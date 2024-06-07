В Новосибирске планируют ввести режим повышенной готовности из-за дома в Хилокском микрорайоне

Дом уже признали аварийным Источник: 2ГИС











Мэрия Новосибирска планирует ввести режим повышенной готовности из-за разрушающегося дома в Хилокском микрорайоне. Проект постановления опубликовали 7 июня на муниципальном сайте.

Режим повышенной готовности планируют ввести, чтобы предотвратить обрушение дома на улице Хилокской, 3, который построили 69 лет назад. Здание уже признали аварийным. Согласно документу, департамент по чрезвычайным ситуациям, департамент строительства, департамент энергетики и единую дежурно-диспетчерскую службу перевели в режим повышенной готовности.

Специалисты должны не позднее 10 дней со дня опубликования постановления провести обследование дома, а до полного расселения предоставить жителям помещения маневренного фонда. В свою очередь администрация Ленинского района должна мониторить несущие стены.

Пока мэрия опубликовала только проект постановления, в документ могут внести изменения.

Недавно в домах на левом берегу Новосибирска, недалеко от монумента Славы также ввели режим повышенной готовности из-за двух кирпичных аварийных домов.