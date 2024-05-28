«Произведение искусства». В Новосибирске продают квартиру с золотыми стенами и красным потолком — фото из жилья за 28 млн

Площадь квартиры — 250 квадратных метров (113 тысяч рублей за квадрат) Источник: АН «Этажи Новосибирск» / novosibirsk.n1.ru











В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу необычную квартиру на территории военного санатория «Ельцовка». За 250-метровое жилье на втором этаже шестиэтажного дома просят 28 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовали на сайте N1.ru сегодня, 28 мая.



— Ремонт выполнен по дизайн-проекту. Квартира — настоящее произведение искусства, которое обязательно нужно увидеть своими глазами. Уникальный кирпичный малоэтажный дом, который находится в сосновом лесу, создает ощущение загородной жизни. В квартире увеличены окна, что добавляет ей больше естественного света, — говорится в описании к объявлению.

Кухня в квартире занимает 35 квадратов, что сравнимо с площадью небольшой однушки Источник: АН «Этажи Новосибирск» / novosibirsk.n1.ru











Но строго говоря, кухня здесь — это и гостиная, и обеденная зона Источник: АН «Этажи Новосибирск» / novosibirsk.n1.ru











В кватире пять комнат Источник: АН «Этажи Новосибирск» / novosibirsk.n1.ru











Так выглядит кабинет Источник: АН «Этажи Новосибирск» / novosibirsk.n1.ru











В одной из ванных комнат есть сауна Источник: АН «Этажи Новосибирск» / novosibirsk.n1.ru











Сейчас это самая дорогая из продающихся в этом доме квартира. Жилье аналогичной площади под самоотделку обойдется в 9,9 миллиона рублей, трехкомнатная площадью 137 квадратов — 15 миллионов рублей.