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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске В Новосибирске продают двухуровневый пентхаус в стиле контемпорари — смотрим на жилье за 50 миллионов рублей

В Новосибирске продают двухуровневый пентхаус в стиле контемпорари — смотрим на жилье за 50 миллионов рублей

Высота потолков в пентхаусе достигает семи метров

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В квартире выполнен дизайнерский ремонт

В Новосибирске выставили на продажу двухуровневый пентхаус с панорамными окнами и собственным спортивным залом. Объявление на сайте N1 опубликовано 22 мая.

Квартира находится в центре Новосибирска, на улице Семьи Шамшиным. В описании пентхауса сказано, что он — он из шедевров дизайнерского бюро Юрия Куликова.

Кухонная зона с потрясающим видом из окна

— Новый ремонт, выполнен в стиле контемпорари из современных, дорогостоящих материалов. Первый этаж со вторым светом, высота потолков достигает 7 метров, — говорится в описании пентхауса.

В холле первого этажа располагается белоснежный миниатюрный рояль и вертикальная батарея отопления

На первом этаже располагаются кухня-гостиная с окнами в пол, которые обеспечивают вид на город, спальня с гардеробной, санузел и прихожая с еще одной гардеробной комнатой.

Одна из спален в пентхаусе

На втором этаже находятся спальня, спортивный зал с сауной, душевой и санузлом. Всего на этаже две квартиры.

Спортивный зал с сауной и зоной отдыха

Стоимость объекта — 50 миллионов рублей. В цену также входят два парковочных места на подземном паркинге.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу двухэтажный дом с сауной. За него просят 63 миллиона рублей.

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