В Новосибирске продают двухуровневый пентхаус в стиле контемпорари — смотрим на жилье за 50 миллионов рублей

В квартире выполнен дизайнерский ремонт Источник: novosibirsk.n1.ru











В Новосибирске выставили на продажу двухуровневый пентхаус с панорамными окнами и собственным спортивным залом. Объявление на сайте N1 опубликовано 22 мая.



Квартира находится в центре Новосибирска, на улице Семьи Шамшиным. В описании пентхауса сказано, что он — он из шедевров дизайнерского бюро Юрия Куликова.

Кухонная зона с потрясающим видом из окна Источник: novosibirsk.n1.ru











— Новый ремонт, выполнен в стиле контемпорари из современных, дорогостоящих материалов. Первый этаж со вторым светом, высота потолков достигает 7 метров, — говорится в описании пентхауса.

В холле первого этажа располагается белоснежный миниатюрный рояль и вертикальная батарея отопления Источник: novosibirsk.n1.ru











На первом этаже располагаются кухня-гостиная с окнами в пол, которые обеспечивают вид на город, спальня с гардеробной, санузел и прихожая с еще одной гардеробной комнатой.

Одна из спален в пентхаусе Источник: novosibirsk.n1.ru











На втором этаже находятся спальня, спортивный зал с сауной, душевой и санузлом. Всего на этаже две квартиры.

Спортивный зал с сауной и зоной отдыха Источник: novosibirsk.n1.ru











Стоимость объекта — 50 миллионов рублей. В цену также входят два парковочных места на подземном паркинге.

