НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +19

1 м/c,

с-з.

 740мм 92%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,76
EUR 96,57
Реклама

СРОЧНО

Как сибиряки украшают свои автомобили — фото

Коллекционер трупов
Лето с пользой
Странные тачки красоток
Как не пропустить отпуск
Царская заброшка
Дебош в самолете
Стайные инстинкты подростков
Вся правда о патологоанатомах
НГС в Telegram
Недвижимость В Новосибирске планируют ввести режим повышенной готовности из-за дома в Хилокском микрорайоне

В Новосибирске планируют ввести режим повышенной готовности из-за дома в Хилокском микрорайоне

Проект постановления опубликовали на сайте мэрии

3 314
13 комментариев
Дом уже признали аварийным

Мэрия Новосибирска планирует ввести режим повышенной готовности из-за разрушающегося дома в Хилокском микрорайоне. Проект постановления опубликовали 7 июня на муниципальном сайте.

Режим повышенной готовности планируют ввести, чтобы предотвратить обрушение дома на улице Хилокской, 3, который построили 69 лет назад. Здание уже признали аварийным. Согласно документу, департамент по чрезвычайным ситуациям, департамент строительства, департамент энергетики и единую дежурно-диспетчерскую службу перевели в режим повышенной готовности.

Специалисты должны не позднее 10 дней со дня опубликования постановления провести обследование дома, а до полного расселения предоставить жителям помещения маневренного фонда. В свою очередь администрация Ленинского района должна мониторить несущие стены.

Пока мэрия опубликовала только проект постановления, в документ могут внести изменения.

Недавно в домах на левом берегу Новосибирска, недалеко от монумента Славы также ввели режим повышенной готовности из-за двух кирпичных аварийных домов.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Дом Мэрия Здание Режим повышенной готовности Хилокский микрорайон
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день
Елена Коржаневская
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Мнение
«Можно сравнить только с Rammstein»: фанат год ждал концерта «Арии» в Новосибирске — оправдало ли шоу надежды
Александр Ушаков
любитель рок-музыки
Мнение
Львам — влиятельный покровитель, Овнам — суматоха: каким будет июнь для всех знаков Зодиака
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Анна,  38

Елена,  39

Сергей,  54

Юлия,  39

Илья,  23

Alena,  22

Начать знакомиться
Объявления

Все виды кадастровых работ, технические паспорта

500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление