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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске «Любоваться небом»: под Новосибирском продают коттедж с открытой террасой — смотрим на жилье за 37 миллионов

«Любоваться небом»: под Новосибирском продают коттедж с открытой террасой — смотрим на жилье за 37 миллионов

В нем также есть хобби-комната

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Стоимость недвижимости составляет более 35 миллионов рублей

В Новосибирской области выставили на продажу коттедж с баней. Стоимость недвижимости составляет более 35 миллионов рублей.

Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости Metrage на сайте n1 несколько дней назад, 22 мая. Общая площадь двухэтажного здания составляет 800 квадратных метров, коттедж находится на участке в 30 соток в Плотниково.

По данным продавца, коттедж построен из кирпича по индивидуальному проекту
В объявлении перечислены гараж, хобби-комната, терраса на втором этаже и другое. По данным продавца, там также есть отдельная квартира для гостей, обслуживающей семьи
В коттедже обустроили открытую террасу

— Просторные спальни, кабинет, открытая терраса 160 кв.м. с возможностью смотреть кино или любоваться звездным небом, — сказано в объявлении.

Проект включает отдельностояющую баню с круглогодичным бассейном, гостевой комнатой и банным чаном
Площадь участка достигает 30 соток

Стоимость недвижимости составляет 37 миллионов рублей, цена за квадратный метр превышает 46 тысяч рублей.

В мае в Новосибирске выставили на продажу пентхаус с панорамными окнами и собственным спортивным залом. Его стоимость составляет 50 миллионов рублей.

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