В центре Новосибирска продают пентхаус с террасой и парящими потолками — смотрим на жилье за 41,5 миллиона

В Новосибирске выставили на продажу пентхаус в доме, расположенном в Депутатском микрорайоне. Стоимость жилья составляет более 41,5 миллиона рублей.
Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Жилфонд» на сайте N1 несколько дней назад, 19 июня. По данным продавца, общая площадь недвижимости достигает 188,8 квадратного метра, квартира находится на 10 этаже здания на улице Щетинкина.
— Сигнализация во всей квартире, высокие парящие декорированные потолки, художественный паркет, пол с подогревом, — перечисляет детали жилья продавец.
Недавно под Новосибирском выставили на продажу коттедж с оздоровительным комплексом, зоной барбекю и бильярдной комнатой. Его стоимость достигает 35 миллионов рублей.