Уехала из Москвы. Роза Сябитова встретит старость на колхозном поле

Раньше Роза не очень любила бывать в Подмосковье, а теперь там живет постоянно Источник: фото предоставила Роза Сябитова











Главная сваха страны Роза Сябитова переехала жить в Подмосковье и даже прописалась в загородном доме. Эта идея пришла ей в голову еще восемь лет назад и была спонтанной. Корреспондент MSK1.RU посмотрела, как выглядит фазенда телеведущей, и узнала, что она собирается построить там еще.

«Раньше я была городским человеком»

Место для дома Роза выбирала, думая о том, как встретит старость и кто будет ее окружать, когда станет немощной. Присматривалась и к Рублевке, где в нулевые хотели жить все, и к Новой Риге, которая вошла в моду чуть позже, но выбрала более спокойный вариант.

— Я человек прагматичный, с логическим мышлением и плановым подходом к своей жизни, — рассказала MSK1.RU Роза. — Стала искать место, где построить дом. Дала запрос тем, кто занимается загородной недвижимостью. Предлагали Рублевку, но категорически отказалась.



Новая Рига — не моя история, при всем уважении к людям, у которых там дома. Роза Сябитова, телеведущая

Телеведущая говорит, что людей ей хватает на работе, поэтому нужно уединение, чтобы как следует отдохнуть. Она и с соседями тесно не общается, только здоровается.

— Я увидела много коттеджных поселков, но зацепило чистое поле. Возникло желание построить дом посередине него, — вспомнила Роза Сябитова. — Мне говорили, что здесь нет коммуникаций, но я никогда ничего не боялась. Я ответила, что сама все построю так, как мне нужно. И, считаю, сделала правильный выбор, потому как это бывшее колхозное поле, значит, земля хорошая, отдохнувшая. Она специально была выбрана для того, чтобы там что-то прекрасно росло.

Начало стройки дома свахи Сябитовой в поле, 2016 год Источник: фото предоставила Роза Сябитова











Раньше я была абсолютно городским человеком, не очень любила отдыхать за городом. Роза Сябитова, телеведущая

«Не понимала, зачем на участке надо пахать»

Когда-то давно у родителей Розы был участок в шесть соток и маленький щитовой домик. Она туда ездила, но никогда не понимала, почему там надо так много работать вместо того, чтобы отдыхать.

— Спрашивала маму о том, зачем мы каждую весну везем туда мешок клубней, — рассказала телеведущая. — Я все лето стояла в непонятной позе, ухаживая за картошкой, а потом, по осени, мы выкапывали лишь одно ее ведро. И вообще, зачем все это нужно, если мы покупаем картошку в магазине? Какой-то рабский труд! И еще там было все не очень благоустроено. В итоге дом продали.



Сябитова решила построить родовое гнездо, куда бы с удовольствием, а не из-под палки ехали дети и внуки. Начала строительство с гостевого дома, потом построила основной дом, детскую площадку и много чего еще. Стройка продолжается по сей день. В ближайших планах доделать тренажерный зал с библиотекой.

Гостевой дом Розы Сябитовой Источник: фото предоставила Роза Сябитова











Павильон в доме Розы Сябитовой Источник: фото предоставила Роза Сябитова











«Использую новейшие технологии»

Проектированием дома Роза не занималась. Для этого есть архитекторы и дизайнеры. Но она всегда четко выполняла все инструкции специалистов.



— Сын советовал построить трехэтажный каменный дом, а я говорила, что он — большой и мне такой не нужен, вполне хватает двухэтажного, — объяснила телеведущая. — Ведь все содержать не так-то просто. И я хотела иметь каркасный дом. Это больше европейская история. Плюс он достаточно быстро строится, и мне нравится, когда дом дышит, в отличие от каменного. И еще стараюсь использовать новейшие технологии. У меня есть и теплый плинтус, и теплые полы. Обогревается весь дом. Окна поставила французские, в пол, их много. Дочь подарила мойщик окон. Он потрясающий. Моет сам. Не нужно тратить время.

И хочу создать современную систему орошения. Сейчас все поливаю вручную, а участок у меня немаленький — 30 соток. Роза Сябитова, телеведущая

У главной свахи есть жилье и в Москве, но, с тех пор как Сябитова перебралась за город, там никто не живет. В столицу Роза Сябитова ездит лишь на съемки программы «Давай поженимся», но живет в эти дни в гостинице, потому что собственная квартира находится далеко от телецентра.