля тут была действительно грошовой: 10 тысяч рублей за сотку. Сейчас цена выросла почти в 5 раз. Так что были люди, которые вкладывались в «Индию» в «десятых» годах, а теперь, спустя годы, решили воспользоваться своим активом.



— Тогда думали: «когда-то, может быть, что-то построим, будет детям, внукам». Сейчас народ уже подходит более осознанно. Покупают участки, начинают сразу что-то осваивать, а не просто чтобы вложить деньги во что-то непонятное, чтобы стояло, — добавляет председатель, у которого в «Индии» тоже есть свой дом, хотя сам он живет в нем непостоянно.



Екатерина признается, что не всё так просто с финансированием: много денег ушло на дороги и ЛЭП.



— Некоторые поселки как-то быстрее [развиваются]... Не то, что быстрее, может, финансирование другое какое-то, — тщательно подбирает слова она. — Может, у инвесторов денег больше, поэтому там строят магазины и зоопарки. Многие приезжают: «Ой, а что, у вас ресторана нету? А что, у вас зоопарка даже нету в поселке?». Я говорю, что вы, конечно, можете взять, например, тот же «Лаки Парк» из близлежащих, там есть и ресторан, и зоопарк есть, и бассейн есть, но там и ценник совершенно другой. Там 10 соток стоит, наверное, миллиона два, а может, и больше.

Михаил и Екатерина жалуются на непонятную критику: здание слева многие пользователи 2ГИС называли коровником, хотя в нем расположен спортзал Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











И Михаил, и Екатерина сетуют на то, что неожиданно для себя в начале этого года поселок подвергся неоправданной, по их мнению, волне критики. Негативные отзывы появились в 2ГИС: люди жаловались, что в «Индии» устраивают непонятные религиозные сборища («впустили каких-то фанатиков псевдорелигии, которые устраивают свои поклонения и сборы») и построили коровник, из-за которого поселок накрывает вонью. Все замечания они отвергают: участки не продают для ведения сельского хозяйства (в качестве исключения можно завести куриц или индеек), а в поселке не бывает никаких религиозных собраний.



Иногда в спортзале устраивают соревнования для детей поселка Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Если критика адекватная, то, конечно, я нормально отношусь, но отзывы в 2ГИС про какие-то коровники. Можете проехать — нет у нас никаких ни сектантов, ни коровников, — уверяет Михаил. — Отзывы эти пошли в один момент, когда начались положительные отзывы. У нас на базе проходило мероприятие для ребятишек, приезжали люди, начали писать положительные отзывы, в 2ГИС подниматься начал рейтинг. И тут же начались отрицательные отзывы, причем однотипные. Уж не знаю — конкуренция, не конкуренция, но всё это было как-то одномоментно.

Как живут в «Индии» и как развлекаются

Во время пандемии поселок пережил вторую волну популярности. Екатерина уверяет, что к ним в «Индию» звонили и узнавали, можно ли снять домик для самоизоляции. Но готовых проектов в «Индии» нет.



На новый всплеск интереса к загородному жилью в ДНТ рассчитывают и сейчас. Денег на «зоопарки и рестораны» в «Индии» нет, поэтому новых жителей стараются завлечь активностями. Например, Екатерина делает особый акцент на том, что в поселке, в основном, живут семьи, которые несколько раз в год собираются на общие праздники вроде Дня урожая или Масленицы. Всё это отчасти напоминает жизнь общины.



— Нам это всё дорого, у нас есть дети. Мы с мужем очень привержены семейным, традиционным ценностям, — уверяет Анастасия, приехавшая с мужем в «Индию» из Казахстана.

Хозяйка гостевой усадьбы Анастасия в пока еще не доделанной столовой Зато здесь уже есть камин 1 из 2 Хозяйка гостевой усадьбы Анастасия в пока еще не доделанной столовой Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Здесь они построили небольшую базу отдыха с баней, хамамом и большой столовой с камином.



— У нас обычно приезжают семьи, останавливаются. Но недавно, например, здесь молодые ребята проводили свадьбу, оставались у нас с ночевкой. То есть я как бы вежливо интересуюсь, с какой целью гости собираются приехать, потому что нам важно, чтобы здесь не было безобразия, — говорит Анастасия, оставившая карьеру графического дизайнера.

Ее муж работает удаленно финансовым директором в международной компании, сотрудничающей с Казахстаном.



— У нас очень такая серьезная карьера была, хотя у мужа есть до сих пор. И мы просто очень устали. Жили, знаете, на Дуси Ковальчук, у нас была большая квартира, окна ее выходили на эту улицу. Прямо под окнами была такая дорога-недорога... Там вечно что-то ремонтировали — то асфальт, то еще что. Вот лежишь на кровати, у тебя как будто под ухом сверлят и долбят. В общем, невозможно, — жалуется Анастасия.



Себя она называет хозяйкой усадьбы. Сколько потратила на эту самую усадьбу, она не говорит, но уточняет, что здесь еще не всё реализовано («мы не знаем, куда заведут нас наши планы»). Свой участок она взяла в аренду, на тот момент на нем стояла времянка для рабочих (ее перестроили под дом, где Анастасия живет с мужем) и столовая, которую пришлось отремонтировать.

Ольга купила землю в «Индии» для конного клуба Во время поселковых праздников она дает прокатиться на лошадях детям 1 из 2 Ольга купила землю в «Индии» для конного клуба Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Еще в «Индии» есть конный клуб, который держит Ольга. В стойлах у нее несколько лошадей и пара жеребят.



