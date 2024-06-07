За ржавую воду, холод в квартирах и аварии. Российское ЖКХ собираются «лечить» гигантскими штрафами, а накажут нас?

От того, что коммунальщиков будут строже наказывать, вряд ли станет теплее Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Коммунальщиков в России с 9 июня будут штрафовать на порядок жестче. Президент подписал закон, который увеличивает штрафы для предприятий ЖКХ, предоставляющих некачественные коммунальные услуги. Речь идет, например, о незаконных отключениях горячего водоснабжения или отопления в зимнее время, подачу грязной воды, длительное отключение света и многое другое.



Ранее коммунальщики, нарушавшие качество предоставляемых услуг, могли ожидать совсем уж смехотворных штрафов. Для должностных лиц (а это, например, директор компании или главный инженер) — от 500 рублей до 10 тысяч рублей. Для организаций — от 5 до 10 тысяч рублей.



Причем эти суммы не менялись уже 17 лет, невзирая на инфляцию. Однако нынешняя суровая зима, когда по всей стране прокатилась волна коммунальных аварий, заставила Госдуму всерьез задуматься о более строгом наказании коммунальщиков.



Ситуация в российском ЖКХ стала такой критической, что даже глава следкома Александр Бастрыкин был вынужден провести несколько совещаний по этой теме. Поводом стала серия коммунальных катастроф в Подмосковье. В Подольске после аварии на котельной почти 150 тысяч человек остались без отопления. Температура в квартирах упала до 10 °C. Аварии были в Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Химках, Люберцах, Раменском. А в Электростали люди, оставшиеся в холода без централизованного отопления, вообще были вынуждены отогреваться... на костре во дворе.



И вот, наконец, санкции стали намного более суровыми. Причем особое внимание уделяется ресурсоснабжающим организациям (РСО), которые в последнее время становились основными нарушителями.



Должностным лицам угрожает штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, а организациям — от 30 до 50 тысяч рублей. За повторные нарушения штрафы также значительно возросли, достигая от 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юрлиц.



Причем предприниматели (без статуса юридического лица) будут нести ответственность наравне с организациями. А накладывать штрафы будет Государственная жилищная инспекция.



Председатель Комитета по строительству и ЖКХ Госдумы России Сергей Пахомов заявил, что ужесточение штрафов заставит «ресурсников» работать качественнее. Правда, мнения опрошенных MSK1.RU независимых экспертов о том, может ли повышение штрафов «вылечить» российскую коммуналку, разделились.



«За»: большие штрафы всё же испугают нарушителей

Доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат юридических наук Оксана Васильева:



— Думаю, что увеличение штрафов за некачественные услуги ЖКХ для ресурсоснабжающих организаций должно привести к улучшению качества предоставляемых услуг. Организации будут более ответственно относиться, например, к обеспечению светом и отоплением в зимнее время. Ведь в противном случае им грозят серьезные штрафы.



Правда, наличие больших штрафов само по себе не гарантирует, что коммунальных коллапсов станет реально меньше. Очень важно эффективное контролирование — проведение регулярных проверок. Ну и, конечно, нужен мониторинг состояния инфраструктуры и систем ЖКХ.



«Против»: коммунальщикам проще платить штрафы, чем чинить трубы

Руководитель общественной организации «Правовая помощь ЖКХ» Александр Сметанин:



— Повышение штрафов не переменит ситуацию и не сократит количество коммунальных аварий. Ведь главная причина аварий, как и любых нарушений при поставке коммунальных услуг, — это большой физический износ инженерных сетей и оборудования.



Как сообщал в начале этого года Минстрой России, износ коммунальной инфраструктуры в ряде регионов России доходит до 80%, а в среднем по стране это 40%.



При этом следует учесть, что большинство ресурсоснабжающих организаций (котельные, водоснабжающие и очистные организации) находятся в государственной или муниципальной собственности. Соответственно, все ремонтные работы финансируются из местного бюджета.



То есть «одной рукой» государство будет штрафовать РСО за аварии на сетях, а другой — выделять деньги на их ремонт. Так как денег в нужном объеме на ремонт у властей всегда не хватает, то руководителям РСО проще периодически оплачивать административные штрафы, чем чинить ржавые трубы.



Ремонт сетей требует либо значительного роста тарифов для населения (что приведет к росту социальной напряженности), либо увеличения расходов из государственного бюджета (при этом всегда есть более «важные» статьи расходов).



Сами россияне уверены, что рост штрафов приведет к росту цен за коммунальные услуги. ЖКХ сразу заложит все штрафы в стоимость услуг.