«Любоваться небом»: под Новосибирском продают коттедж с открытой террасой — смотрим на жилье за 37 миллионов

В Новосибирской области выставили на продажу коттедж с баней. Стоимость недвижимости составляет более 35 миллионов рублей.
Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости Metrage на сайте n1 несколько дней назад, 22 мая. Общая площадь двухэтажного здания составляет 800 квадратных метров, коттедж находится на участке в 30 соток в Плотниково.
— Просторные спальни, кабинет, открытая терраса 160 кв.м. с возможностью смотреть кино или любоваться звездным небом, — сказано в объявлении.
Стоимость недвижимости составляет 37 миллионов рублей, цена за квадратный метр превышает 46 тысяч рублей.
В мае в Новосибирске выставили на продажу пентхаус с панорамными окнами и собственным спортивным залом. Его стоимость составляет 50 миллионов рублей.