— Лошади — это любовь, наверное, с самого детства. С ними нелегко, но и без них плохо, потому что это как ребенок: его не бросишь и не оставишь, нужно кормить и ухаживать. Они совсем как дети. Обязательно где-нибудь залезут, где-нибудь приключения найдут, — посмеивается Ольга, пока запрягает одну из лошадей — на ней она учит кататься детей.



У Ольги большой участок. Рядом никого из соседей — это еще одна часть «Индии», которой только предстоит развиваться.

В ДНТ есть большие дома и участки под настоящие имения от 80 соток Участки с лесом стоят дороже — 55 тысяч рублей за сотку, без леса — 45 тысяч. Более доступные предложения, по данным Avito, сейчас можно найти в ДНТ «Тихие зори» в Кудряшовском, СНТ «Улыбка» возле станции «Жеребцово» и селе Гусиный брод 1 из 2 В ДНТ есть большие дома и участки под настоящие имения от 80 соток Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Игорь Анатольевич, в отличие от Ольги и Анастасии, купил участок в центре поселка и живет здесь уже 10 лет. Он рассказывает, что тоже устал от городской суеты, да и всегда мечтал о собственном доме с окном в ванной — по примеру дома своего детства в Риге.



— Вот на текущий момент [потратили] 4,5 миллиона рублей — это с землей, с коммуникациями, со всей фигней. Я веду таблицу как, скажем так, офицер в запасе — у меня всё четко, всё расписано, — объясняет он. — Просто приходит такое время, когда ты сама всё поймешь, что надо так (в загородном доме жить. — Прим. ред.). Многие дорастают до этого в сорок лет, в пятьдесят, когда как. Все мои дети пристроены, у всех есть жилье, а мы с женой тут. У каждого есть свои апартаменты, куда они могут приехать, остаться с ночевкой, не мешая никому. Вот я на это и рассчитывал. Мечта была столовую построить, чтобы один стол, чтобы все сели, и не надо было поднимать соседа, чтобы выйти на улицу куда-нибудь. Простора хотели. Поэтому купил стол большой, три с половиной метра. Кухня — 27 квадратных метров. И ванная с окошком — сам всё строил. Вот, кстати, дуб растет, видишь, да?

Игорь Анатольевич на фоне построенного им дома. Он обошелся ему в 4,5 миллиона рублей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Возле дома Игорь Анатольевич посадил дуб. На участке есть и несколько теплиц, но «без фанатизма»: огорода они с женой не держат — так, выращивают ягоду для себя.

Игорь Анатольевич рассказывает, что когда только приехал в «Индию», курьерам и строителям было сложно объяснить, где это. Но теперь с этим нет проблем: говоришь, что тебе надо в «Индию», и все всё сразу понимают.

Время от времени Игорь Анатольевич ездит в город, иногда ограничивается только поселком «Светлый» — например, доезжает до местного магазина. Своего в огромной «Индии» по-прежнему нет.



Мечты об озере и автобусах

Отсутствие действующего магазина — не единственная проблема ДНТ, тем более, что его, как обещает Екатерина, должны совсем скоро построить. Поселок по-прежнему не газифицирован. Жители «Индии» подозревают, что это из-за их простеньких участков и домов. Недалеко от «Индии» строятся поселки классом повыше, и у них, со слов жителей, проблем с газификацией нет, так как есть соответствующие разрешения от администрации района.



«Индия» же, как объясняет Екатерина, по-прежнему не признана землями населенных пунктов, ее категория — земли сельхозназначения. Отсюда сложности с газификацей. А еще в «Индию» не ходят автобусы, так что довозить до школы детей приходится самим родителям.

В «Индии» надеются, что в скором времени в поселке будут газ, асфальт и школьные автобусы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Хотели бы осуществить еще озеро, но в этот сезон его не получится сделать. Понятно, что хотели бы газ, но если просто самим вести его за свой счет, то это больше 100 миллионов — пока эта сумма не подъемна. У нас сбор за подключение к коммуникациям — 300 тысяч рублей с участка. На эти деньги отсыпаем дорогу, чистим снег и так далее. Но надеемся, что с газом ситуация у нас сдвинется, ведем переговоры, чтобы нас присоединили к населенному пункту. Ну и ситуация со школьным автобусом тогда решится, — добавляет Михаил.



Как считает эксперт рынка загородной недвижимости Александр Астахов, тех, кто обзаводится участком в «Индии», привлекает далеко не цена.



— На самом деле за 500−700 тысяч рублей вы можете в каком-нибудь СНТ или ДНТ в черте города купить земельный участок. Пусть он будет маленький, и СНТ будет стремненькое, но это будет в черте города. То есть туда едут не от того, что не хватает денег, хотя, наверное, лучше сказать: не только по этой причине, — предположил эксперт. — Просто у человека вот такой образ жизни и работы за городом, как в «Индии». Может, тут есть романтика какой-то самостоятельности, такого покорения Сибири. И вот люди опираются на такой образ.



Он также добавил, что загородное жилье может ждать еще один всплеск популярности на фоне сложностей с ипотекой и нового закона, обязывающего возводить частные дома по договорам строительного подряда с применением счетов эскроу при расчетах с застройщиком — его приняли в финальном третьем чтении в июле этого года. А значит, и полупустая «Индия» может прирасти в числе жителей.



Впрочем, конкуренцию ей составит огромный проект Freedom Village — он появится как раз на пути к «Индии».

После отмены льготной ипотеки эксперты ожидают охлаждения на рынке новостроек и нового скачка спроса на индивидуальные дома за городской чертой. Мы узнали, как новосибирцы выбирают поселки, и может ли рынок новостроек пострадать из-за роста спроса на загородное жилье.