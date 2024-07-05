Землю недалеко от МЕГИ решили застроить многоэтажками по КРТ — смотрим участок на карте

Мэрия Новосибирска планирует застроить землю недалеко от СТЦ МЕГА многоэтажками, сейчас на участке под КРТ расположено 22 многоквартирных домов. Проект постановления появился на официальном сайте городской администрации.
Согласно документу, застройщик, который выиграет аукцион, сможет застроить участок площадью почти 45 тысяч кв. м в границах улиц Бурденко, Горбаня, Бебеля, 2-й Бурденко в Кировском районе по КРТ (комплексному развитию территории).
Предельный срок реализации КРТ — 2032 год. Застройщик должен будет расселить дома, снести их, а в одном из построенных зданий передать в муниципальную собственность помещения на первом этаже площадью не менее 100 кв. м.
На участке под застройку можно возводить дома до 30 этажей, магазины и социальные объекты. По проекту планировки, на участке могут появиться дома смешанной этажности.
Пока мэрия опубликовала только проект постановления, в документ могут быть внесены изменения, минимальную цену на заключение договора также пока не назвали.
НГС отправил в мэрию запрос для уточнения информации.
Сейчас в Академгородке активно готовят барака к сносу, застройщики совсем скоро начнут реализовывать проекты КРТ, например, землю в границах улиц Российской, Героев Труда, Рубиновой и Иванова застройщик купил за 704 миллиона. Теперь дома изымают для муниципальных нужд.