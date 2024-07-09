Выдано первое разрешение на строительство дома в «Клюквенном» — там появится здание в 13 этажей

Помимо жилья в микрорайоне появятся школы, детские сады, поликлиника и другие объекты Источник: Алексей Мефодьев / «2ГИС»











Первая компания получила разрешение на строительство 13-этажного дома в микрорайоне «Клюквенный» в рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ). Об этом рассказали НГС в «Агентстве развития жилищного строительства Новосибирской области».



— Первый дом АО «Завод сборного железобетона № 6» будет иметь 13 этажей с помещениями для обслуживания жилой застройки, подземным гаражом-стоянкой и рассчитан на 331 квартиру, — рассказали в «Агентстве развития жилищного строительства».

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «Завод сборного железобетона № 6» образовано в 1998 году в Омске, генеральный директор компании — Юрий Гуринов. На конец 2023 года выручка организации составила 4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 484,7 миллиона рублей.



Участок под застройку в 5 га передали АО «Завод сборного железобетона № 6» по итогам первых торгов по КРТ в 2023 году. В общей сложности шесть земельных участков получили через аукцион четыре застройщика. Среди них также есть ГК «Талан» из Ижевска (более 8,5 га), ГК «Союз» из Барнаула (8 га) и «ДСК КПД-Газстрой» (4,17 га). В ближайшие пять лет компании построят более 312 тысяч кв. м жилья, в районе будут проживать 10 тысяч человек.



Микрорайон «Клюквенный» находится в Калининском районе, на площади более 200 га планируется построить более 1 миллиона кв. м жилья, одновременно должны будут построить пять детских садов, три школы, поликлинику с подстанцией скорой помощи, спортивный и торговый центры, благоустроить парк отдыха и зеленые зоны. Кроме того, в микрорайоне хотят возвести политехнический колледж на 2500 учащихся.

О планах на масштабное строительство в микрорайоне Клюквенном стало известно в 2022 году, там расположены малоэтажные жилые дома. Всё, что известно о проектируемом микрорайоне НГС собирает в одном сюжете.

