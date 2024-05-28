НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +5

3 м/c,

зап.

 747мм 47%
Подробнее
5 Пробки
USD 88,69
EUR 96,30
Реклама

СРОЧНО

Дождь со снегом и заморозки идут в Новосибирск

Репортаж с сектантами
Как не пропустить отпуск
Проблема с врачами
Такие дома строят в городе
Дело экс-главы дептранса
Что с выпускными
Сколько стоят часы прокурора
Свежие вакансии
«Магнит» вместо фитнеса
НГС в Telegram
Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске «Произведение искусства». В Новосибирске продают квартиру с золотыми стенами и красным потолком — фото из жилья за 28 млн

«Произведение искусства». В Новосибирске продают квартиру с золотыми стенами и красным потолком — фото из жилья за 28 млн

Дом расположен рядом с военным санаторием «Ельцовка»

1 146
12 комментариев
Площадь квартиры — 250 квадратных метров (113 тысяч рублей за квадрат)

В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу необычную квартиру на территории военного санатория «Ельцовка». За 250-метровое жилье на втором этаже шестиэтажного дома просят 28 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовали на сайте N1.ru сегодня, 28 мая.

— Ремонт выполнен по дизайн-проекту. Квартира — настоящее произведение искусства, которое обязательно нужно увидеть своими глазами. Уникальный кирпичный малоэтажный дом, который находится в сосновом лесу, создает ощущение загородной жизни. В квартире увеличены окна, что добавляет ей больше естественного света, — говорится в описании к объявлению.

Кухня в квартире занимает 35 квадратов, что сравнимо с площадью небольшой однушки
Но строго говоря, кухня здесь — это и гостиная, и обеденная зона
В кватире пять комнат
Так выглядит кабинет
В одной из ванных комнат есть сауна

Сейчас это самая дорогая из продающихся в этом доме квартира. Жилье аналогичной площади под самоотделку обойдется в 9,9 миллиона рублей, трехкомнатная площадью 137 квадратов — 15 миллионов рублей.

Недавно мы рассказывали о Стоквартирном доме, в котором сейчас выставлены на продажу четыре варианта. Пожить в просторных квартирах элитного дома, где были даже предусмотрены комнаты для прислуги, посчастливилось многим видным деятелям культуры, а сегодня обзавестись таким активом сможет любой желающий, если найдет у себя с десяток миллионов рублей.

ПО ТЕМЕ
Элитная недвижимость в Новосибирске Элитные квартиры Продается квартира
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Рекомендуем
Знакомства

Елена,  41

yulya71,  57

Жэка,  33

Sergei,  43

Сова,  35

Мария,  38

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление