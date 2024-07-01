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Недвижимость Номеров не было: семья перепутала дома на Алтае и сделала ремонт в чужом жилье — сибиряков выселил суд

Номеров не было: семья перепутала дома на Алтае и сделала ремонт в чужом жилье — сибиряков выселил суд

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12 комментариев
Спор двух семей произошел в селе Шипуново, где проживает около 9 тысяч жителей

Семью из Алтайского края, по решению суда, выселили из недавно купленного дома, который, как выяснилось, принадлежал не им, а соседям. В чужом доме в селе Шипуново они успели провести ремонт, облагородить участок, но теперь должны освободить жилище и вывезти свою имущество. Такое решение вынес Алтайский краевой суд, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

— В ходе рассмотрения дела супруги Т. полагали, что спорные дом и земельный участок они купили в мае 2021 года и являются собственниками, вселились в дом после приобретения, сделали ремонт, — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд же установил, что собственниками жилья и участка с порядковым номером 16 являются супруги Н.

Супруги Т. действительно купили дом, но не №16, а соседний

С чего начался спор семей

Разбирательство двух семей тянется с 2021 года, вначале они пытались решить конфликт мирно, но вскоре обратились в суды. Первыми это сделала семья Т., которая требовала от администрации Шипуновского сельсовета провести перенумерацию домов. В Шипуновском районном суде в 2023 году они говорили, что на домах отсутствовали какие-либо номера:

— Продавец показал два рядом стоящих дома, которые были одинаковые и не имели табличек с указанием номеров, они выбрали один из домов, со слов продавца, расположенный по адресу (точный адрес изъят из решения — Прим.ред.) заключили сделку купли-продажи дома, вселились, начали делать ремонт и облагораживать земельный участок, который был первоначально в аренде, затем приобрели у администрации земельный участок в собственность, - сообщается в материалах суда.

При оформлении границ участка на местности выяснилось, что фактически истцы жили в доме, принадлежащем третьим лицам. Поэтому семья Т. попросила перевести перенумерацию.

Суд в требованиях покупателям отказал, поскольку те не смогли доказать недействительность сделки. Корреспондент НГС попытался получить комментарий главы администрации Шипуновского сельсовета Сергея Уколова, но тот отказался отвечать по телефону. Редакция направила письменный запрос.

Суды продолжаются

В 2023 году гражданский иск в тот же суд подала семья Н., в чей дом по ошибке заселились покупатели. В своем иске они требовали выселения семьи и смогли этого добиться: 29 января 2024 года семья Т. съехала из оказавшегося чужим дома, но свое имущество забирать не стала. Покупатели решили оспорить решение суда в Алтайском краевом суде, но это им не удалось. Суд потребовал от семьи Т. освободить дом семьи Н.

Недавно мы рассказывали, как мошенники вынудили пенсионерку продать квартиру, которую позже купили риелторы крупного агентства недвижимости. Схема оказалась не нова: пенсионерке позвонили от имени следственных органов, сообщили о взломе ее аккаунта на «Госуслугах» и существовании некой доверенности на квартиру, которую пенсионерка никому не предоставляла. Для защиты собственности необходимо было продать квартиру, чтобы выманить и задержать мошенников.

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Суды Жилищные вопросы Спор Алтайский край
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Комментарии
15
ex_Tommy58
1 июля 2024, 16:44
А в чем проблема? Перепутали? Ну вот и заплатили за путаницу. А они что хотели - чтобы дом на них переоформили?
Гость
1 июля 2024, 16:41
мне кажется, собственники сознательно, не чесались 2 года. им сделали ремонт, облагородили территорию, а теперь можно вселяться и жить, а незадачливый покупатель пусть теперь вторую развалюху ремонтируют и живут. если ещё какие нибудь хозяева не обьявятся..
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