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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске В центре Новосибирска продают пентхаус с террасой и парящими потолками — смотрим на жилье за 41,5 миллиона

В центре Новосибирска продают пентхаус с террасой и парящими потолками — смотрим на жилье за 41,5 миллиона

Пентхаус находится около НОВАТа

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Жилье находится на 10 этаже здания

В Новосибирске выставили на продажу пентхаус в доме, расположенном в Депутатском микрорайоне. Стоимость жилья составляет более 41,5 миллиона рублей.

Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Жилфонд» на сайте N1 несколько дней назад, 19 июня. По данным продавца, общая площадь недвижимости достигает 188,8 квадратного метра, квартира находится на 10 этаже здания на улице Щетинкина.

В пентхаусе, по данным продавца, есть собственная терраса и панорамные окна в гостиной.

— Сигнализация во всей квартире, высокие парящие декорированные потолки, художественный паркет, пол с подогревом, — перечисляет детали жилья продавец.

В объявлении уточняется, что в недвижимости имеются витражное остекление и вид на город на две стороны света.
Стоимость недвижимости составляет 41,5 миллиона рублей, цена за квадратный метр превышает 219 тысяч рублей.Дом, в котором разместили жилье, находится вблизи Новосибирского театра оперы и балета.

Недавно под Новосибирском выставили на продажу коттедж с оздоровительным комплексом, зоной барбекю и бильярдной комнатой. Его стоимость достигает 35 миллионов рублей.

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