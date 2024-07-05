Землю недалеко от МЕГИ решили застроить многоэтажками по КРТ — смотрим участок на карте

На территории снесут 22 дома Источник: Gala Bogafe / 2ГИС











Мэрия Новосибирска планирует застроить землю недалеко от СТЦ МЕГА многоэтажками, сейчас на участке под КРТ расположено 22 многоквартирных домов. Проект постановления появился на официальном сайте городской администрации.



Согласно документу, застройщик, который выиграет аукцион, сможет застроить участок площадью почти 45 тысяч кв. м в границах улиц Бурденко, Горбаня, Бебеля, 2-й Бурденко в Кировском районе по КРТ (комплексному развитию территории).

Предельный срок реализации КРТ — 2032 год. Застройщик должен будет расселить дома, снести их, а в одном из построенных зданий передать в муниципальную собственность помещения на первом этаже площадью не менее 100 кв. м.

Примерная карта для застройки по КРТ Источник: «Яндекс.Карты»

На участке под застройку можно возводить дома до 30 этажей, магазины и социальные объекты. По проекту планировки, на участке могут появиться дома смешанной этажности.



Пока мэрия опубликовала только проект постановления, в документ могут быть внесены изменения, минимальную цену на заключение договора также пока не назвали.

НГС отправил в мэрию запрос для уточнения информации.